Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в путешествие по вкусам Абхазии и познакомьтесь с местными традициями.



Вас ждут дегустации чая, вина, чачи, сыра, мяса и мёда, посещение гостеприимного абхазского дома и красивый вид на Гагру. Отличный способ узнать Абхазию через её кухню и культуру.

Вова Ваш гид в Гагре Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 5.5 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вкус настоящей Абхазии Во время экскурсии вы продегустируете абхазский чай, вино, чачу, сыры, мясные деликатесы и мёд. В гостеприимном доме абхаза увидите красивый сад, где растут мандарины, апельсины, киви и другие фрукты. Вы познакомитесь с особенностями местной кухни и продукцией региона, узнаете больше о традициях и укладе жизни. После дегустаций заедем в ресторан абхазской кухни, где можно продолжить знакомство с национальными блюдами. Красивое завершение путешествия Финалом поездки станет смотровая площадка с панорамным видом на Гагру. По желанию также можно прокатиться на тарзанке через реку «Бзыбь» и получить яркие впечатления от отдыха.

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Ответы на вопросы Что включено Транспорт

Дегустации Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Ваш адрес Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.