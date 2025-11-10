Отправившись в увлекательное путешествие на озеро Рица, вы сможете насладиться потрясающими пейзажами Абхазии и узнать много интересного об истории и культуре этого удивительного края.
Описание экскурсииГород Гагра Первая остановка на нашем пути — живописный город Гагра, известный своим субтропическим климатом, красивой набережной и живописными парками. Ваш гид расскажет об истории этого курортного города, который в советские времена был излюбленным местом отдыха знаменитостей. Голубое озеро Следующая точка на маршруте — Голубое озеро, расположенное в живописном ущелье. Это небольшое, но очень глубокое озеро поражает своей изумрудно-голубой водой и живописными скалистыми берегами. Подвесной мост через реку Бзыбь Перед нами открывается захватывающий вид на высокий подвесной мост через реку Бзыбь. Этот инженерный шедевр соединяет два берега ущелья и предлагает потрясающие панорамные виды на окружающие горы. Чабгарский карниз Далее мы направляемся к Чабгарскому карнизу — уникальному природному объекту, который представляет собой горную дорогу, проложенную по отвесной скале. Вдоль карниза открываются живописные виды на ущелье и горные вершины. Озеро Рица Кульминацией нашего путешествия станет посещение легендарного озера Рица, расположенного на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Это одно из самых красивых и популярных мест Абхазии, поражающее своей бирюзовой водой и окружающими его горными пейзажами. Ваш гид расскажет об истории и природе этого уникального озера. В течение всей поездки ваш личный гид будет делиться с вами интересными фактами об истории, культуре и быте Абхазии, помогая вам по-новому взглянуть на этот удивительный край. Путешествие на озеро Рица станет незабываемым приключением, полным ярких впечатлений и незабываемых моментов.
Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Гагра
- Приморский парк
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада
- Голубое озеро
- Сказочный лес
- Юпшарский каньон
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии из Гагры
Групповая
до 17 чел.
К озеру Рица через каньоны и водопады - из Гагры и Пицунды
Открыть для себя красоту Абхазии и перезагрузиться на живописном берегу
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше или Алахадзе
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В Гагре
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Любимое путешествие к озеру Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии на семейной экскурсии к озеру Рица. Живописные виды и дегустация ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
7504 ₽ за всё до 7 чел.