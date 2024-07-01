1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
Завтра в 09:30
6 июля в 09:30
72205 776₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Добро пожаловать в Абхазию: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописной Абхазии! Полюбуйтесь водопадами, озерами и древними крепостями, погрузитесь в историю и культуру региона
Начало: У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу...
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
1283011 547₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: В вашем отеле в Гаграх
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
1760014 080₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander1 июля 2024Было красиво, без очередей и все очень профессионально
- ККристина29 июня 2024Даниэль, очень внимательный и заботливый гид. Время пролетело незаметно и очень познавательно. Остановились в ресторане, очень рекомендую. Необычный вид, вкусная еда.
- ЕЕкатерина24 июня 2024Всем советую!!! Экскурсия подарила море впечатлений и много красивых фото:-). Слушать гида приятно и интересно. Спасибо Вам за чудесную экскурсию!
- ААнастасия23 июня 2024Были на экскурсии с замечательным гидом - Алхасом. Честно говоря, давно не встречали такой отзывчивого и внимательного отношения к пожеланиям
- ССветлана21 июня 2024Великолепная экскурсия. За один день посетили много красивых мест. Попробовали национальную кухню. Наш гид выше всяких похвал. Вместо запланированных 9 часов пути, он провел с нами -12 часов!!! Спасибо Вам за прекрасные впечатления об Абхазии.
- ТТатьяна12 июня 2024День прошел замечательно в компании нашего гида Адгура. Маршрут подредактировали по нашему желанию, посмотрели много интересных и красивых мест, кушали
- ЕЕлена11 июня 2024Замечательный день в сопровождении Дамеи - прекрасный человек. Познавательно и насыщенно. Виды потрясающие! Отдельная благодарность за памятные фото и сюрприз к дню рождения!
- ММария25 мая 202418 мая 2024 года ездили с Алхасом. Он прекрасный гид, пунктуальный и интересный рассказчик. Много узнали про историю Абхазии, интересные
- ООльга23 мая 2024У нас было совмещено две экскурсии (спасибо Владимиру за такую возможность) обзорная + дегустации. Их для нас провел коренной абхазец
- ЕЕкатерина19 мая 2024Дегустация вина, сыра, меда все выше всяких похвал, неожиданно очень вкусно) гид профессионал и знаток своего дела. Много рассказывал про страну обычаи.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июле 2024
Сейчас в Гагре в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 5 776 до 16 680 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2024 год на выходные, 484 ⭐ отзыва, цены от 5776₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь