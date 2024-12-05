Увлекательная экскурсия в Абхазию, на Форелевое хозяйство.
Экскурсия включает все основные локации: Старая Гагра, Ресторан Гагрипш, Колоннада, Голубое озеро, озеро Рица и многие другие локации.
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- Ресторан «Гагрипш» — одна из визитных карточек Абхазии. Легендарное заведение, где когда-то состоялось открытие курорта Гагра.
- Колоннада — изящная арка в мавританском стиле на берегу моря, многократно «засветившаяся» в советских фильмах.
- Зимний театр — величественное здание в классическом стиле. Заброшенное, но не потерявшее своей красоты.
- Девичьи Слёзы — трогательный небольшой водопад, окутанный древними легендами.
- Мужские Слёзы — ещё один колоритный водопад, с которым также связана таинственная история.
- Голубое озеро — небольшое, но очень глубокое, что объясняет насыщенный цвет воды. А ещё здесь живут павлины.
- Река Бзыбь — одна из самых красивых рек Абхазии. Можно полюбоваться её бурными водами, а по желанию — прокатиться на тарзанке.
- Юпшарский каньон, или «Каменный мешок». В самом узком месте расстояние между верхушками скал составляет всего 20 метров.
- Гегский водопад, ставший местом схватки Холмса и Мориарти. Бурные серебристые потоки воды падают на землю с высоты 50 метров.
• Озеро Рица — настоящая жемчужина Кавказа. Прекрасный высокогорный водоём окружён живописными лесами и овеян тайнами. Важная информация:
С собой возьмите паспорт, для детей свидетельство о рождении ребёнка, наличные деньги.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Гагрская Колоннада
- Зимний театр
- Водопад Девичьи Слёзы
- Водопад Мужские Слёзы
- Голубое озеро
- Река Бзыбь
- Юпшарский каньон
- Гегский водопад
- Озеро Рица
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация абхазских спиртных напитков, мёда и сыра (по желанию)
Что не входит в цену
- Въезд в Рицинский национальный парк - 700 руб. /чел.
- Вход на дачу Сталина (по желанию) - от 300-450 руб. /чел. в зависимости от сезона/n
- Зиплайн (по желанию) - 700 руб.
- Обед - по меню
Место начала и завершения?
Граница Россия-Абхазия КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- С собой возьмите паспорт
- Для детей свидетельство о рождении ребёнка
- Наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ринат
5 дек 2024
Шикарно 🫶
