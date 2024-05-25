Джиппинг в Абхазии из Гагры

Найдено 14 экскурсий в категории «Джиппинг в Абхазию» в Гагре, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впервые в Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
31 отзыв
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«По пути я с радостью расскажу о родной Абхазии: ее символах, легендах, обычаях и кухне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
«Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Однодневный джип-тур по Абхазии до озера Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Абхазии: озеро Рица и водопады
Путешествие по Абхазии с джип-туром до озера Рица - это водопады, каньоны и дегустация местных продуктов. Увлекательные истории и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: У границы Абхазии
«Приглашаю вас на обзорную экскурсию в тёплой дружеской атмосфере по главным достопримечательностям Абхазии»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 8 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«А также посетите впечатляющий Юпшарский каньон и навестите звезду Абхазии — озеро Рица»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
189 отзывов
Популярное предложение
Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
Впечатляющее путешествие на джипах по живописным местам Абхазии: водопады, озера и каньоны
Начало: Ваше место пребывания согласно выбранному билету
«Активный тур по живописным пляжам и горам Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 9:30, в зависимости от вашего адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
87 отзывов
Джип-тур по Абхазии: Гегский водопад и озеро Рица из Гагры
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии. Вас ждет встреча с ошеломляющим Гегским водопадом и загадочным озером Рица
Начало: Площадь "Нартаа", ресторан "Гагрипш", "Колоннада"
«Вас ждут горы Абхазии в сопровождении профессионального водителя-экскурсовода»
Расписание: ежедневно в 9:45
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600 за человека
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
10 отзывов
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Абхазии, откройте для себя заброшенные шедевры архитектуры и насладитесь местными напитками
Начало: Гагра, по договоренности
«Что привлекает туристов в Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 150 за человека
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
14 отзывов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Абхазия - уникальный уголок среди гор. Запрыгивайте в джип и отправляйтесь в путешествие по главным достопримечательностям: Гагра, озеро Рица, Гегский водопад
Начало: Гагра
«Драйвовое, полное ярких эмоций и положительных впечатлений путешествие по Абхазии»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 600 за человека
Авторский квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Квест
12 часов
85 отзывов
Уникальный квест-тур «Гагра. Дом призрака» на джипах: загадочные места и впечатления
Индивидуальный квест-тур на джипах по загадочным местам Гагры. Уникальные локации, вкусная национальная кухня и потрясающие виды ждут вас
Начало: Площадь Нартаа (Гагарина), проспект Ардзинба
«Сделаете массу ярких и атмосферных фото, распробуете национальную кухню Абхазии и просто насладитесь душевностью города-курорта»
Расписание: Ежедневно, 9:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
15 000 за всё до 8 чел.
Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Знакомство с туристическими местами горной части Абхазии — озера, водопады и Шерлок Холмс После, наш маршрут будет уходить в сторону величественных гор Абхазии»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590 за всё до 8 чел.
Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по Абхазии из Гагры - Приключение в дикой природе
Откройте для себя величие Абхазии, путешествуя по ее нетронутым тропам на комфортабельном джипе
Начало: По вашему адресу
«Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администраций Абхазии на самих объектах в рамках данного маршрута»
Расписание: Ежедневно, время выезда согласуется
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-тур к Гегскому водопаду и озеру Рица
Начало: Отель вашего проживания (читайте в описании)
«Вы проедете по Рицинскому реликтовому национальному парку который расположен в горной части Абхазии на южном склоне Большого Кавказа»
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 400 за человека
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Начало: По договоренности
«Вас ждет Голубое озеро, истинный цвет которого не передает ни одно фото, и так называемый «каменный мешок» Абхазии — Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
    Выбрали данную экскурсию и получили незабываемый спектр позитивных эмоций! Водитель Джамал - делал остановки объезжая толпы других групп. Возможность сделать
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    красивые фото без всяких проблем. Так же в протяжении всего пути рассказывал про исторические моменты и местные достопримечательности. Дегустации были по желанию и так же исключительно, где не было толпы. Вне всяких похвал! С ветерком и под зажигательную музыку мы увидели красоты Абхазии и получили спектр позитивных эмоций!

  • О
    Олег
    25 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Увидели все что хотели, остановок достаточно, ничего лишнего, классный гид Лёва ему огромное спасибо, все рассказал показал, максимально создал атмосферу поездки. Всем советую 👍
  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Джип-тур по Абхазии из Гагры: горы, драйв и отдых от души
    Очень круто покатались,весёлая компания,крутой гид и невероятные красоты Абхазии.
  • Е
    Евгения
    23 мая 2024
    Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Веселый гид. Экскурсия прекрасная, виды космические. Единственное я бы убрала вторую дегустацию, она была лишней.
  • М
    Михаил
    16 мая 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Поначалу несколько сомневались в выборе, тем более, что были предупреждены, что до конечной точки на машине не добраться из-за не
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    до конца растаявшей снежной лавины на пути и придется немного пройтись. Пройтись пришлось больше, чем мы предполагали))), но это того стоило. От сомнений не осталось и следа, а впечатления превзошли все наши ожидания. Наверно, получился немного иной тур (скорее - легкий хайкинг), но было очень круто. Чумовые виды, полное единение с природой, кайф от физической нагрузки и ни одной человеческой души по пути!!! А нет, велосипедист был…)) Рауль, спасибо от меня и моих друзей!!

  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
    Отличная экскурсия!!!!! Большое спасибо за организацию и проведение. Отдельная благодарность нашему гиду Алану. Он провел экскурсию на самом высшем уровне.
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    Профессионал на 5+++. Чуткий человек, улавливающий все нюансы и настроение в нашей группе. Благодаря этому все прошло просто замечательно. Если будете отдыхать в Абхазии, заказывайте экскурсии только у Эланы и Алана. Не пожалеете.

  • К
    Ксения
    13 мая 2024
    Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
    Потрясающие виды, за 1 экскурсию посетили очень много точек, насыщенная программа. Рустаму отдельное спасибо, очень классный гид, на одной волне)
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)
    Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)Рауль настоящий профессионал! Спасибо огромное за безопасность и ответственность. Советую к посещению 👌🏻 (обувайте удобную обувь для ходьбы)
  • А
    Азнаур
    11 мая 2024
    Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Великолепная экскурсия. Все отмеченные места были нами посещены, и везде дали достаточно времени для исследования и пополнения галереи. Гиды отлично выполняют свою работу, огромное спасибо за такое путешествие, всем советую!
  • К
    Кристина
    10 мая 2024
    Индивидуальный джип-тур по Абхазии из Гагры
    Понравился гид-водитель, много всего рассказывал и по делу

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Джиппинг в Абхазию»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Впервые в Абхазии (из Гагры)
  2. Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
  3. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
  4. Однодневный джип-тур по Абхазии до озера Рица
  5. Альпийские луга и озеро Мзы
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Джиппинг в Абхазию" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 600 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 588 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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