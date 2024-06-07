1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
«Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы» — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
«Экстрим, бездорожье и водопады»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
«А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
«Посетите Птичий и Молочный водопады»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
«Вы посетите водопады Мужские и Девичьи слезы, пройдете по подвесному мосту через реку Бзыбь и узнаете, почему Голубое озеро сравнивают с огромным сапфиром»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
«Водопады Девичьи и Мужские слёзы»
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
«Новоафонский монастырь и водопад»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
«Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
«А после я провожу вас к искусственному водопаду, построенному монахами»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
«Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
«Вы увидите знаменитый ресторан и прокатитесь на тарзанке к шумному водопаду Влюбленных (или посмотрите на него с берега)»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
«Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«Посетите знаменитые водопады Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские слезы и узнаете их легенду»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
«Мы остановимся у водопада Девичьи слёзы и наберем чистейшей воды в горном роднике»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
«Вы познакомитесь с уникальным озером Рица, ощутите всю мощь впечатляющего Гегского водопада»
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие на озеро Рица: Водопады и каньоны Абхазии
Погрузитесь в атмосферу горной Абхазии с экскурсией на озеро Рица, где природа и история сливаются воедино
Начало: Ваш отель в Гагре
«водопады Девичьи и Мужские слезы, где по традиции загадывают заветные желания»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
«Город Гагра, Юпшарский каньон, озеро Рица, Гегский водопад — все это будет на нашем пути»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600₽ за человека
скидка
10%
Групповая
12 часов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
«А еще у вас будет возможность увидеть красоты ущелья Черниговка, почувствовать умиротворяющую атмосферу возле прекрасного Новоафонского монастыря и услышать любопытные легенды о водопаде «Девичьи слезы»»
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
«А также увидите легендарное озеро Рица, впечатляющие ущелья и водопады, попробуете чачу и копченое мясо, пролетите на тарзанке над бурлящими речными потоками»
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия на озеро Рица: водопады, каньон и дегустации
Откройте красоту Абхазии во время насыщенной экскурсии с посещением озера Рица, водопадов и Юпшарского каньона
Начало: Адлерский район, Гагра
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры
Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры
Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия)
«Кананитский монастырь • Рукотворный водопад • Субтропический парк • Знаменитую Новоафонскую пещеру (по желанию) • Храм Лыхны за доп»
Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор.
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к озеру Рица: незабываемые впечатления в Абхазии
Приглашаем в увлекательное путешествие к озеру Рица. Откроем вместе сказочные виды и тайны Абхазии
Начало: По договоренности
«Программа • Водопады «Мужские и Девичьи слёзы», у которых вы узнаете старинную легенду и сможете загадать желание, выполнив местный ритуал»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Знакомство с туристическими местами горной части Абхазии — озера, водопады и Шерлок Холмс После, наш маршрут будет уходить в сторону величественных гор Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
Великолепная Абхазия: путешествие к озеру Рица и не только
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и гастрономии с уникальной экскурсией. Откройте для себя сокровища Гагры
Начало: Ваш отель
«Живописная река Бзыбь с двумя прекрасными водопадами «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», овеянными легендами»
Расписание: Ежедневно в 9:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Погружение в духовное наследие Абхазии: от Новоафонского монастыря до Лыхненского храма
Познакомьтесь с уникальными православными святынями Абхазии, следуя путями апостолов и открывая сокровища древней архитектуры
Начало: По договорённости
«Живописная дорога: горные ручьи, водопады и тропинки, утопающие в субтропических деревьях»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Мзы и альпийские луга: незабываемое путешествие в Гагре
Погрузитесь в мир высокогорной Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам ждут вас
Начало: Ваш отель в Гагре
«Мы побываем в высокогорной Абхазии, увидим знаменитое озеро Рица и Гегский водопад, совершим конную прогулку по альпийским лугам и попадем на озеро Мзы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Отель вашего проживания КПП Псоу-Пицунда
«Водопад «Девичьи слезы» находится у берега реки Бзыбь, примерно на втором километре Рицинского шоссе»
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
«Нас ждут горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, а также многочисленные исторические достопримечательности»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Душевное путешествие по Абхазии из Гагры
Абхазия - страна с уникальной природой и культурой. Вас ждут живописные озера, каньоны и водопады. Дополнительно возможна дегустация местных специалитетов
Начало: Начало экскурсии в Гагре, Пицунде, КПП Псоу
«Водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы» — здесь вы сможете загадать желание и повязать ленточку для его исполнения»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 300₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
7 часов
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
«Крупнейшим озером в заповеднике является Рица, есть несколько водопадов, самый известный — Гегский высотой 70 метров»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400₽ за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
«По пути к озеру наша группа пересечет величественный Юпшарский каньон - знаменитый каменный мешок, водопады Девичьи слезы, Мужские слезы и Молочные водопады»
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360₽ за человека
Групповая
9 часов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«В пути вы попробуете местную продукцию и посетите Голубое озеро, знаменитые водопады и Юпшарский каньон»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
«В рамках однодневной экскурсии сосредоточены все «визитные карточки» Абхазии, в том числе легендарный ресторан Гагрипш и Колоннада в Гагре, водопады «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», Юпшарский каньон и озеро Рица»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
«Во время экскурсии вы посетите сразу несколько водопадов: Влюбленных, Девичьи и Мужские слезы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
«Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
«Погрузитесь в уникальную красоту Абхазии — горные реки, каньоны, водопады, горы, пляжи и исторические достопримечательности»
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Каньон «Аапста»: экскурсия 8 в 1
Начало: Ваш отель, по адресу
«Интересно, что вода сильно пенится, благодаря чему водопад становится ослепительно-белым»
Расписание: Среда и суббота в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Выражаем огромную благодарность за интереснейшую экскурсию! Ездили вдвоем с женой, посетили озеро Рица, монастырь в Новом Афоне, вкусно поели на берегу горной реки и послушали увлекательные рассказы нашего гида. Очень рады, что обратились именно к вам, обязательно вернемся еще!
- ППавел5 июня 2024Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
- ВВиктория5 июня 2024Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
- ЯЯна5 июня 2024Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
- ИИнна3 июня 2024Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
- ЮЮлия1 июня 2024Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
- ААлександра30 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
- ЕЕкатерина30 мая 2024Отличная экскурсия. Организация тоже на уровне. Забрали из отеля. Гид Руслан - знаток своего дела. Чувствуется, что очень любит свою
- TTatiana29 мая 2024Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Водопады»
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