Классическая обзорная экскурсия на озеро Рица (все экосборы включены)

Услышать легенды края, увидеть бирюзовые воды и ощутить вкус Абхазии (из Гагры)
Экскурсия на озеро Рица — это погружение в мир нетронутой природы, где изумрудные воды отражают величественные горные пики.

Этот маршрут подарит вам не только захватывающие дух пейзажи, но и знакомство с легендами, вкусами и атмосферой гостеприимной Абхазии. Вы насладитесь видом изумрудных вод, окружённых вершинами, и попробуете местные сыры и вина.
4.9
6 отзывов
Классическая обзорная экскурсия на озеро Рица (все экосборы включены)© Руслан
Описание экскурсии

Маршрут и программа дня

9:00 — отправление. Комфортабельный микроавтобус заберёт вас из удобного пункта сбора (Гагра, Пицунда или другой город побережья).

10:00 — Голубое озеро. Ваше первое впечатление — крошечное, но невероятно яркое озеро цвета лазури. Здесь вы сделаете яркие фотографии и услышите древние легенды, которые хранят эти места.

11:00 — дорога сквозь ущелья. Она приведёт нас на живописный мост над бурной рекой Бзыбь. Вы увидите каскады водопадов Мужские и Женские слёзы, узнаете историю их возникновения и символику.

12:00 — прибытие на озеро Рица. Здесь у вас будет свободное время, чтобы насладиться спокойствием и величием этого места: прогуляться по берегу, прокатиться на катамаране или просто вдохнуть чистейший горный воздух.

14:00 — обед с национальным колоритом (оплачивается отдельно). В местном кафе вам предложат блюда абхазской кухни: ароматный шашлык, сырную мамалыгу, аджарские хачапури.

15:00 — дегустация даров природы. У вас будет возможность попробовать знаменитые абхазские сыры, мёд, горный чай и вино.

16:00–17:00 — возвращение. После насыщенного дня мы отправимся обратно к месту вашего отдыха.

Очередность объектов осмотра и продолжительность остановок указаны примерно и зависят от погодных условий, ситуации на дороге, сезонности и других факторов.

Организационные детали

  • Транспорт — комфортабельный микроавтобус с кондиционером
  • Семьям скидки в размере 10% от общей стоимости экскурсии
  • Для дополнительных расходов (обед, личные покупки) вам пригодятся наличные деньги: в горах не везде есть Wi-Fi

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 27 туристов
Организация групповых и индивидуальных экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
В
Вероника
24 окт 2025
Понравилась экскурсия, приятный гид-рассказывал интересно и доступно. Все дегустации ненавязчивые и достаточно быстрые, но на мой взгляд чуть больше часа на Рице, это преступно мало)
Ирина
Ирина
19 окт 2025
Очень милая девушка Экскурсовод Альвина, маршрут насыщенный, полностью соответствует описанию. Нам всё понравилось!)))
Доп сбор 1000 руб - поднялись выше Рицы и посетили дачу Сталина.
Марина
Марина
6 окт 2025
Увлекательная, познавательная экскурсия с подачи симпатичного гида Руслана, прошла замечательно, организовано, водитель приехал вовремя к месту назначения, вернулись даже раньше, из-за отсутствия пробок, очередей в заповеднике.
Zoushka
Zoushka
3 окт 2025
Это лучшая экскурсия на которой мы были, в плане организации и количества информации.
Гидом и водителем остались очень довольны!
Советую!
Виктория
Виктория
24 сен 2025
Хочу выразить Вам искреннюю благодарность за прекрасно организованный отдых!
Спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию))
Все прошло замечательно 😊
Очень довольна что воспользовалась услугами вашей команды 👏🏼
В
Вещикова
21 сен 2025
Супер экскурсия получилась, экскурсоводу Аслану спасибо огромное, он сделал мой день!
Машина отличная, водитель- профи

Входит в следующие категории Гагры

