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Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)

Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на автопешеходной экскурсии
Абхазия покорит вас водопадами, озерами, пещерами, монастырями и чудесными курортными городами.

За один день вы увидите ее главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях.

Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
5
210 отзывов
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)

Описание экскурсии

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мёд и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали

  • По желанию время экскурсии можно увеличить
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительно

  • Экскурсию также можно начать от границы (+ 2000 ₽ к стоимости экскурсии)
  • По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 2000 ₽ к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 ₽ с чел.
  • Аренда детского кресла — 500 ₽
  • Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8–12 лет, Новоафонская пещера — 1000 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова
Вова — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 10228 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 210 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Хочу выразить огромную благодарность, гиду Баталу, от всей нашей большой компании. Побывали в Абхазии второй раз и по-новому окунулись в невероятную красоту природы, жизнь и гостеприимство населения.
Поездка была максимально комфортна для взрослых и детей. Были учтены все наши пожелания касательно маршрута и наших планов. Получили ответы на все, интересующие нас, вопросы.
Спасибо за сервис, гостеприимство и вежливость.
Хочу выразить огромную благодарность, гиду Баталу, от всей нашей большой компании. Побывали в Абхазии второй раз
Хочу выразить огромную благодарность, гиду Баталу, от всей нашей большой компании. Побывали в Абхазии второй раз
Хочу выразить огромную благодарность, гиду Баталу, от всей нашей большой компании. Побывали в Абхазии второй раз
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Г
Нам очень повезло что мы выбрали именно Вас, сервис на высшем уровне, все очень понравилось
Нам очень повезло что мы выбрали именно Вас, сервис на высшем уровне, все очень понравилось
Нам очень повезло что мы выбрали именно Вас, сервис на высшем уровне, все очень понравилось
Нам очень повезло что мы выбрали именно Вас, сервис на высшем уровне, все очень понравилось
Нам очень повезло что мы выбрали именно Вас, сервис на высшем уровне, все очень понравилось
Нам очень повезло что мы выбрали именно Вас, сервис на высшем уровне, все очень понравилось
Нам очень повезло что мы выбрали именно Вас, сервис на высшем уровне, все очень понравилось
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Маргарита
Были на этой экскурсии семьей: двое взрослых и дети: 14,11 и 5,5 лет. Экскурсоводом был Дамей - от души благодарим его за дружелюбное общение и замечательный, яркий рассказ об Абхазии
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в целом и о каждом объекте,который мы посетили. Услышали и легенды, и исторические факты, и шутки, и рассказы об обычаях края.
Путешествие было очень комфортное: панорамный вид из машины, кондиционер, остановки и посещение объектов в том ритме и темпе,который был удобен для нашей семьи! На обратном пути - т. к. экскурсионная часть была полностью закрыта - ехали в сопровождении зажигательной музыки(наши мальчишки плясали и пели))) и разговоров на "свободные темы".
Дамей, спасибо ещё раз за внимательное, чуткое отношение. За профессионализм, за ваши знания и любовь к Абхазии - часть которых мы с удовольствием увезем с собой)))!!!

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В
Спасибо большое Алану за экскурсию! За один день узнали все про Абхазию, ее историю, быт и традиции, гид очень интересно рассказывает! Особенно понравилась вся дорога на Рицу и непосредственно озеро.
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Очень вкусно поели в национальной кухне, крайне рекомендую поехать обедать именно в те места, которые советует гид. Море впечатлений! В конце еще заехали на частную семейную винодельню и забрали с собой домашнего вина. Рада, что мы выбрали именно вас!

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Ирина
Прекрасная экскурсия. Комфортный автомобиль, в неспешном, удобном ритме под подробные интересные рассказы о местах, которые мы посетили, мы проехали по всему маршруту. Даже пасмурная дождливая погода не помешала нам получить
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удовольствие от поездки.
Отдельная благодарность Алану-нашему гиду. Во время поездки он нам расскал не только о тех местах, где мы были, но и историю Абхазии, местных традициях и особенностях. Вежливый, эрудированный молодой человек и интересный собеседник.
Искренне рекомендую данную экскурсию.

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О
Отличная экскурсия! Инал- замечательный гид! Его представлении оставили очень положительные впечатления. Веселый, бодрый нам понравился и как гид, и как человек. Маршрут продуман, информации просто море, все очень интересно! Было абсолютно комфортно и непринужденно. Благодарю и рекомендую.
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