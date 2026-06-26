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Золото кольцо Абхазии: озеро Рица и Новый Афон

Золото кольцо Абхазии
За один день вы увидите две самые известные достопримечательности Абхазии — озеро Рица и Новый Афон.

Вас ждут бирюзовое Голубое озеро, Юпшарский каньон, водопады, панорамы Кавказских гор, древние храмы и одна
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из крупнейших карстовых пещер мира.

По пути вы услышите легенды Страны души, познакомитесь с её историей и попробуете местные деликатесы. Это путешествие подарит сразу все краски Абхазии — от величественной природы до древних святынь.

Золото кольцо Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Золото кольцо Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Золото кольцо Абхазии: озеро Рица и Новый Афон

Описание экскурсии

Абхазию не зря называют Страной души. Здесь бирюзовые озёра отражают вершины Кавказских гор, древние монастыри хранят память о первых христианах, а каждая дорога превращается в путешествие сквозь легенды. Эта экскурсия объединяет две главные жемчужины Абхазии — высокогорное озеро Рица и древний Новый Афон, позволяя за один день увидеть самые впечатляющие природные и исторические сокровища республики. Путь к Рице сам по себе станет ярким приключением. По дороге вас будут сопровождать горные реки, отвесные скалы, водопады и густые леса. Мы проедем через живописное село Бзыбь, увидим старинную Бзыбскую крепость, легендарное Голубое озеро, реку Гега и величественный Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Вы услышите местные предания, полюбуетесь водопадами «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», увидите рощи секвой и гималайских кедров, а также знаменитый Чабгарский карниз с захватывающими видами на горы. Главной целью маршрута станет озеро Рица — визитная карточка Абхазии. Здесь вы узнаете историю его происхождения, услышите старинные легенды и сможете насладиться панорамами одного из самых красивых водоёмов Кавказа. В тёплое время года дополнительно можно посетить Молочный водопад, смотровую площадку Птичий Клюв и дачу Сталина. Во второй части путешествия мы отправимся в Новый Афон — древнюю Анакопию, которая в VIII–X веках была столицей Абхазского царства. Здесь вы посетите величественный Новоафонский монастырь, увидите храм Симона Кананита и узнаете историю одного из самых почитаемых святых Кавказа. Вас ждёт прогулка по знаменитой Тропе грешников, посещение живописного парка с лебедиными прудами и рукотворным водопадом. Особым впечатлением станет посещение Новоафонской пещеры — одного из крупнейших карстовых комплексов мира. Подземные залы, каменные галереи, окаменевшие водопады и озёра создают здесь по-настоящему фантастические пейзажи. В завершение экскурсии вы сможете продегустировать абхазские вина, мёд, сыр и копчёное мясо, познакомившись ещё и с гастрономическими традициями этого удивительного края. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гагра
  • Гагрская климатическая станция
  • Объездная дорога вдоль побережья
  • Пицунда
  • Село Бзыбь
  • Бзыбская крепость и храм
  • Грот Соловьёва (Жигра ихапы)
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Пасеки и пчеловодческие хозяйства
  • Рощу секвой и гималайских кедров
  • Башню-крепость Хасан-Абаа
  • Рицинский реликтовый национальный парк
  • Голубое озеро
  • Реку Гега
  • Юпшарский каньон
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Чабгарский карниз
  • Кавказские горы
  • Озеро Рица
  • Молочный водопад (в сезон)
  • Смотровую площадку «Птичий Клюв»
  • Дачу Сталина (по желанию)
  • Афонскую гору
  • Апсарскую гору
  • Храм Симона Кананита
  • Генуэзскую (Псырцхинскую) башню
  • Новоафонский монастырь
  • Пантелеймоновский собор
  • Тропу грешников
  • Новоафонскую пещеру
  • Парк Нового Афона
  • Пруд с лебедями
  • Рукотворный водопад
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны (по желанию)
  • Дегустацию абхазских вин, мёда, сыра и копчёного мяса
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Указанный вами адрес - забираем по месту проживания
Завершение: Указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь по погоде
  • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты
  • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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