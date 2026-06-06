За один день вы посетите самые известные достопримечательности Абхазии — озеро Рица и Новый Афон. Вас ждут живописные горные пейзажи, древние храмы, знаменитая пещера и дегустация местных продуктов. Вы увидите природные и исторические памятники, ставшие символами страны. Путешествие подарит яркие впечатления и познакомит с легендами Абхазии.
Описание экскурсииОзеро Рица — природное чудо Абхазии Путь к озеру Рица проходит среди горных рек, отвесных скал и живописных водопадов. По дороге вы увидите Голубое озеро, водопады «Девичьи» и «Мужские слёзы», проедете через Юпшарский каньон, а также посетите само озеро Рица — одну из главных природных достопримечательностей Абхазии. В тёплое время года вас ждут Молочный водопад, смотровая площадка «Птичий Клюв» и, по желанию, дача Сталина. Новый Афон и древние святыни Далее отправимся в Новый Афон — один из самых живописных городов Абхазии. Вы посетите Новоафонский монастырь, храм Симона Кананита, увидите пятикупольный Пантелеймоновский собор, прогуляетесь по парку с лебедями и осмотрите рукотворный водопад, созданный монахами. Также вас ждёт посещение Новоафонской пещеры с подземным озером и галереей каменных цветов. Дегустация местных продуктов Завершит путешествие посещение храма Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны и дегустация местных продуктов. Вы попробуете душистый мёд, абхазские вина, сыр и копчёное мясо. Важная информация:
- По понедельникам Новоафонский монастырь может быть закрыт для посещения. В этом случае мы подъедем к монастырю и осмотрим его снаружи.
- Рекомендуем взять с собой одежду и аксессуары по погоде: зонт, дождевик, головной убор и другие необходимые вещи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Озеро Рица
- Молочный водопад
- Смотровая площадка «Птичий Клюв»
- Дача Сталина
- Новый Афон
- Анакопия
- Новоафонский мужской монастырь
- Храм Симона Кананита
- Пантелеймоновский собор
- Новоафонская пещера
- Парк с лебедями
- Рукотворный водопад на реке Псцырха
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Профессиональное сопровождение экскурсовода
- Экологический сбор Рицинского национального парка
Что не входит в цену
- Пещера - 1000 руб. /чел., дети до 8 лет включительно - бесплатно
- Обед в кафе
- "Молочный водопад" и смотровая площадка "Птичий Клюв" в объезд Рицы (когда нет снега и непогоды) - по 400-500 руб. /чел. (зависит от сезона)
- Катание на катере Сталина или на ладье викингов на Рице
- Заезд в село Лыхны и посещение Храма Х века - 500 руб. /чел.
- Посещение дачи Сталина (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- По понедельникам Новоафонский монастырь может быть закрыт для посещения. В этом случае мы подъедем к монастырю и осмотрим его снаружи
- Рекомендуем взять с собой одежду и аксессуары по погоде: зонт, дождевик, головной убор и другие необходимые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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