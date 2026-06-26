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Гастрономическое путешествие по традициям и вкусам Абхазии

Отправьтесь в путешествие по вкусам Абхазии и познакомьтесь с местными традициями.

Вас ждут дегустации чая, вина, чачи, сыра, мяса и мёда, посещение гостеприимного абхазского дома и красивый вид на Гагру. Отличный способ узнать Абхазию через её кухню и культуру.
Гастрономическое путешествие по традициям и вкусам Абхазии
Гастрономическое путешествие по традициям и вкусам Абхазии
Гастрономическое путешествие по традициям и вкусам Абхазии

Описание экскурсии

Вкус настоящей Абхазии Во время экскурсии вы продегустируете абхазский чай, вино, чачу, сыры, мясные деликатесы и мёд. В гостеприимном доме абхаза увидите красивый сад, где растут мандарины, апельсины, киви и другие фрукты. Вы познакомитесь с особенностями местной кухни и продукцией региона, узнаете больше о традициях и укладе жизни. После дегустаций заедем в ресторан абхазской кухни, где можно продолжить знакомство с национальными блюдами. Красивое завершение путешествия Финалом поездки станет смотровая площадка с панорамным видом на Гагру. По желанию также можно прокатиться на тарзанке через реку «Бзыбь» и получить яркие впечатления от отдыха.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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