Гастрономические экскурсии Гагры

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Гагре, цены от 5 776 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
171 отзыв
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
«После мы заедем в ресторан абхазской кухни»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
72205 776 за всё до 7 чел.
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры)
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
1 отзыв
Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры)
Погуляйте по Гагре, полюбуйтесь озером Рица, послушайте горные реки и водопады. Пикник на цветущем лугу и фотосессия в подарок
«Поговорим о культуре, обычаях и кухне абхазов»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
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    можно было и шутить, и погрустить (ну а вдруг?), и танцевать, и петь, и пить вино, и есть что-то очень вкусное, заботливо приготовленное? Хотите, чтобы в путешествии Вы могли доверять, удивляться, быть собой, наслаждаться? Выбирайте Астамура! Все будет, как в кино: удивительная природа; экскурсовод, влюбленный в свою страну; абхазская музыка и в колонках, и в живом исполнении)); неожиданный «домашний» пикник; погружение в историю и тут же последние новости сегодняшней жизни и даже «лучшая в Абхазии» аджика от мамы нашего Астамура)) Прошло уже несколько месяцев, а мы с сыном вспоминаем эту поездку с теплом, улыбками и легкой ностальгией💙

  • А
    Анна
    25 мая 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Замечательное знакомство с Абхазией Плюсы: • Безопасность; • Красивые виды; • Погружение в историю страны; • Интересные рассказы про местные обычаи; • Дегустация местных очень вкусных
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    вин и колбас. Минусы: • Их нет! Приехав в Сочи, мы с мужем задумались об однодневном индивидуальном туре в Абхазию, благо граница близко. Очень переживали, как сложится поездка, так как являемся комнатными ит-цветочками. Однако Астамур с первой минуты знакомства расположил к себе. Общительный, вежливый и внимательный. Настоящий патриот, с любовью и с юмором рассказывал нам об этой необычной стране. Отличный водитель, проводник. В течение всей экскурсии чувствовали себя, как «У Христа за пазухой», хоть по дороге в горы, хоть при спуске вниз. Очень понравились все достопримечательности. Красочные, монументальные, дикие. Астамур нас не торопил, мы могли вдоволь погулять и, конечно, пофоткаться. В середине путешествия Астамур оперативно и профессионально организовал пикник с вином, копченой курочкой, сыром и… ммм… всего и не перечислить! На всем времени пути у нашего гида находились истории о местных красотах, быте, нравах и обычаях абхазцев. Разговор не иссякал. В общем, поездка отличная! Спасибо большое, Астамур! Если поедем еще раз в Абхазию, то обязательно гидом выберем именно Вас!

  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали про историю Абхазии, интересные
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    факты из жизни жителей страны. Посетили чайный домик, винную дегустацию, коптильню и пасеку, где нам рассказали и показали как трудятся и где живут абхазянки. Посетили много красивых мест, особенно покорили виды с горы Мамдзышхи. Обязательно порекомендуем данного гида и данный тур друзьям и знакомым.

    18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    У нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их для нас провел коренной абхазец
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    Алхас. Все этапы нашей поезди сопровождались подробными рассказами о местных достопримечательностях, особенностями менталитета, кухни и жизни абхазцев в целом. Комфортный, чистый автомобиль, много свободного времени для осмотра, дельные рекомендации - все это прекрасная работа Алхаса.

    У нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их для
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Дегустация вина, сыра, меда все выше всяких похвал, неожиданно очень вкусно) гид профессионал и знаток своего дела. Много рассказывал про страну обычаи.
    Дегустация вина, сыра, меда все выше всяких похвал, неожиданно очень вкусно) гид профессионал и знаток своего
  • П
    Пётр
    8 января 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    1 день и 1 миллион впечатлений! Знакомство с Абхазией началось благодаря местному гиду Астамуру. Мы побывали в красивейших местах, дегустировали
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    вина и местную кухню, узнали про обычаи и культуру народа, ели мандарины и хурму с деревьев. Одним словом - сказка! Астамур от лица всего народа проявил свое гостеприимство не только как местный житель, но и как хозяин пригласил к себе в дом. Мы познакомились с его семьей и угостились (не побоюсь сказать смело) великолепным кофе!!! Приедем точно еще! Пётр, Юлия и Елена

  • Е
    Евгений
    23 августа 2020
    Горная Абхазия, фото и пикник на альпийских лугах! (Из Гагры)
    Экскурсия понравилась. Красивейшие места, коммуникабельный и доброжелательный гид Евгения, аккуратный водитель и интересный собеседник! Отличный пикник на альпийских лугах и качественные фото оставляют приятные воспоминания и незабываемые впечатления. Буду рекомендовать друзьям и знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастротур по Абхазии (из Гагры)
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  3. Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 5 776 до 27 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Гагры, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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