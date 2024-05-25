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до конца растаявшей снежной лавины на пути и придется немного пройтись. Пройтись пришлось больше, чем мы предполагали))), но это того стоило. От сомнений не осталось и следа, а впечатления превзошли все наши ожидания. Наверно, получился немного иной тур (скорее - легкий хайкинг), но было очень круто. Чумовые виды, полное единение с природой, кайф от физической нагрузки и ни одной человеческой души по пути!!! А нет, велосипедист был…)) Рауль, спасибо от меня и моих друзей!!