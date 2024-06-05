1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры
Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры
Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия)
Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор.
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Гагры в Новый Афон: монастырский дух и природная красота
Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей
Начало: Ваш отель в Гагре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Групповая
10 часов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
- ЛЛидия26 мая 2024Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
- ССвета26 мая 2024Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
- ММариам26 мая 2024Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал
- ММартыненко25 мая 2024Отличная экскурсия, всем рекомендую 👍.
- ММихаил13 мая 2024Отличная экскурсия, хорошая организация и прекрасные водители-экскурсоводы! Рекомендовали действительно хорошие места, где можно купить сувениры и хорошо и вкусно покушать. Спасибо! Всем добра!
- ННеля9 мая 2024Спасибо за очень комфортабельную. Проведённую в полном объёме экскурсию. Всё было замечательно. Особенное спаибо экскурсоводу Ирин. Внимательная, отзывчивая, рассказывала очень интересно. Проведенным временем на экскурсии остались довольны. Только положительные эмоции
- ЕЕлена6 мая 2024Сегодня посетили экскурсию по маршруту Душевное путешествие к озеру Рица. Экскурсия вышла просто восхитительной! Гидом у нас был Амза. Благодаря
- ААнна6 мая 2024Очень понравилась экскурсия, гид Алан 5 баллов, молодец столько всего нам рассказал, было очень интересно, день прошел на одном дыхании)))
- ЮЮлия5 мая 2024Хорошая была поездка, интересный рассказ про народ и культуру Абхазии. Нам немного не хватило времени посмотреть Новый Афон- мы выбрали посещение пещеры. Очень понравилось. Всё ключевые места, заявленные в описании мы посмотрели. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Новоафонская пещера»
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