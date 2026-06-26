Абхазию не зря называют Страной души. Здесь бирюзовые озёра отражают вершины Кавказских гор, древние монастыри хранят память о первых христианах, а каждая дорога превращается в путешествие сквозь легенды. Эта экскурсия объединяет две главные жемчужины Абхазии — высокогорное озеро Рица и древний Новый Афон, позволяя за один день увидеть самые впечатляющие природные и исторические сокровища республики. Путь к Рице сам по себе станет ярким приключением. По дороге вас будут сопровождать горные реки, отвесные скалы, водопады и густые леса. Мы проедем через живописное село Бзыбь, увидим старинную Бзыбскую крепость, легендарное Голубое озеро, реку Гега и величественный Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Вы услышите местные предания, полюбуетесь водопадами «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», увидите рощи секвой и гималайских кедров, а также знаменитый Чабгарский карниз с захватывающими видами на горы. Главной целью маршрута станет озеро Рица — визитная карточка Абхазии. Здесь вы узнаете историю его происхождения, услышите старинные легенды и сможете насладиться панорамами одного из самых красивых водоёмов Кавказа. В тёплое время года дополнительно можно посетить Молочный водопад, смотровую площадку Птичий Клюв и дачу Сталина. Во второй части путешествия мы отправимся в Новый Афон — древнюю Анакопию, которая в VIII–X веках была столицей Абхазского царства. Здесь вы посетите величественный Новоафонский монастырь, увидите храм Симона Кананита и узнаете историю одного из самых почитаемых святых Кавказа. Вас ждёт прогулка по знаменитой Тропе грешников, посещение живописного парка с лебедиными прудами и рукотворным водопадом. Особым впечатлением станет посещение Новоафонской пещеры — одного из крупнейших карстовых комплексов мира. Подземные залы, каменные галереи, окаменевшие водопады и озёра создают здесь по-настоящему фантастические пейзажи. В завершение экскурсии вы сможете продегустировать абхазские вина, мёд, сыр и копчёное мясо, познакомившись ещё и с гастрономическими традициями этого удивительного края. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:

Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).