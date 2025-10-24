Экскурсия на озеро Рица — это погружение в мир нетронутой природы, где изумрудные воды отражают величественные горные пики. Этот маршрут подарит вам не только захватывающие дух пейзажи, но и знакомство с легендами, вкусами и атмосферой гостеприимной Абхазии. Вы насладитесь видом изумрудных вод, окружённых вершинами, и попробуете местные сыры и вина.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Маршрут и программа дня

9:00 — отправление. Комфортабельный микроавтобус заберёт вас из удобного пункта сбора (Гагра, Пицунда или другой город побережья).

10:00 — Голубое озеро. Ваше первое впечатление — крошечное, но невероятно яркое озеро цвета лазури. Здесь вы сделаете яркие фотографии и услышите древние легенды, которые хранят эти места.

11:00 — дорога сквозь ущелья. Она приведёт нас на живописный мост над бурной рекой Бзыбь. Вы увидите каскады водопадов Мужские и Женские слёзы, узнаете историю их возникновения и символику.

12:00 — прибытие на озеро Рица. Здесь у вас будет свободное время, чтобы насладиться спокойствием и величием этого места: прогуляться по берегу, прокатиться на катамаране или просто вдохнуть чистейший горный воздух.

14:00 — обед с национальным колоритом (оплачивается отдельно). В местном кафе вам предложат блюда абхазской кухни: ароматный шашлык, сырную мамалыгу, аджарские хачапури.

15:00 — дегустация даров природы. У вас будет возможность попробовать знаменитые абхазские сыры, мёд, горный чай и вино.

16:00–17:00 — возвращение. После насыщенного дня мы отправимся обратно к месту вашего отдыха.

Очередность объектов осмотра и продолжительность остановок указаны примерно и зависят от погодных условий, ситуации на дороге, сезонности и других факторов.

Организационные детали