Экскурсии на водопады из Гагры

Найдено 42 экскурсии в категории «Водопады» в Гагре, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
223 отзыва
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
«Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы» — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
730 отзывов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
«Экстрим, бездорожье и водопады»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
«А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
«Посетите Птичий и Молочный водопады»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
«Вы посетите водопады Мужские и Девичьи слезы, пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
159 отзывов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
20 отзывов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
«Водопады Девичьи и Мужские слёзы»
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500 за человека
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
24 отзыва
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
«Новоафонский монастырь и водопад»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200 за человека
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
«Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Гагр - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
67 отзывов
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
«А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
«Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Однодневный джип-тур по Абхазии до озера Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
«Вы увидите знаменитый ресторан и прокатитесь на тарзанке к шумному водопаду Влюбленных (или посмотрите на него с берега)»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 8 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
«Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«Посетите знаменитые водопады Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 6 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские слезы и узнаете их легенду»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
«Мы остановимся у водопада Девичьи слёзы и наберем чистейшей воды в горном роднике»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
189 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
87 отзывов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
«Вы познакомитесь с уникальным озером Рица, ощутите всю мощь впечатляющего Гегского водопада»
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600 за человека
Путешествие на озеро Рица из Гагры
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
«водопады Девичьи и Мужские слезы, где по традиции загадывают заветные желания»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
14 отзывов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
«Город Гагра, Юпшарский каньон, озеро Рица, Гегский водопад — все это будет на нашем пути»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600 за человека
Кындыгские термальные источники из Гагры
скидка
10%
Групповая
12 часов
38 отзывов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
«А еще у вас будет возможность увидеть красоты ущелья Черниговка, почувствовать умиротворяющую атмосферу возле прекрасного Новоафонского монастыря и услышать любопытные легенды о водопаде «Девичьи слезы»»
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980 за человека
VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
115 отзывов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
«А также увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады, попробуете чачу и копченое мясо, пролетите на тарзанке над бурлящими речными потоками»
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за человека
Экскурсия на озеро Рица
Мини-группа
9 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации
Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона
Начало: Адлерский район, Гагра
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800 за человека
Экскурсия по Новому Афона от А до Я
Групповая
8 часов
6 отзывов
Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры
Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры
Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия)
«Кананитский монастырь • Рукотворный водопад • Субтропический парк • Знаменитую Новоафонскую пещеру (по желанию) • Храм Лыхны за доп»
Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор.
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 100 за человека
Путешествие к озеру Рица
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Путешествие к озеру Рица: незабываемые впечатления в Абхазии
Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии
Начало: По договоренности
«Программа • Водопады «Мужские и Девичьи слёзы», у которых вы узнаете старинную легенду и сможете загадать желание, выполнив местный ритуал»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 7 чел.
Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Знакомство с туристическими местами горной части Абхазии — озера, водопады и Шерлок Холмс После, наш маршрут будет уходить в сторону величественных гор Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590 за всё до 8 чел.
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
Групповая
7 часов
279 отзывов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
«Живописная река Бзыбь с двумя прекрасными водопадами «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», овеянными легендами»
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Тур по Святым местам Абхазии
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Погружение в духовное наследие Абхазии: от Новоафонского монастыря до Лыхненского храма
Познакомьтесь с уникальными православными святынями Абхазии, следуя путями апостолов и открывая сокровища древней архитектуры
Начало: По договорённости
«Живописная дорога: горные ручьи, водопады и тропинки, утопающие в субтропических деревьях»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 300 за всё до 7 чел.
Озеро Мзы: через альпийские луга
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
«Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим знаменитое озеро Рица и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам и попадем на озеро Мзы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Групповая
7 часов
1 отзыв
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
«Водопад «Девичьи слезы» находится у берега реки Бзыбь, примерно на втором километре Рицинского шоссе»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 500 за человека
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
«Нас ждут горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, а также многочисленные исторические достопримечательности»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500 за всё до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
«Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы» — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300 за всё до 7 чел.
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
«Крупнейшим озером в заповеднике является Рица, есть несколько водопадов, самый известный — Гегский высотой 70 метров»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400 за человека
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
скидка
20%
Групповая
10 часов
78 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
«По пути к озеру наша группа пересечет величественный Юпшарский каньон - знаменитый каменный мешок, водопады Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочные водопады»
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360 за человека
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«В пути вы попробуете местную продукцию и посетите Голубое озеро, знаменитые водопады и Юпшарский каньон»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750 за человека
Первое знакомство с Абхазией
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
«В рамках однодневной экскурсии сосредоточены все «визитные карточки» Абхазии, в том числе легендарный ресторан Гагрипш и Колоннада в Гагре, водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», Юпшарский каньон и озеро Рица»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
«Во время экскурсии вы посетите сразу несколько водопадов: Влюбленных, Девичьи и Мужские слезы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
«Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
«Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности»
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
«Интересно, что вода сильно пенится, благодаря чему водопад становится ослепительно-белым»
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Выражаем огромную благодарность за интереснейшую экскурсию! Ездили вдвоем с женой, посетили озеро Рица, монастырь в Новом Афоне, вкусно поели на берегу горной реки и послушали увлекательные рассказы нашего гида. Очень рады, что обратились именно к вам, обязательно вернемся еще!
  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
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    отеля и комфортно по живописной дороге доставили до Озера Ритц. По нашей просьбе часто останавливал в живописных местах для фото, про каждое дерево и каждую гору, про жизнь и туристические места рассказывал очень подробно, это было интересно. Если нам что-то захотелось, Алхас помогал и подсказывал, терпеливо давал время нам на изучение места и обед. Мы попросили добавить дачу Сталина и прогулку на катере, был восхитительный день. В экскурсии собраны красивые места рядом с Гагрой и озером, море, озеро, горы, реки и все это за несколько часов, неописуемая красота. Спасибо за этот день.

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
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    Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус, что немного было волнительно. Но мы понимаем, что он ежедневно ездит по этому маршруту и знает наверное каждую яму В целом экскурсия понравилась. И природа Абхазии тоже. Сами мы бы столько всего не посмотрели и не узнали бы за один день. Удобно бронировать эксурсию- онлайн. Никуда не нужно ходить. Спасибо)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
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    ходу поездки Сергей рассказал много интересных фактов об Абхазии и местам нашей экскурсии. Время на стоянках регулировали мы сами. На даче Сталина-Хрущёва-Брежнева покатались на катамаране (отдельная оплата-500руб со взрослого, послушали экскурсию (входит в билет- 250 руб.). В итоге всё успели, везде побывали- очень довольны! Сергея рекомендуем!

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
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    можно было и шутить, и погрустить (ну а вдруг?), и танцевать, и петь, и пить вино, и есть что-то очень вкусное, заботливо приготовленное? Хотите, чтобы в путешествии Вы могли доверять, удивляться, быть собой, наслаждаться? Выбирайте Астамура! Все будет, как в кино: удивительная природа; экскурсовод, влюбленный в свою страну; абхазская музыка и в колонках, и в живом исполнении)); неожиданный «домашний» пикник; погружение в историю и тут же последние новости сегодняшней жизни и даже «лучшая в Абхазии» аджика от мамы нашего Астамура)) Прошло уже несколько месяцев, а мы с сыном вспоминаем эту поездку с теплом, улыбками и легкой ностальгией💙

  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
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    Аслан вообще душка🩷 Всё рассказал, показал, развеселил. В общем очень обаятельный. Даже не смотря на то, что в нашей группе были очень нервные женщины, Аслан корректно разрядил обстановку и к концу экскурсии, эти нервные женщины превратились в очень довольных туристов. Водителю Игорю тоже спасибо, не гонял, не нервничал. 😊Обязательно приеду в следующем году в Абхазию,и снова поеду на экскурсии с Асланом.

    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. ВЭкскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В
  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица
    Отличная экскурсия. Организация тоже на уровне. Забрали из отеля. Гид Руслан - знаток своего дела. Чувствуется, что очень любит свою
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    страну и хорошо знает историю. Интересно рассказывал, показал много интересных красивых мест на протяжении всей дороги. Было все как заявлено в программе тура: водопады девичьи слезы и мужские слезы. Голубое озеро с павлинами. Озеро Рица. За дополнительную плату поднялись выше на гору птичий клюв. Дегустация вина, меда, чая, сыра. На озере Рица провели чуть больше часа, пообедали в местном кафе. Цены конечно недешевые. Порция шашлыка и картофель фри 1000 руб. Прокат катамарана 500 руб с человека за полчаса. Но красота необыкновенная. Экскурсию, гида и организатора однозначно рекомендую.

  • T
    Tatiana
    29 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водопады»

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