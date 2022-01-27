Душевное путешествие по Абхазии

Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии

5
230 отзывов
Индивидуально
для 7 чел.
Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли.

Вы услышите ее краткую историю и узнаете, как живут местные.

Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица.

Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте «страны души».
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
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Что вас ожидает

Старинная Гагра

В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами. Остановитесь у белоснежной колоннады и узнаете, как с историей курорта связан принц Ольденбургский. А еще продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. И это еще не все! Мы покажем знаменитый мост из «Кавказской пленницы» и реку, по которой сплавлялась главная героиня фильма. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина», пройдете по висячему мосту и увидите место, где сливаются две реки.

Организационные детали

  • Стоимость указана при начале экскурсии в Гагре. Также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата 1000 рублей).
  • Дополнительные расходы:
    — экосбор в Рицинском национальном парке (350 рублей взрослые, 100 рублей дети 8-12 лет)
    — обед по желанию
    — тарзанка по желанию (500 рублей с человека)
  • Экскурсию можно увеличить: съездить к водопадам Молочный и Птичий клюв, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 1000 руб. с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 руб. с человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговаривать надо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 230 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Валерия
27 янв 2022
В целом экскурсия замечательная. Гид (Армен) повозил нас по самым крутым местам, давал нам времени сколько нужно, фотографировал. Единственное, очень мало было информативной части. Летом на общей экскурсии нам что только не рассказывали на экскурсии по Рице. И мифы, и раскопки, и погружения в озеро, к сожалению, на данной экскурсии этого не было. Лично мне это не нужно было, но сестра первый раз и ей хотелось бы все это узнать. За качественную экскурсию огромное спасибо!
Анна
24 янв 2022
Путешествие действительно очень душевное! Все, что нужно было узнать для 1-го знакомства с Абхазией и еще немного больше! Маршрут идеальный! Фото-видео съемка как бонус) Спасибо огромное за настроение!
M
20 янв 2022
Отлично, что трансфер без других участников - индивидуальный
Александр
18 янв 2022
Ездили на зимние праздники. Возил нас Инал на crv, очень спокойный водитель с интересным рассказом. Отвечал на все вопросы по истории. Останавливался где мы хотели. По времени ограничений не было. Все очень душевно и гостеприимно. Инал, спасибо Вам, честно сказать нам редко нравятся на экскурсиях, но это было супер.

В целом организация на высоком уровне, рекомендую.

PS. Мы в Абхазию на прокатной машине приехали, но не пожалели, что взяли экскурсию, так как во многих местах где мы останавливались и отходили на 20метров в сторону, ты сам не остановишься + завёз нас на местную ферму, посмотрели как растет хурма, мандарины, пасутся коровки и козы. Все это без корыстной выгоды, как мы привыкли в Турциях)
К
17 янв 2022
Ездили на экскурсию 16.01.2022 к озеру Рица на уазике, нашим гидом был Армен. Очень позитивный и харизматичный гид. Все рассказал, показал, везде где просили останавливал для фото в инстаграмм. Сам фотографировал и помогал с выбором фона для фото!
Сама экскурсия была очень насыщенная, особенно дегустация вина. Надегустировались вдоволь!! Всем, кто проводил дегустации чая, вина и сыра отдельный респект!
Обязательно берите эту экскурсию, если собираетесь посетить Гагру.
Вячеслав
14 янв 2022
Одним январским днём возникло желание сгонять завтрашним днём нашей небольшой семьёй (2 взрослых и ребёнок 2 года) в небольшую поездку по Абхазии. Организатор оперативно ответил в чате на все вопросы и было решено заказывать. Гидом и водителем нам назначили Армена, и он сразу отзвонился и сказал о погоде внизу на побережье и вверху на Рице, и предложил нам выбрать одну из двух машин, паркетник или уазик, но с рекомендацией, что с учётом погоды наверху (прошёл сильный снегопад) безопаснее будет ехать на уазе. Так оно и оказалось в реальности. Армен оказался очень грамотным водителем, ребёнку было комфортно с ним ехать весь день. А погода и условия были именно такими, как меня предупреждали. Нам было интересно поговорить в дороге, Армен обо всём внятно нам рассказывал и объяснял без толчения воды в ступе, а по делу. Также маршрут поездки корректировался по нашему желанию, где-то хотели остановиться сфотографировать, где-то не хотели, всё было по нашему желанию. И спасибо за выбор места для обеда, было вкусно. А природе спасибо за то, что наверху было очень красиво. Я рекомендую такой трип.
О
13 янв 2022
Одна из лучших больших экскурсий, на которых я побывала. Экскурсовод Инал полностью подстроил маршрут по моим пожеланиям, адаптировал под временные требования, доставил до Сочи с чемоданами. Я была три раза в Абхазии, на нескольких экскурсиях, но только на этой наконец получила четкое представление обо всех интересующих меня аспектах жизни, культуры, традиций и менталитета этой территории. Всё по существу, экскурсия прерывалась только в моменты, когда мы отходили от экскурсовода. Никаких слов-паразитов, домыслов, лишних слов, очень грамотная подача материала. Инал предлагал останавливаться в нетривиальных местах и старался избегать скоплений туристов, давал рекомендации по съемке, чтобы получились максимально интересные кадры. Кроме того, была очень удобная машина. Благодарю, без этой экскурсии отдых получился бы гораздо менее интересным.
Л
8 янв 2022
Ребята молодцы! Все прошло четко, организовано. Гид Алан все что хотели показал, рассказал. И даже больше. Рекомендуем!!!
Е
7 янв 2022
Здравствуйте. У нас была поездка с фирмой:)
Экскурсия очень понравилась! Дегустировали вино, сыры, мёд, ели фрукты прямо с дерева в гостях у дяди Игоря, слушали древние легенды и загадывали желания… Горы, водопады и озера - потрясающей красоты.
Спасибо большое!
В
6 янв 2022
Спасибо за познавательную экскурсию. Было очень интересно и комфортно. Посетили всё что планировали и даже больше благодаря нашему экскурсоводу Вове. Рекомендуем
Андрей
6 янв 2022
Огромное спасибо за реально душевную экскурсию по Абхазии.
Места, гид, организация - всё было супер!
Однозначно рекомендуем брать экскурсию, не пожалеете))
Д
5 янв 2022
Спасибо за интересную, красивую экскурсию на озеро Рица. Прекрасный гид, интересный собеседник, много узнали о местных обычаях, жизни и истории Абхазии.
Виды гор и колоритной природы завораживают. Передвигались на комфортном автомобиле. Рекомендуем экскурсию и гида.
Ирина
5 янв 2022
Прекрасная экскурсия с гидом Игорем! Душевная ненавязчивая дегустация в абхазском доме, интересный рассказ об истории и обычаях страны, погружение в легенды Абхазского народа. Аккуратное вождение, комфортный автомобиль, вежливое, искреннее, гостеприимное отношение. Всё было на отлично!
К
5 янв 2022
Ездили с ребятами на о. Рица! Очень добрые, интересные, отзывчивые! Решают вопросы быстро и оперативно! Весёлые, что очень помогает в пробке на Рицу! Вообщем, хайлирекомментед! Всем ехать!прям разорвали наше сердечко, когда делали все возможное, чтоб мы не опоздали на поезд! Лучшие 🖤
Т
5 янв 2022
Вчера у нас должна была быть экскурсия на озеро Рица. Но дождь внёс свои коррективы, и пришлось изменить маршрут. По совету гида мы поехали в Новый Афон. Вообще, хочу поблагодарить Вову и его команду гидов:все вопросы очень оперативно решались, отвечал мгновенно. Нашим гидом был Алхаз, всю дорогу рассказывал нам об истории своей страны и достопримечательностях. В Новом Афоне посетили пещеру (полный восторг!), парк, водопад, церковь и дореволюционную жд станцию. Потом отвёз нас пообедать. В общем, мы все 6 человек (4 взрослых и 2 детей) остались очень довольны экскурсией и гидом. Спасибо вам, Алхаз! Мы не пожалели об изменениях, мокрые, но довольные вернулись в отель.
Ещё 215 отзывов

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