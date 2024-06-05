1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
«После мы заедем в ресторан абхазской кухни»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
72205 776₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
10 часов
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры)
Погуляйте по Гагре, полюбуйтесь озером Рица, послушайте горные реки и водопады. Пикник на цветущем лугу и фотосессия в подарок
«Поговорим о культуре, обычаях и кухне абхазов»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
27 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна5 июня 2024Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
- ААнна25 мая 2024Замечательное знакомство с Абхазией Плюсы: • Безопасность; • Красивые виды; • Погружение в историю страны; • Интересные рассказы про местные обычаи; • Дегустация местных очень вкусных
- ММария25 мая 202418 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали про историю Абхазии, интересные
- ООльга23 мая 2024У нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их для нас провел коренной абхазец
- ЕЕкатерина19 мая 2024Дегустация вина, сыра, меда все выше всяких похвал, неожиданно очень вкусно) гид профессионал и знаток своего дела. Много рассказывал про страну обычаи.
- ППётр8 января 20241 день и 1 миллион впечатлений! Знакомство с Абхазией началось благодаря местному гиду Астамуру. Мы побывали в красивейших местах, дегустировали
- ЕЕвгений23 августа 2020Экскурсия понравилась. Красивейшие места, коммуникабельный и доброжелательный гид Евгения, аккуратный водитель и интересный собеседник! Отличный пикник на альпийских лугах и качественные фото оставляют приятные воспоминания и незабываемые впечатления. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Гагры, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024