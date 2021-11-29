Абхазское застолье: гастрономическая экскурсия по Гагре

В советское время многие мечтали попасть в Абхазию - страну души

5
1 отзыв
Индивидуально
для 4 чел.
В советское время многие мечтали попасть в Абхазию — страну души.

Достать путевку в Гагры было настоящей удачей.

Популярность этого места до сих пор высока.

Сейчас все могут побывать в этой гостеприимной стране.

Со мной на целый день вы отправитесь в путешествие по Абхазии — Гагры, продуктовый рынок, традиционное застолье и гостеприимные люди.
Абхазское застолье: гастрономическая экскурсия по Гагре
Абхазское застолье: гастрономическая экскурсия по Гагре
Абхазское застолье: гастрономическая экскурсия по Гагре
Абхазское застолье: гастрономическая экскурсия по Гагре
Абхазское застолье: гастрономическая экскурсия по Гагре

Что вы увидите 🤩

  • Районы старой и новой Гагры
  • Гагрский рынок
  • Крепость Абаата
  • Ресторан "Гагрипш"
  • Гагрская колоннада.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Абхазия – самобытная страна. И самобытна она не только традициями, нравами, историей, но и кухней. Если вы любите познавать страну через ее кулинарные пристрастия, тогда вам обязательно стоит посетить эту экскурсию!
Вас ждёт гастрономический праздник сдобренный красивейшими видами гор и лазурного моря. Наша экскурсия начнётся с чашечки ароматного свежесваренного кофе в небольшой кофейне у Гагрской колоннады. Именно здесь снимался советский фильм “Зимний вечер в Гагре”.
Затем мы отправимся на рынок, где Вы погрузитесь в местный колорит и изобилие абхазских явств. У вас будет возможность купить такие деликатесы, как вяленое мясо, сушёная хурма, варенье из фейхоа, ароматные специи, мандариновое варенье, острешую аджику и многое другое.
Покинув рынок, вы отправитесь в сторону гор. Ведь именно здесь Вас ждет домашняя сыроварня и дегустация четырёх сортов сыра. Вы увидите, как его изготавливают и узнаете много интересного о полезных свойствах этого удивительного продукта.
Отведав свежайшего сыра, мы отправляемся на частную пасеку. Здесь, прямо рядом с ульями на фоне высоких заснеженных гор вы попробуете настоящий эвкалиптовый, каштановый и бортный мёд.
Уже разыгрался аппетит? Самое время отправиться на обед! В колоритной апацхе на берегу горной реки Вы отведаете такие традиционные блюда абхазской кухни, как мамалыга с сыром сулугуни, горячий ароматный хачапури по-аджарски, сочный шашлык, баклажаны с орехом, суп харчо, ассорти из местных солений, долму, лобио, компот из фейхоа, настоящий мандариновый сок. А может захочется чего-то еще?
Изюминкой нашей гастрономической экскурсии станет посещение дома местного жителя, где Вам предложат насладиться ярким вкусом домашнего вина, отборной крепкой чачи и изумительной настойки из лавровишни.
И, конечно же, Абхазия не отпустит вас без сезонных фруктов, которые в изобилии произрастают в этой прекрасной стране. Возможно, вы приедете сюда зимой и яркие шарики апельсинов, мандаринов и лимонов станут лучшим подарком, привезённым из этой страны.
А может вы побываете здесь летом или осенью. И тогда вы не удержитесь от покупки винограда, яблок, груши, хурмы или фейхоа.
Однозначно можно сказать одно – эта страна не оставит Вас равнодушным. И побывав на гастрономической экскурсии вы поймёте, почему местные жители называют её страной Души.
Ну и бонусом для всех желающих станет посещение магазинов Duti Free на границе России и Абхазии. Здесь можно купить высококачественные спиртные напитки, парфюм, очки и галантерею от известных брендов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги трансфера и гида
Что не входит
  • Расходы на обед и сувениры
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для пересечения государственной границы требуется оригинал паспорта РФ или свидетельство о рождении для детей до 18 лет. При сопровождении детей не родителями требуется нотариальная доверенность, которую подписывает один из родителей. Обязательно нужно указать страну поездки — Абхазия. Для иностранных граждан требуется получение визы.
  • Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

🎩Индивидуальные⚙️НеобычныеЭкскурсии на альпийские луга Абхазии🍤Гастрономические

Еще несколько похожих предложений в Гагре

Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Индивидуально
для 4 чел.
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Открытие Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Добро пожаловать в страну души
По договоренности, в любой свободный день.
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
В группе
до 8 чел.
4.9
11
12ч
1 800
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию из Гагры - горы, море, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у вас будет время на
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Ежедневно в 08:30 - 9:00
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
Индивидуально
для 7 чел.
10ч
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Ежедневно с 07:00
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
В группе
до 7 чел.
5
1
10ч
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Ежедневно с 07:00 утра
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Гагры
Индивидуально
для 7 чел.
15 000
за 1-7 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица из Гагры
Это прекрасный природный маршрут, позволит окунуться в первозданную природу Абхазии
В любой день.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуально
для 7 чел.
12ч
15 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Ежедневно с 07:00 утра
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
В группе
до 7 чел.
5
2
10ч
2 200
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
🛣 Джиппинг
В этот день Абхазия предстанет перед вашими глазами совсем с другого ракурса! Живописные каньоны
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Ежедневно с 07:00
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Абхазии из Гагры
Индивидуально
для 4 чел.
5
8
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Абхазия круглый год! Однодневный тур по знаковым местам Абхазии из Гагры
Даже если времени у вас немного, уделите всего один день -
Ежедневно с 07:00
Новый Афон - переплетение истории и природы из Гагры
Индивидуально
для 7 чел.
12 000
за 1-7 чел.
Новый Афон - переплетение истории и природы из Гагры
Экскурсия по стране с богатейшей историем! Мы отправимся по побережью
В любой день, по договоренности с туристом
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
Индивидуально
для 8 чел.
5
3
15 000
за 1-8 чел.
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
🛣 Джиппинг
Мы отправимся с вами в заповедные места Абхазии
Ежедневно по договоренности
Альпийские луга Абхазии из Гагры
В группе
до 8 чел.
5
1
12ч
2 700
за 1 чел.
Альпийские луга Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию - увидеть рукотворные
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Ежедневно в 07:00
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Гагры
Индивидуально
для 8 чел.
5
13
12ч
12 000
за 1-8 чел.
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Гагры
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00

Татьяна С. проводит ещё 3 экскурсии

Тайны Нового Афона в Абхазии из Гагры
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
15 000
за 1-4 чел.
Тайны Нового Афона в Абхазии из Гагры
Экскурсия в Новый Афон станет незабываемым путешествием для любителей истории и природных красот
ежедневно
Озеро Рица, Голубое озеро, Гагра Юпшарский каньон из Гагры
Индивидуально
для 4 чел.
15 000
за 1-4 чел.
Озеро Рица, Голубое озеро, Гагра Юпшарский каньон из Гагры
Ежедневно
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Индивидуально
для 3 чел.
25 000
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия в Сухум из Гагры
Ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гагре