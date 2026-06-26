Приглашаем вас к одному из главных природных чудес Абхазии — легендарному озеру Рица, затерянному среди величественных вершин Кавказа. Это путешествие подарит встречу с первозданной природой, горными ущельями, водопадами и двумя удивительными высокогорными озёрами, каждое из которых хранит свои тайны и легенды. Дорога к Рице проходит через территорию Рицинского реликтового национального парка и сама по себе является отдельной достопримечательностью. По пути вас ждут живописное Бзыбское ущелье, горные реки Бзыбь, Гега и Юпшара, таинственное Голубое озеро, водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», а также грандиозный Юпшарский каньон, который поражает отвесными скалами и масштабом природных сил. Главной целью маршрута станет озеро Рица — настоящая жемчужина Кавказа, расположенная на высоте около 950 метров над уровнем моря. Изумрудная гладь воды отражает лесистые склоны и заснеженные вершины Агепсты, Пшегишхи и Ацетуки. Учёные считают, что озеро образовалось около 300 лет назад в результате мощного горного обвала, а местные жители до сих пор рассказывают легенды о его появлении. Вы узнаете, почему Рица стала любимым местом отдыха советских руководителей, услышите историю строительства знаменитой дачи Сталина и познакомитесь с интересными фактами о Рицинском парке, который привлекал исследователей, путешественников и учёных со всего мира. Особенным впечатлением станет прогулка к Малой Рице. Это высокогорное озеро находится на высоте 1248 метров над уровнем моря в огромной карстовой воронке среди нетронутых лесов. Благодаря удалённости от туристических маршрутов здесь сохранилась удивительная тишина и первозданная красота. Прозрачность воды достигает 18 метров, а окружающие пейзажи создают ощущение полного единения с природой. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:

Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).