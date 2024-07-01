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и просьбам туристов! Заранее согласовали маршрут, в процессе слегка меняли его, но почти 11 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Алхас повозил по самым красивым местам Абхазии и завозил даже в особенные места, куда не завозят групповые экскурсии, где очень мало народу, спокойствие и красота! Давно не встречали таких интересных и увлекательных рассказов, видно, что гид очень любит и чтит свою страну, поэтому слушать его рассказы было большим удовольствием! А что особенно понравилось, так это то, что у подруги было день рождения, так в ресторанчике, и на частной винодельне подарили очень приятные подарочки. Мы под большим впечатлением! Однозначно рекомендуем! *еще отметим, экскурсия проходила на отличном минивене Toyota, идеально чисто и комфортно!