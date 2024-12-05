Мои заказы

Жемчужина Абхазии: от Гагры до озера Рица

Увлекательная экскурсия в Абхазию, на Форелевое хозяйство.

Экскурсия включает все основные локации: Старая Гагра, Ресторан Гагрипш, Колоннада, Голубое озеро, озеро Рица и многие другие локации.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
  • Ресторан «Гагрипш» — одна из визитных карточек Абхазии. Легендарное заведение, где когда-то состоялось открытие курорта Гагра.
  • Колоннада — изящная арка в мавританском стиле на берегу моря, многократно «засветившаяся» в советских фильмах.
  • Зимний театр — величественное здание в классическом стиле. Заброшенное, но не потерявшее своей красоты.
  • Девичьи Слёзы — трогательный небольшой водопад, окутанный древними легендами.
  • Мужские Слёзы — ещё один колоритный водопад, с которым также связана таинственная история.
  • Голубое озеро — небольшое, но очень глубокое, что объясняет насыщенный цвет воды. А ещё здесь живут павлины.
  • Река Бзыбь — одна из самых красивых рек Абхазии. Можно полюбоваться её бурными водами, а по желанию — прокатиться на тарзанке.
  • Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». В самом узком месте расстояние между верхушками скал составляет всего 20 метров.
  • Гегский водопад, ставший местом схватки Холмса и Мориарти. Бурные серебристые потоки воды падают на землю с высоты 50 метров.

• Озеро Рица — настоящая жемчужина Кавказа. Прекрасный высокогорный водоём окружён живописными лесами и овеян тайнами. Важная информация:

С собой возьмите паспорт, для детей свидетельство о рождении ребёнка, наличные деньги.

Ежедневно в 09:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Гагрская Колоннада
  • Зимний театр
  • Водопад Девичьи Слёзы
  • Водопад Мужские Слёзы
  • Голубое озеро
  • Река Бзыбь
  • Юпшарский каньон
  • Гегский водопад
  • Озеро Рица
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация абхазских спиртных напитков, мёда и сыра (по желанию)
Что не входит в цену
  • Въезд в Рицинский национальный парк - 700 руб. /чел.
  • Вход на дачу Сталина (по желанию) - от 300-450 руб. /чел. в зависимости от сезона/n
  • Зиплайн (по желанию) - 700 руб.
  • Обед - по меню
Место начала и завершения?
Граница Россия-Абхазия КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • С собой возьмите паспорт
  • Для детей свидетельство о рождении ребёнка
  • Наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ринат
5 дек 2024
Шикарно 🫶

