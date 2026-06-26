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Два сокровища Абхазии: Рица и Малая Рица

Два сокровища Абхазии
Отправьтесь к двум самым красивым горным озёрам Абхазии — Рице и Малой Рице.

Вас ждут Бзыбское ущелье, Голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон и потрясающие панорамы Кавказских гор.

Вы узнаете легенды о происхождении Рицы, увидите знаменитую дачу Сталина и совершите живописную прогулку к Малой Рице, скрытой среди первозданных лесов. Это путешествие подарит встречу с одной из самых впечатляющих природных локаций Кавказа.
Два сокровища Абхазии: Рица и Малая Рица
Два сокровища Абхазии: Рица и Малая Рица
Два сокровища Абхазии: Рица и Малая Рица

Описание экскурсии

Приглашаем вас к одному из главных природных чудес Абхазии — легендарному озеру Рица, затерянному среди величественных вершин Кавказа. Это путешествие подарит встречу с первозданной природой, горными ущельями, водопадами и двумя удивительными высокогорными озёрами, каждое из которых хранит свои тайны и легенды. Дорога к Рице проходит через территорию Рицинского реликтового национального парка и сама по себе является отдельной достопримечательностью. По пути вас ждут живописное Бзыбское ущелье, горные реки Бзыбь, Гега и Юпшара, таинственное Голубое озеро, водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», а также грандиозный Юпшарский каньон, который поражает отвесными скалами и масштабом природных сил. Главной целью маршрута станет озеро Рица — настоящая жемчужина Кавказа, расположенная на высоте около 950 метров над уровнем моря. Изумрудная гладь воды отражает лесистые склоны и заснеженные вершины Агепсты, Пшегишхи и Ацетуки. Учёные считают, что озеро образовалось около 300 лет назад в результате мощного горного обвала, а местные жители до сих пор рассказывают легенды о его появлении. Вы узнаете, почему Рица стала любимым местом отдыха советских руководителей, услышите историю строительства знаменитой дачи Сталина и познакомитесь с интересными фактами о Рицинском парке, который привлекал исследователей, путешественников и учёных со всего мира. Особенным впечатлением станет прогулка к Малой Рице. Это высокогорное озеро находится на высоте 1248 метров над уровнем моря в огромной карстовой воронке среди нетронутых лесов. Благодаря удалённости от туристических маршрутов здесь сохранилась удивительная тишина и первозданная красота. Прозрачность воды достигает 18 метров, а окружающие пейзажи создают ощущение полного единения с природой. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бзыбское ущелье
  • Рицинский реликтовый национальный парк
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Голубое озеро
  • Реку Гега
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Кавказские горы
  • Озеро Рица
  • Дачу Сталина
  • Минеральные источники
  • Высокогорные леса Рицинского парка
  • Озеро Малая Рица
  • Альпийскую прогулку к Малой Рице
  • Панорамы гор Агепста, Пшегишха и Ацетука
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Указанный вами адрес - забираем по месту проживания
Завершение: Указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь по погоде
  • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты
  • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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