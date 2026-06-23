Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Сокровища Нового Афона
Вы посетите старинный монастырь, пещеру с причудливыми сталактитами и красивейшую заброшенную железнодорожную станцию. Увидите водопад, прогуляетесь по живописному парку и полюбуетесь озером с лебедями. А мы расскажем, кто открыл Новоафонскую пещеру, какой из апостолов проповедовал в Абхазии христианство и за какие заслуги наша страна попала в книгу рекордов Гиннеса.
Кроме того, вы продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мёд и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.
Организационные детали
По желанию время экскурсии можно увеличить
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительно
Экскурсию также можно начать от границы (+ 2000 ₽ к стоимости экскурсии)
По желанию вы можете посетить Молочный водопад и дачу Сталина: + 2000 ₽ к стоимости экскурсии. Также отдельно оплачиваются входные билеты на дачу: 200 ₽ с чел.
Аренда детского кресла — 500 ₽
Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 1000 ₽ взрослые, 500 ₽ дети 8–12 лет, Новоафонская пещера — 1000 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 10228 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 210 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
Хочу выразить огромную благодарность, гиду Баталу, от всей нашей большой компании. Побывали в Абхазии второй раз и по-новому окунулись в невероятную красоту природы, жизнь и гостеприимство населения. Поездка была максимально комфортна для взрослых и детей. Были учтены все наши пожелания касательно маршрута и наших планов. Получили ответы на все, интересующие нас, вопросы. Спасибо за сервис, гостеприимство и вежливость.
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Г
Гредин
Нам очень повезло что мы выбрали именно Вас, сервис на высшем уровне, все очень понравилось
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Маргарита
Были на этой экскурсии семьей: двое взрослых и дети: 14,11 и 5,5 лет. Экскурсоводом был Дамей - от души благодарим его за дружелюбное общение и замечательный, яркий рассказ об Абхазии читать дальшеуменьшить
в целом и о каждом объекте,который мы посетили. Услышали и легенды, и исторические факты, и шутки, и рассказы об обычаях края. Путешествие было очень комфортное: панорамный вид из машины, кондиционер, остановки и посещение объектов в том ритме и темпе,который был удобен для нашей семьи! На обратном пути - т. к. экскурсионная часть была полностью закрыта - ехали в сопровождении зажигательной музыки(наши мальчишки плясали и пели))) и разговоров на "свободные темы". Дамей, спасибо ещё раз за внимательное, чуткое отношение. За профессионализм, за ваши знания и любовь к Абхазии - часть которых мы с удовольствием увезем с собой)))!!!
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В
Валерия
Спасибо большое Алану за экскурсию! За один день узнали все про Абхазию, ее историю, быт и традиции, гид очень интересно рассказывает! Особенно понравилась вся дорога на Рицу и непосредственно озеро. читать дальшеуменьшить
Очень вкусно поели в национальной кухне, крайне рекомендую поехать обедать именно в те места, которые советует гид. Море впечатлений! В конце еще заехали на частную семейную винодельню и забрали с собой домашнего вина. Рада, что мы выбрали именно вас!
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Ирина
Прекрасная экскурсия. Комфортный автомобиль, в неспешном, удобном ритме под подробные интересные рассказы о местах, которые мы посетили, мы проехали по всему маршруту. Даже пасмурная дождливая погода не помешала нам получить читать дальшеуменьшить
удовольствие от поездки. Отдельная благодарность Алану-нашему гиду. Во время поездки он нам расскал не только о тех местах, где мы были, но и историю Абхазии, местных традициях и особенностях. Вежливый, эрудированный молодой человек и интересный собеседник. Искренне рекомендую данную экскурсию.
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О
Олеся
Отличная экскурсия! Инал- замечательный гид! Его представлении оставили очень положительные впечатления. Веселый, бодрый нам понравился и как гид, и как человек. Маршрут продуман, информации просто море, все очень интересно! Было абсолютно комфортно и непринужденно. Благодарю и рекомендую.
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