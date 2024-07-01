Экскурсии выходного дня в Гагре

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Гагре, цены от 5 776 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
171 отзыв
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
Завтра в 09:30
6 июля в 09:30
72205 776 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Абхазию
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
134 отзыва
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
1283011 547 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
163 отзыва
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гаграх
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
1760014 080 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    1 июля 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Было красиво, без очередей и все очень профессионально
    Было красиво, без очередей и все очень профессионально
  • К
    Кристина
    29 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Даниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, очень рекомендую. Необычный вид, вкусная еда.
    Даниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, оченьДаниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, очень
  • Е
    Екатерина
    24 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Всем советую!!! Экскурсия подарила море впечатлений и много красивых фото:-). Слушать гида приятно и интересно. Спасибо Вам за чудесную экскурсию!
  • А
    Анастасия
    23 июня 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Были на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого и внимательного отношения к пожеланиям
    читать дальше

    и просьбам туристов! Заранее согласовали маршрут, в процессе слегка меняли его, но почти 11 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Алхас повозил по самым красивым местам Абхазии и завозил даже в особенные места, куда не завозят групповые экскурсии, где очень мало народу, спокойствие и красота! Давно не встречали таких интересных и увлекательных рассказов, видно, что гид очень любит и чтит свою страну, поэтому слушать его рассказы было большим удовольствием! А что особенно понравилось, так это то, что у подруги было день рождения, так в ресторанчике, и на частной винодельне подарили очень приятные подарочки. Мы под большим впечатлением! Однозначно рекомендуем! *еще отметим, экскурсия проходила на отличном минивене Toyota, идеально чисто и комфортно!

    Были на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого иБыли на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого и
  • С
    Светлана
    21 июня 2024
    Добро пожаловать в Абхазию
    Великолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всяких похвал. Вместо запланированных 9 часов пути, он провел с нами -12 часов!!! Спасибо Вам за прекрасные впечатления об Абхазии.
    Великолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всякихВеликолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всякихВеликолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всякихВеликолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всяких
  • Т
    Татьяна
    12 июня 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных и красивых мест, кушали
    читать дальше

    в приятных местах по совету гида, в Сухуми гид посоветовал выпить кофе в историческом месте,было очень атмосферно. Гид рассказал много интересного про страну, традиции, культуру, очень интересно было услышать это от местного жителя. Автомобиль комфортный, чистый, с кондиционером. Водитель вежливый и приятный в общении. Рекомендую данную экскурсию, если хотите посмотреть Абхазию в направлении Сухуми.

    День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересныхДень прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных
  • Е
    Елена
    11 июня 2024
    Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Замечательный день в сопровождении Дамеи - прекрасный человек. Познавательно и насыщенно. Виды потрясающие! Отдельная благодарность за памятные фото и сюрприз к дню рождения!
    Замечательный день в сопровождении Дамеи - прекрасный человек. Познавательно и насыщенно. Виды потрясающие! Отдельная благодарность заЗамечательный день в сопровождении Дамеи - прекрасный человек. Познавательно и насыщенно. Виды потрясающие! Отдельная благодарность заЗамечательный день в сопровождении Дамеи - прекрасный человек. Познавательно и насыщенно. Виды потрясающие! Отдельная благодарность заЗамечательный день в сопровождении Дамеи - прекрасный человек. Познавательно и насыщенно. Виды потрясающие! Отдельная благодарность заЗамечательный день в сопровождении Дамеи - прекрасный человек. Познавательно и насыщенно. Виды потрясающие! Отдельная благодарность за
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали про историю Абхазии, интересные
    читать дальше

    факты из жизни жителей страны. Посетили чайный домик, винную дегустацию, коптильню и пасеку, где нам рассказали и показали как трудятся и где живут абхазянки. Посетили много красивых мест, особенно покорили виды с горы Мамдзышхи. Обязательно порекомендуем данного гида и данный тур друзьям и знакомым.

    18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали18 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    У нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их для нас провел коренной абхазец
    читать дальше

    Алхас. Все этапы нашей поезди сопровождались подробными рассказами о местных достопримечательностях, особенностями менталитета, кухни и жизни абхазцев в целом. Комфортный, чистый автомобиль, много свободного времени для осмотра, дельные рекомендации - все это прекрасная работа Алхаса.

    У нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их дляУ нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их для
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Гастротур по Абхазии (из Гагры)
    Дегустация вина, сыра, меда все выше всяких похвал, неожиданно очень вкусно) гид профессионал и знаток своего дела. Много рассказывал про страну обычаи.
    Дегустация вина, сыра, меда все выше всяких похвал, неожиданно очень вкусно) гид профессионал и знаток своего

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гастротур по Абхазии (из Гагры)
  2. Добро пожаловать в Абхазию
  3. Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
  4. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Замок принца Ольденбургского
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июле 2024
Сейчас в Гагре в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 5 776 до 16 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2024 год на выходные, 484 ⭐ отзыва, цены от 5776₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам