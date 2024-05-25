1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
«Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
«Приглашаю вас на обзорную экскурсию в тёплой дружеской атмосфере по главным достопримечательностям Абхазии»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
«Активный тур по живописным пляжам и горам Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
«Вас ждут горы Абхазии в сопровождении профессионального водителя-экскурсовода»
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
«Что привлекает туристов в Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
«Драйвовое, полное ярких эмоций и положительных впечатлений путешествие по Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600₽ за человека
Квест
12 часов
Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления
Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас
Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
«Сделаете массу ярких и атмосферных фото, распробуете национальную кухню Абхазии и просто насладитесь душевностью города-курорта»
Расписание: Ежедневно, 9:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Знакомство с туристическими местами горной части Абхазии — озера, водопады и Шерлок Холмс После, наш маршрут будет уходить в сторону величественных гор Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
«Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администраций Абхазии на самих объектах в рамках данного маршрута»
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
7 часов
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
«Вы проедете по Рицинскому реликтовому национальному парку который расположен в горной части Абхазии на южном склоне Большого Кавказа»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
«Вас ждет Голубое озеро, истинный цвет которого не передает ни одно фото, и так называемый «каменный мешок» Абхазии — Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия25 мая 2024Выбрали данную экскурсию и получили незабываемый спектр позитивных эмоций! Водитель Джамал - делал остановки объезжая толпы других групп. Возможность сделать
- ООлег25 мая 2024Увидели все что хотели, остановок достаточно, ничего лишнего, классный гид Лёва ему огромное спасибо, все рассказал показал, максимально создал атмосферу поездки. Всем советую 👍
- ММарина23 мая 2024Очень круто покатались,весёлая компания,крутой гид и невероятные красоты Абхазии.
- ЕЕвгения23 мая 2024Веселый гид. Экскурсия прекрасная, виды космические. Единственное я бы убрала вторую дегустацию, она была лишней.
- ММихаил16 мая 2024Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине не добраться из-за не
- ММарина13 мая 2024Отличная экскурсия!!!!! Большое спасибо за организацию и проведение. Отдельная благодарность нашему гиду Алану. Он провел экскурсию на самом высшем уровне.
- ККсения13 мая 2024Потрясающие виды, за 1 экскурсию посетили очень много точек, насыщенная программа. Рустаму отдельное спасибо, очень классный гид, на одной волне)
- ЕЕкатерина12 мая 2024Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)
- ААзнаур11 мая 2024Великолепная экскурсия. Все отмеченные места были нами посещены, и везде дали достаточно времени для исследования и пополнения галереи. Гиды отлично выполняют свою работу, огромное спасибо за такое путешествие, всем советую!
- ККристина10 мая 2024Понравился гид-водитель, много всего рассказывал и по делу
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Джиппинг в Абхазию»
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