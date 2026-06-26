За один день вы увидите две самые известные достопримечательности Абхазии — озеро Рица и Новый Афон.
Вас ждут бирюзовое Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопады, панорамы Кавказских гор, древние храмы и одна
Вас ждут бирюзовое Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопады, панорамы Кавказских гор, древние храмы и одна
Описание экскурсии
Абхазию не зря называют Страной души. Здесь бирюзовые озёра отражают вершины Кавказских гор, древние монастыри хранят память о первых христианах, а каждая дорога превращается в путешествие сквозь легенды. Эта экскурсия объединяет две главные жемчужины Абхазии — высокогорное озеро Рица и древний Новый Афон, позволяя за один день увидеть самые впечатляющие природные и исторические сокровища республики. Путь к Рице сам по себе станет ярким приключением. По дороге вас будут сопровождать горные реки, отвесные скалы, водопады и густые леса. Мы проедем через живописное село Бзыбь, увидим старинную Бзыбскую крепость, легендарное Голубое озеро, реку Гега и величественный Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Вы услышите местные предания, полюбуетесь водопадами «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», увидите рощи секвой и гималайских кедров, а также знаменитый Чабгарский карниз с захватывающими видами на горы. Главной целью маршрута станет озеро Рица — визитная карточка Абхазии. Здесь вы узнаете историю его происхождения, услышите старинные легенды и сможете насладиться панорамами одного из самых красивых водоёмов Кавказа. В тёплое время года дополнительно можно посетить Молочный водопад, смотровую площадку Птичий Клюв и дачу Сталина. Во второй части путешествия мы отправимся в Новый Афон — древнюю Анакопию, которая в VIII–X веках была столицей Абхазского царства. Здесь вы посетите величественный Новоафонский монастырь, увидите храм Симона Кананита и узнаете историю одного из самых почитаемых святых Кавказа. Вас ждёт прогулка по знаменитой Тропе грешников, посещение живописного парка с лебедиными прудами и рукотворным водопадом. Особым впечатлением станет посещение Новоафонской пещеры — одного из крупнейших карстовых комплексов мира. Подземные залы, каменные галереи, окаменевшие водопады и озёра создают здесь по-настоящему фантастические пейзажи. В завершение экскурсии вы сможете продегустировать абхазские вина, мёд, сыр и копчёное мясо, познакомившись ещё и с гастрономическими традициями этого удивительного края. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра
- Гагрская климатическая станция
- Объездная дорога вдоль побережья
- Пицунда
- Село Бзыбь
- Бзыбская крепость и храм
- Грот Соловьёва (Жигра ихапы)
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Пасеки и пчеловодческие хозяйства
- Рощу секвой и гималайских кедров
- Башню-крепость Хасан-Абаа
- Рицинский реликтовый национальный парк
- Голубое озеро
- Реку Гега
- Юпшарский каньон
- Водопад «Мужские слёзы»
- Чабгарский карниз
- Кавказские горы
- Озеро Рица
- Молочный водопад (в сезон)
- Смотровую площадку «Птичий Клюв»
- Дачу Сталина (по желанию)
- Афонскую гору
- Апсарскую гору
- Храм Симона Кананита
- Генуэзскую (Псырцхинскую) башню
- Новоафонский монастырь
- Пантелеймоновский собор
- Тропу грешников
- Новоафонскую пещеру
- Парк Нового Афона
- Пруд с лебедями
- Рукотворный водопад
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны (по желанию)
- Дегустацию абхазских вин, мёда, сыра и копчёного мяса
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Указанный вами адрес - забираем по месту проживания
Завершение: Указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- Удобную одежду и обувь по погоде
- Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты
- Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии на «Золото кольцо Абхазии: озеро Рица и Новый Афон»
Групповая
до 20 чел.
2 символа Абхазии: Рица и Новый Афон
Познакомиться с двумя яркими достопримечательностями и влюбиться в природу республики
Начало: От границы с РФ, из Гагры, Пицунды, Цандрипша, Баг...
Расписание: во вторник и пятницу в 09:15, в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Незабываемая Абхазия: Рица и Новый Афон
Насладиться природой в ущельях, на водопадах и озёрах, а также побывать в легендарном монастыре
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в среду и субботу в 09:30
Завтра в 09:30
1 июл в 09:30
2800 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Гранд-тур Абхазия: Гагра, о. Рица, Новый Афон и Пицунда в мини-группе
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
28 июн в 07:30
1125 ₽
1250 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Озеро Рица и Новый Афон - главные сокровища Абхазии
Начало: Ваш адрес
Завтра в 09:00
29 июн в 09:00
2600 ₽ за человека
-5%
2660 ₽ за человека