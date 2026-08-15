Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли. Вы услышите ее краткую историю и узнаете, как живут местные. Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица. Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте Страны Души.
Описание экскурсии
Озеро Рица и не только
Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.
Организационные детали
- Стоимость указана при начале экскурсии в Гагре. Также возможно начать на российско-абхазской границе Псоу (доплата 2000 ₽).
- Дополнительные расходы:
— экосбор в Рицинском национальном парке (1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8–12 лет)
— обед по желанию
— тарзанка по желанию (1000 ₽ с чел.)
- Экскурсию можно увеличить: съездить к водопаду Молочный, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 2000 ₽ с группы + входные билеты на дачу Сталина (300 ₽ с чел.)
- Аренда детского кресла — 500 ₽
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговаривать надо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 10350 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 857 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии по Абхазии на оз. Рица с экскурсоводом по имени Инал. Очень понравилась экскурсия всем пятерым (бабушка, взрослые и подростки 13л и 16л). Инал - прекрасный душевный рассказчик.
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М
Хотелось выразить огромную благодарность за проведенную экскурсию на Рицу! Все было очень организованно и комфортно, учитывались все пожелания) Гид Дами рассказывал интересные факты об истории, быте, народе и культуре республики.
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Страна Души - Абхазия.
На второй день пребывания в Гагре мы забронировали экскурсию Душевное путешествие по Абхазии с гидом Иналом. Потрясающий маршрут! Душевный человек. Мы увидели множество красот страны, Инал познакомил
На второй день пребывания в Гагре мы забронировали экскурсию Душевное путешествие по Абхазии с гидом Иналом. Потрясающий маршрут! Душевный человек. Мы увидели множество красот страны, Инал познакомил
+2
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Ю
Очень все понравилось! Инал чудесный рассказчик, очень много интересного узнали о традициях и быте местного населения. Так же приятное вождение, предоставлял сколько нам нужно времени на локациях, никто никого не торопил. Было красиво и интересно. Мы довольны на все 10/10, однозначно будем рекомендовать эту компанию и конкретно этого гида. Спасибо Вам большое!
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Ш
Спасибо огромное за замечательную экскурсию по Абхазии! Маршрут был составлен просто идеально, посетили самые красивые и интересные места, при этом всё было комфортно и без спешки. Гид очень увлекательно рассказывал, делился интересными фактами и историей, отвечал на все вопросы. Всё показали, обо всём подробно рассказали, организация была на высшем уровне. Получили массу положительных эмоций и впечатлений. Всё было просто супер!
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А
Хочу оставить отличный отзыв об индивидуальном автопутешествии к озеру Рица. Поездка получилась очень душевной, комфортной и насыщенной. Сопровождающий по пути рассказывал много любопытного об Абхазии, местных традициях, природе и истории,
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