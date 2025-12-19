Озеро Рица называют жемчужиной кавказских гор. Именно с этой экскурсии начинается знакомство с Абхазией.
Вас ждет легкая и насыщенная программа с изобилием сказочных рек, величественных гор, с традиционными угощениями, таинственными легендами и живописными видами.
Описание экскурсии
Вас ждут:
- Руины Бзыбской крепости с остатками семи мощных четырехугольных и круглых башен и крепостной стены с двумя воротами.
- Живописная река Бзыбь с двумя прекрасными водопадами «Девичьи слезы» и «Мужские слезы», овеянными легендами. Вода здесь всегда холодная и очень чистая.
- Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом, свисающим со скальных карнизов. Здесь стоит волшебный камень, который, по легендам, исполняет любые желания.
- «Голубое» озеро, сверкающего оттенками незамутненной лазури. Вода здесь всегда прохладная и очень вкусная. Есть мнение, что умывание в «Голубом» озере омолаживают.
- Пасека и винодельня, где вы сможете продегустировать настоящие абхазские вина и душистый горный мед.
- Ущелье «Прощай Родина!», с которого открывается захватывающий вид на Юпшарские ворота.
- И, конечно, само озеро Рица — жемчужина Кавказских гор. Сказочно красивое, кристально чистое, будто волшебное. Купаться в нем нельзя, а вот прогуляться по озеру на катамаране вполне можно.
Выезд с 9:00 в зависимости от расположения вашего отеля
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия на комфортабельном микроавтобусе Mercedes (до 20 чел) в сопровождении водителя и гида.
Что не входит в цену
- Обязательные расходы:
- Экологический сбор
- По желанию:
- Катание на тарзанке (500руб)
- Прокат катамаранов
- Дополнительное посещение верхних смотровых площадок и водопадов "Молочный" или "Птичий клюв" (500 рублей)
- Обед с видом на озеро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, с границы)
Завершение: Ваш отель в Гагре или Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд с 9:00 в зависимости от расположения вашего отеля
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
