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Озеро Рица и Новый Афон - главные сокровища Абхазии

За один день вы посетите самые известные достопримечательности Абхазии — озеро Рица и Новый Афон. Вас ждут живописные горные пейзажи, древние храмы, знаменитая пещера и дегустация местных продуктов. Вы увидите природные и исторические памятники, ставшие символами страны. Путешествие подарит яркие впечатления и познакомит с легендами Абхазии.
Озеро Рица и Новый Афон - главные сокровища Абхазии
Озеро Рица и Новый Афон - главные сокровища Абхазии
Озеро Рица и Новый Афон - главные сокровища Абхазии

Описание экскурсии

Озеро Рица — природное чудо Абхазии Путь к озеру Рица проходит среди горных рек, отвесных скал и живописных водопадов. По дороге вы увидите Голубое озеро, водопады «Девичьи» и «Мужские слёзы», проедете через Юпшарский каньон, а также посетите само озеро Рица — одну из главных природных достопримечательностей Абхазии. В тёплое время года вас ждут Молочный водопад, смотровая площадка «Птичий Клюв» и, по желанию, дача Сталина. Новый Афон и древние святыни Далее отправимся в Новый Афон — один из самых живописных городов Абхазии. Вы посетите Новоафонский монастырь, храм Симона Кананита, увидите пятикупольный Пантелеймоновский собор, прогуляетесь по парку с лебедями и осмотрите рукотворный водопад, созданный монахами. Также вас ждёт посещение Новоафонской пещеры с подземным озером и галереей каменных цветов. Дегустация местных продуктов Завершит путешествие посещение храма Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны и дегустация местных продуктов. Вы попробуете душистый мёд, абхазские вина, сыр и копчёное мясо. Важная информация:
  • По понедельникам Новоафонский монастырь может быть закрыт для посещения. В этом случае мы подъедем к монастырю и осмотрим его снаружи.
  • Рекомендуем взять с собой одежду и аксессуары по погоде: зонт, дождевик, головной убор и другие необходимые вещи.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Озеро Рица
  • Молочный водопад
  • Смотровая площадка «Птичий Клюв»
  • Дача Сталина
  • Новый Афон
  • Анакопия
  • Новоафонский мужской монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Пантелеймоновский собор
  • Новоафонская пещера
  • Парк с лебедями
  • Рукотворный водопад на реке Псцырха
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны
Что включено
  • Транспортно-экскурсионные услуги
  • Профессиональное сопровождение экскурсовода
  • Экологический сбор Рицинского национального парка
Что не входит в цену
  • Пещера - 1000 руб. /чел., дети до 8 лет включительно - бесплатно
  • Обед в кафе
  • "Молочный водопад" и смотровая площадка "Птичий Клюв" в объезд Рицы (когда нет снега и непогоды) - по 400-500 руб. /чел. (зависит от сезона)
  • Катание на катере Сталина или на ладье викингов на Рице
  • Заезд в село Лыхны и посещение Храма Х века - 500 руб. /чел.
  • Посещение дачи Сталина (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • По понедельникам Новоафонский монастырь может быть закрыт для посещения. В этом случае мы подъедем к монастырю и осмотрим его снаружи
  • Рекомендуем взять с собой одежду и аксессуары по погоде: зонт, дождевик, головной убор и другие необходимые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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