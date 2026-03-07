Это спокойная поездка — без спешки и лишних остановок. Вы — единственные пассажиры, и маршрут строится исключительно под вас, без заездов в другие отели. Я строго слежу за безопасностью — мой автомобиль проходит регулярное техническое обслуживание. Гарантирую комфорт и приятное начало путешествия.
Описание трансфер
Организационные детали
- Едем на комфортном минивене Honda Stepwgn.
- Стоимость трансфера указана до Гагры.
- Далее цена меняется в зависимости от расстояния — подробности в переписке.
- Если нужны детские кресла, сообщите заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 231 туриста
Меня зовут Марк, я ваш личный гид. Приглашаю в увлекательное путешествие по Абхазии! Я — профессиональный историк с более чем 7-летним опытом работы в туризме. Провожу индивидуальные экскурсии на комфортном минивэне
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
все прошло в соответствии с договренностями по времени и мартшруту
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