читать дальше

этому человеку мы все влюбились в эту страну. Много слышали о красотах Абхазии, но даже представить себе не могли на сколько удивительна и разнообразна здесь природа! Слушая гида, ты реально понимаешь на сколько этот человек любит, ценит и гордится свой страной, с каким восхищением и теплотой он рассказывает об истории и достопримечательностях своей родины и его жителях. Именно благодаря его экскурсии и рассказам, мы поняли, что еще не один раз обязательно вернемся в это замечательную страну! Спасибо большое вам, ребята, за прекрасно проведенное время!