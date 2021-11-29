Абхазия – самобытная страна. И самобытна она не только традициями, нравами, историей, но и кухней. Если вы любите познавать страну через ее кулинарные пристрастия, тогда вам обязательно стоит посетить эту экскурсию!

Вас ждёт гастрономический праздник сдобренный красивейшими видами гор и лазурного моря. Наша экскурсия начнётся с чашечки ароматного свежесваренного кофе в небольшой кофейне у Гагрской колоннады. Именно здесь снимался советский фильм “Зимний вечер в Гагре”.

Затем мы отправимся на рынок, где Вы погрузитесь в местный колорит и изобилие абхазских явств. У вас будет возможность купить такие деликатесы, как вяленое мясо, сушёная хурма, варенье из фейхоа, ароматные специи, мандариновое варенье, острешую аджику и многое другое.

Покинув рынок, вы отправитесь в сторону гор. Ведь именно здесь Вас ждет домашняя сыроварня и дегустация четырёх сортов сыра. Вы увидите, как его изготавливают и узнаете много интересного о полезных свойствах этого удивительного продукта.

Отведав свежайшего сыра, мы отправляемся на частную пасеку. Здесь, прямо рядом с ульями на фоне высоких заснеженных гор вы попробуете настоящий эвкалиптовый, каштановый и бортный мёд.

Уже разыгрался аппетит? Самое время отправиться на обед! В колоритной апацхе на берегу горной реки Вы отведаете такие традиционные блюда абхазской кухни, как мамалыга с сыром сулугуни, горячий ароматный хачапури по-аджарски, сочный шашлык, баклажаны с орехом, суп харчо, ассорти из местных солений, долму, лобио, компот из фейхоа, настоящий мандариновый сок. А может захочется чего-то еще?

Изюминкой нашей гастрономической экскурсии станет посещение дома местного жителя, где Вам предложат насладиться ярким вкусом домашнего вина, отборной крепкой чачи и изумительной настойки из лавровишни.

И, конечно же, Абхазия не отпустит вас без сезонных фруктов, которые в изобилии произрастают в этой прекрасной стране. Возможно, вы приедете сюда зимой и яркие шарики апельсинов, мандаринов и лимонов станут лучшим подарком, привезённым из этой страны.

А может вы побываете здесь летом или осенью. И тогда вы не удержитесь от покупки винограда, яблок, груши, хурмы или фейхоа.

Однозначно можно сказать одно – эта страна не оставит Вас равнодушным. И побывав на гастрономической экскурсии вы поймёте, почему местные жители называют её страной Души.

Ну и бонусом для всех желающих станет посещение магазинов Duti Free на границе России и Абхазии. Здесь можно купить высококачественные спиртные напитки, парфюм, очки и галантерею от известных брендов.