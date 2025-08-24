Мы предлагаем насыщенный маршрут по двум главным направлениям: озеро Рица и Новый Афон.
Это путешествие позволит вам увидеть лучшие природные и исторические достопримечательности региона, узнать увлекательные факты и проникнуться атмосферой Абхазии.
Описание экскурсии
Озеро Рица: природа и легенды
Дорога к Рице проходит через горные серпантины с захватывающими видами и остановками для фотосъёмки. По пути будут:
- Водопады Мужские Слёзы и Девичьи Слёзы
- Голубое озеро с кристально чистой водой
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Смотровая площадкa с панорамным видом на озеро
- Дегустации местного вина и мёда
Новый Афон: история и духовность
Этот город сочетает в себе богатое культурное наследие, природную красоту и религиозные святыни. Вы посетите Новоафонские:
- пещеру — одно из крупнейших карстовых образований в мире
- водопад
- мужской монастырь — важнейший православный центр Абхазии
- парк с его тенистыми аллеями и лебедиными прудами
Организационные детали
- Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter
- Экосбор включён в стоимость экскурсии
- С вами будет водитель-гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
- Обед
- Вход в пещеру — 1000 ₽
- Молочный водопад и смотровая площадка «Птичий клюв» — около 500 ₽ (посещение зависит от пожеланий группы)
в среду и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 12 лет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 968 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Салима. Наша компания работает с 2017 года. Все наши водители и гиды — с многолетним профессиональным стажем. Кроме того, все мы абхазы: никто так не покажет свою страну и не расскажет о ней, как любящие её коренные жители. С нами вы побываете в знаковых местах Республики, узнаете историю каждого города, откроете легенды, сказания и малоизвестные интересные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию! Получили массу положительных эмоций и новых знаний. Экскурсовод Диана - просто невероятный профессионал! Она так интересно и познавательно рассказывала, что время пролетело совершенно незаметно. Даже не хотелось расставаться в конце! Обязательно порекомендуем вашу компанию друзьям и знакомым.
