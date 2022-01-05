Большое путешествие по Абхазии

Озеро Рица, Новый Афон, Гагра и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии

5
34 отзыва
Индивидуально
для 7 чел.
Абхазия покорит вас водопадами, озерами, пещерами, монастырями и чудесными курортными городами.

За один день вы увидите ее главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях.

Мы не только поделимся интересными историями, но и сделаем всё для комфортного и запоминающегося путешествия!
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
Большое путешествие по Абхазии
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Что вас ожидает

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. И это еще не все! Мы покажем знаменитый мост из «Кавказской пленницы» и реку, по которой сплавлялась главная героиня фильма. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Сокровища Нового Афона

Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.

Вечерняя Гагра

В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами. Остановитесь у белоснежной колоннады и узнаете, как с историей курорта связан принц Ольденбургский. А еще продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 350 р. взрослые, 100 р. дети 8-12 лет, Новоафонская пещера — 500 р. с человека

Дополнительно

  • Экскурсию также можно начать от границы (+ 1000 руб. к стоимости экскурсии)
  • По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 500 руб. к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 руб. с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 34 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
2
3
2
1
Надежда
5 янв 2022
Сегодня были на экскурсии по Абхазии. Получили огромное удовольствие.
Огромная благодарность нашему гиду Алхазу.
Супер-гид с позитивным настроем и качественной подачей информации.
Всем советуем эту команду.
И с нетерпением ждем следующую встречу с нашим гидом!!!
Е
15 ноя 2021
Понравилось, спасибо за экскурсию
И
12 ноя 2021
Экскурсия очень понравилась! Гид Дамей отличный собеседник, отвечал на все наши вопросы даже не по программе экскурсии. Никакого навязывания сопутствующих услуг, все только то, что нам было интересно. В отведённое время не уложились из-за наших нерасторопных приемов пищи, поэтому вместо 8 часов катались 11, зато все посмотрели о остались очень довольны.
Т
31 окт 2021
Мы по согласованию с Вовой маршрут и вместо Рицы и Афона отправились в Сухум.
А
29 окт 2021
экскурсию провел Дамей.
Интересно, с душой. Все очень понравилось. Приедем еще и обязательно посоветуем друзьям
Э
13 окт 2021
Нам очень понравилась экскурсия! Гид Дамей, очень приятный, воспитанный и образованный.
Рекомендую
А
12 окт 2021
Очень интересная и душевная экскурсия по Золотому Кольцу Абхазии с гидом Ахрой. Стартовав из Гагры, мы за 10,5 часов проехали почти всю страну и сделали свыше 15 остановок - за это время удалось посмотреть практически все ключевые достопримечательности Абхазии, продегустировать вкуснейшую местную еду в новоафонском кафе рядом с пещерой, попробовать и закупиться мёдом, вином, чачей и копченостями от лучших фермеров страны, сделать много красивых фотографий и просто хорошо провести время. 10,5 часов экскурсии прошли на одном дыхании и надолго оставили после себя яркие и колоритные воспоминания. Большое спасибо гиду Ахре, который великолепно спланировал маршрут, очень интересно обо всем рассказывал, активно делясь личным опытом, проявлял внимание и заботу, рекомендовал все самое лучшее и качественное, и просто был очень интересным собеседником. В результате экскурсии о стране остались самые лучшие впечатления, и я обязательно сюда ещё вернусь!
Е
30 сен 2021
Экскурсию проводил гид - Дамей.
Ездили всей семьёй - 4 взрослых и ребёнок 6 лет. Впечатления очень положительные.
Дамей отлично знает Абхазию. Сам останавливал машину для нас в самых живописных местах и даже помогал делать совместные фото.
По дороге рассказывал много разных легенд о разных местах которые проезжали по пути.
Рассказал о местных обычаях, а также по пути заехали на дегустацию вин к его брату на винодельню.
Купили себе 2 бутылки понравившегося вина.
Водит машину просто супер.

Крайне рекомендую))))
С
21 сен 2021
Все понравилось. Гид Амза замечательный рассказчик. Комфортабельный автомобиль. Посетили, что хотели. Рекомендуем и сами еще воспользуемся его услугами.
Ю
8 сен 2021
Экскурсия "Большое путешествие по Абхазии". 5 сентября 2021г. Гид Гудиса — вежливый, доброжелательный молодой человек.

Посетили все места, описанные в экскурсии, кроме парка и озера с лебедями в Новом Афоне. От всех дегустаций отказались сами (не любим такие мероприятия).

Поездка была безопасная и показала, что Абхазия страна красивая и интересная, здесь есть что посмотреть, чем восхититься. И этот эффект был бы сильнее, если бы мы услышали от гида интересную историческую информацию. Дружеский совет гиду повысить уровень знаний о своей родной стране, чтобы в дальнейшем быть более интересным собеседником.
ТАТЬЯНА
8 сен 2021
Доброго времени суток. Поездка изумительная! Гид Дамей отличный собеседник! Рассказал много интересных исторических и познавательных фактов про Абхазию. А так же проявил себя в качестве отличного фотографа! Будем всем Вас рекомендовать!
О
2 сен 2021
Наш гид - Амза, прекрасный рассказчик, хороший человек, отличный водитель. Экскурсия составлена грамотно, на все вопросы отвечал обоснованно, чувствуется что страну свою очень любит, знает её историю и влюбил нас в Абхазию. Очень довольны этой экскурсией, будем рекомендовать Амзу своим родным и друзьям.
Наталья
31 авг 2021
Экскурсия была чудесная, превзошла все ожидания. Гид Алан очень душевный, эрудированный, интересный рассказчик. Узнали столько живой информации об Абхазии. За день столько впечатлений! Полный восторг. Спасибо нашему гиду! Влюбились в страну.
М
27 авг 2021
Экскурсия была познавательной. Увидели много красивейших мест. Гид Владимир рассказывал интересно, весело. Прислушивался к нашим пожеланиям, удачно корректировал
маршрут,давал советы. Мы очень довольны, нам все понравилось!! Спасибо.
Любовь
26 авг 2021
Спасибо большое за Экскурсию. Простите, не запомнила имя нашего экскурсовода, это человек влюбленный в свою страну, людей, природу, знающий историю своего народа, а это заражает интересом всех. Все было в очень спокойном темпе, никуда не бежали и не спешили
Ещё 19 отзывов

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