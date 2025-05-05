Мои заказы

В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник

Познакомьтесь с уникальными местами Абхазии, начиная с живописного Сухума и заканчивая расслабляющими термальными источниками в окружении гор
Увлекательная экскурсия по Абхазии позволит вам открыть для себя культурные и природные достопримечательности региона. Прогулка по Сухумской набережной с её кафе и театром оставит незабываемые впечатления. На площади Конституции можно
увидеть исторические здания и сделать отличные фотографии. Путешествие в каньон Черниговка подарит вам великолепные виды и возможность насладиться природой.

Завершит экскурсию посещение грязевых ванн в селе Кындыг, где вы сможете испытать их лечебные свойства

4.8
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные природные локации
  • 🏛 Исторические места Сухума
  • 🌿 Живописные пейзажи Черниговки
  • 💧 Лечебные термальные источники
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник© Мадина
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник© Мадина
В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник© Мадина

Что можно увидеть

  • Сухумская набережная
  • Площадь Конституции
  • Каньон Черниговка
  • Грязевые ванны в селе Кындыг

Описание экскурсии

Сухумская набережная

Самое живописное место города, протянувшееся вдоль побережья. На набережной расположены кафе, рестораны, магазины и знаменитый Абхазский Государственный драматический театр им. Чанба. Главная площадь перед театром украшена фонтаном с мифическими грифонами.

Площадь Конституции

Здесь встречаются набережная Диоскуров и набережная Махаджиров. Площадь окружена историческими зданиями — вы сможете рассмотреть их, практически не сходя с места, а ещё сделать эффектные фото.

Каньон Черниговка

Живописное карстовое ущелье, превращённое в ресторан. Здесь вас ждут великолепные пейзажи, водопады и возможность насладиться природой вдали от городской суеты.

Грязевые ванны в селе Кындыг

Уникальная возможность испытать лечебные свойства грязевых ванн, окружённых живописной природой. Все источники оборудованы лежаками и скамейками, на которых можно лежать или сидеть прямо под струей сероводородной воды. У вас будет примерно 1 час, чтобы принять грязевые ванны, а затем ополоснуться под одним из желобков или в бассейне.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером)
  • Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места)
  • Возьмите с собой наличные деньги на личные расходы, а также купальные костюмы, полотенце и шлёпки

Что входит в стоимость экскурсии

– транспортно-экскурсионное обслуживание
– дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса
– входные билеты в карстовое ущелье и на термальный источник

в понедельник и четверг в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 12 лет1700 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мадина
Мадина — Организатор в Гагре
Провела экскурсии для 3866 туристов
Работаем в сфере туризма с 2007 года. Мы команда профессионалов. Сделаем ваш отдых комфортным и подберём лучшие маршруты по Абхазии. С нами вы насладитесь природой, интересно проведёте время и прикоснётесь к истории древней и вечно молодой республики Абхазия. Наша цель — преподнести гостям правдивую информацию, которую каждый сохранит с теплотой в сердце.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Наталья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Ирина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Ирина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Ирина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Ирина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Ирина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Ирина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Вера)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Вера)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Вера)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Вера)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Вера)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Вера)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Галина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Галина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Галина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Галина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Галина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Галина)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Дарья)В сердце Абхазии: Сухум + Черниговка + термальный источник (Дарья)
П
Прилепов
5 мая 2025
Анита очень грамотный экскурсовод, хорошо поставленная речь, экскурсия насыщенная, очень много хороших впячетлений, спасибо водителю, Ахра вëл машину аккуратно. Эксурсия супер! 👍👍👍👍👍
Дата посещения: 5 мая 2025
П
Полина
16 ноя 2025
Экскурсовод была Виктория рассказывала все возможное и невозможное и историю республики и про войну и про города которые проезжали было очень увлекательно
Ирина
Ирина
19 окт 2025
Классная экскурсия!!! Очень насыщенная, всё понравилось!!! Поехали в пасмурный день - прекрасно провели время! Были с сыном (4 года)- он тоже доволен! 😊
В
Вера
17 окт 2025
Спасибо организатору, все понятно и пунктуально, начиная с оплаты онлайн и до конца маршрута. Очень грамотный экскурсовод, отдельное спасибо водителю Тимурас (возможно с ошибкой), который несмотря на шквальный ветер и сильный дождь (нолевая видимость) всех развез по отелям. Все было отлично!
Н
Наталья
10 окт 2025
Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!
Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!Поездка очень понравилась! Рекомендую всем!!!
Ирина
Ирина
30 сен 2025
Каньон Черниговка заворожил. На входе уж слишком много наворочено, конечно. Но когда проходишь вглубь, дальше бетонных дорожек, это стОит того. Посидев мин 20 над бурлящим потоком, получила долгожданный релакс. А
читать дальше

затем добавила в термальных источниках. Там расслабляешься, выходишь обновленный, как после бани, с истомой в теле.
Первая часть поездки для меня была лишняя. Во-первых, очередная дегустация. Без них никак. Очень дорогое все, дороже, чем в других местах. Потом был храм 6-10 вв, в Дранде за доп плату (зря заплатила, лучше бы по деревне погуляля)
Но в целом, впечатление осталось положительное. Яна, наш гид, очень эрудированная, всю дорогу рассказывала о любимой Абхазии, очень много интересного.
Только вот время окончания экскурсии указано некорректно. До
18 часов. Экскурсия проводится из Гагры, поэтому мы рассчитывали быть в Гагра к 18. Оказывается, время на обратный путь не включено!!! Да и Дранда ещё мин 30 съела. Короче, планы на вечер были разрушены. Это надо иметь в виду, когда заказываете.

Каньон Черниговка заворожил. На входе уж слишком много наворочено, конечно. Но когда проходишь вглубь, дальше бетонныхКаньон Черниговка заворожил. На входе уж слишком много наворочено, конечно. Но когда проходишь вглубь, дальше бетонныхКаньон Черниговка заворожил. На входе уж слишком много наворочено, конечно. Но когда проходишь вглубь, дальше бетонныхКаньон Черниговка заворожил. На входе уж слишком много наворочено, конечно. Но когда проходишь вглубь, дальше бетонныхКаньон Черниговка заворожил. На входе уж слишком много наворочено, конечно. Но когда проходишь вглубь, дальше бетонныхКаньон Черниговка заворожил. На входе уж слишком много наворочено, конечно. Но когда проходишь вглубь, дальше бетонных
М
Марина
23 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Начитанный и грамотный гид с приятным завораживающим голосом! Много интересного! Бронируйте через трипстер, дешевле значительно!
Вера
Вера
30 авг 2025
Были на экскурсии 30.08.25
Очень все понравилось
Во первых нас обо всем заранее проинформировали (хочу так же выделить что нас спокойно перенесли по дате на другой день)
Так же вовремя забрали от места,
читать дальше

на дегустациях мы не задерживались что просто огромнейший плюс
Мадина интересно и информативно рассказывала про Абхазию
Сухум запал в мое сердечко)
Мы заехали в столовую и если быть откровенной то там была самая вкусная еда за все время проведенного на отдыхе
Термальные источники это просто кайф, максимальное расслабление
Вообщем то данный маршрут в данной турфирме мне больше всего понравился все прошло максимально комфортно и я готова еще раз повторить
Буду рекомендовать всем знакомым именно данную турфирму)
Экскурсовод Мадина лучшая!

Были на экскурсии 30.08.25Были на экскурсии 30.08.25Были на экскурсии 30.08.25Были на экскурсии 30.08.25Были на экскурсии 30.08.25Были на экскурсии 30.08.25
Г
Галина
25 авг 2025
С Трипстером я путешествую уже 4 года и первый раз столкнулась с организатором "шарашкиной конторой"! В Абхазии я 5-й раз, люблю эту страну и побывала практически во всех активных локациях,
читать дальше

в том числе на экскурсию по точно такому же маршруту ездила в прошлом году с другим организатором. В этот раз была с мамой (65 лет), которая в Абхазии была 1 раз еще в советские времена. Забронировали эту экскурсию еще весной, организатор выходил на связь и поддерживал ее, забрали вовремя от нашего отеля в Гагре. На этом плюсы закончились ((( Когда уже отъехали от отеля я обратила внимание на салон автобуса, который оказался те то, что не "комфортабельным", как было обещано и должно было быть, а в ужасном состоянии: обшарпанные порванные сидения, отсутствуют ремни безопасности, поручни, держатели, полки для вещей и какие-либо крючки, на окнах нет занавесок, они только через одно оклеены светопоглощающей пленкой, вместо кондиционера протянутая по потолку пластиковая труба от вентилятора у водителя до конца салона (фото прилагаю)! Напомню, что это 11-ти часовая экскурсия (+- зависит от пробок) через всю страну из конца в конец, в конечной точке которой купание в термальных источниках, т. е. у всех туристов с собой были вещи и купальные принадлежности. Гидом у нас была молодая девушка тоже по имени Мадина, но не та, чье фото представлено на странице организатора. На первой остановке (дегустации меда) я поделилась с гидом своим недовольством по поводу автобуса, в ответ на что последовала заученная речь, что наш "нормальный" автобус сломался и нашли только такой и что сейчас уже поздно что-то менять. Сразу оговорюсь, что элементарных извинений я от гида не услышала ни в начале ни на протяжении всего путешествия, ей, как и водителю было все равно и явно привычно. Водитель потом вообще заявил:"Это не моя машина и я за нее не отвечаю, а если что-то не нравится - вызывайте такси и езжайте домой!". Садясь в автобус после первой остановки я заметила, что кресло, на котором сидела моя мама, протерто до такой степени, что на спинке вместо обшивки просто торчит металлическая рама!!! Я прямо указала на это гиду, на что она только пожала плечами и предложила поменяться местами мне и маме! При этом после второй остановки подсадила к себе на первое сиденье одну словоохотливую туристку, нам же туда пересесть предложено не было. Меняться местами мы с мамой не стали, потому что на моем месте было не оклеено окно и я всю дорогу сидела на прямом солнце (фото прилагаю), что она бы просто не выдержала. Все другие места в автобусе были заняты. Путевая информация рассказана Мадиной была стандартно, если не обращать внимание, что скороговоркой и без интереса. Как я уже сказала, ей было "все равно" и на экскурсию и на туристов. Также она по пути туда часто упоминала достопримечательности, говоря, что расскажет о них на обратном пути, но на обратном пути она только весело болтала и смеялась с водителем и туристкой. Кто уже бывал в Абхазии знает, что гиды всегда рассказывают о том, какая это гостеприимная страна и как в ней уважают стариков/родителей. Вот и Мадина об этом рассказывала. При этом ей было ни капли не стыдно за "гостеприимство", оказанное ее фирмой и за уважение, оказанное моей маме. Хочется пожелать Мадине, чтобы как-нибудь ее маму прокатили на таком же кресле. Когда мы приехали в Сухум, нас высадили в середине старой части набережной. Мадина провела взмокшую от духоты и жары в автобусе группу по блаженному теньку и вывела на палящее солнце (13 час. дня) к театру. Я задала вопрос, нельзя ли постоять в теньке, на что Мадина смерила меня злобным взглядом. Я подумала, что сейчас она будет рассказывать экскурсионную информацию об этом месте и ей так удобнее, НО! она сказала:"У вас здесь будет 40 минут, можете прогуляться на право или налево по набережной." Тут уже я не выдержала и воскликнула:"А что рассказа о Сухуме не будет?", на что Мадина огрызнулась: «Вы не на обзорной экскурсии!» и убежала. Простите, а на какой??? Растерянная группа начала озираться в поисках туалета и спрашивать у МЕНЯ, куда здесь можно пойти. Для примера, на прошлогодней экскурсии нас высадили из автобуса у начала старой части набережной, где развалины крепости Диоскурия, гид во время неспешной прогулки подробно рассказал нам про все достопримечательности, здания и архитектурные элементы, которые тут на каждом шагу, что заняло ровно 1 час, в конце набережной нам дали 15 минут на фото и туалет, после чего автобус забрал нас тут же и мы поехали дальше. Вопрос Мадине: ты везешь туристов через всю свою страну в ее столицу и у тебя не возникает желания о ней рассказать??? Что ты за гид вообще? На этом мои эмоции закончились, т. к. я поняла, что от этой турфирмы ожидать нечего и молча провела оставшуюся часть путешествия, тем более, что Черниговку и Кындыг испортить трудно даже плохому гиду))) Но естественно настроение было испорчено и потом два дня болели спины. Итог: в Абхазии много нормальных ответственных туроператоров, выбирайте их, а не турфирму, которую представляют Мадины. P.S. Сфотографировать мамино кресло не получилось, т. к. водитель стал пристально следить за тем, как я сажусь и выхожу из автобуса, не хотелось накалять обстановку, а развозя по отелям (Мадина покинула нас еще на въезде в Гагру) не включал в салоне свет.

С Трипстером я путешествую уже 4 года и первый раз столкнулась с организатором "шарашкиной конторой"! ВС Трипстером я путешествую уже 4 года и первый раз столкнулась с организатором "шарашкиной конторой"! ВС Трипстером я путешествую уже 4 года и первый раз столкнулась с организатором "шарашкиной конторой"! ВС Трипстером я путешествую уже 4 года и первый раз столкнулась с организатором "шарашкиной конторой"! ВС Трипстером я путешествую уже 4 года и первый раз столкнулась с организатором "шарашкиной конторой"! ВС Трипстером я путешествую уже 4 года и первый раз столкнулась с организатором "шарашкиной конторой"! В
Мадина
Мадина
Ответ организатора:
Галина, Приносим извинения за то, что наш маршрут оставил Вам не благоприятные впечатления. Благодарим вас за высказанные пожелания. Мы уже учли многие ваши рекомендации, для наших будущих гостей, спасибо вам.
Я
Яна
18 июл 2025
Экскурсия нам понравилась, очень красивые и завораживающие места, узнали интересные факты из истории Абхазии. Единственный минус не работал кондиционер в машине.
С
Светлана
11 июл 2025
Экскурсия понравилась, девушка Яна - умничка, ходячая энциклопедия) спасибо ей большое!
Единственное, было очень жарко в машине, кондиционер слабый, не спасал. А так всё хорошо)
М
Мария
21 июн 2025
Сегодня замечательную экскурсию провела Яна, не нудный заученный текст, а увлекательно, интересно разбавляя исторические факты шуточками,вопросами,немного научила Абхазскому языку))) многим экскурсоводам есть чему поучиться у неё 👍👍👍и конечно же у
читать дальше

нас был водитель Алхас….. Его вождение это отдельный вид искусства, можно смело вводить новую экскурсию "поездка с Алхасом"! Эта пара рождена для своего дела. Удачи вам и процветания)Ну и в целом Черниговка+термальный источник оправдали все ожидания! Абхазия прекрасна 🥰🥰🥰

Олеся
Олеся
15 июн 2025
Плюсы:
-виды, конечно, шикарные, маршрут отличный;
-по времени всё чётко и достаточно для осмотра;
-гид Анита интересно и много рассказывает;
-водитель Зураб лучший: водит аккуратно, внимательно, отвечает на вопросы про Абхазию;
-дегустация для первого раза
читать дальше

тоже в красивом месте, всё вкусно, душевно, продукцию не навяливают, кто хочет, покупает, не хочет - гуляет по территории;
-обед во вкусном месте;
-музыка приятная в автобусе, который на 20 человек, что тоже удобно.
Единственный минус: начался дождь, часть народа были без дождевиков и зонтов, гид не подсказала, где бы можно купить дождевики, а для нас страна новая и неизвестно, в каких магазинах их брать (мой косяк, что не подумала про это, но не ожидала такой погоды). Пожелание: найти магазин на маршруте, куда можно зайти за дождевиками, или закупить и предлагать купить уже на месте.
А так всё хорошо, спасибо!

Д
Дарья
1 июн 2025
Всё прошло хорошо) вообще стоит ехать и смотреть в такие места,потому что самому добраться до многих уголков Абхазии уж точно не получится,а тут ещё всё расскажут и покажут.
Всё прошло хорошо) вообще стоит ехать и смотреть в такие места,потому что самому добраться до многихВсё прошло хорошо) вообще стоит ехать и смотреть в такие места,потому что самому добраться до многихВсё прошло хорошо) вообще стоит ехать и смотреть в такие места,потому что самому добраться до многихВсё прошло хорошо) вообще стоит ехать и смотреть в такие места,потому что самому добраться до многихВсё прошло хорошо) вообще стоит ехать и смотреть в такие места,потому что самому добраться до многих
Елена
Елена
28 мая 2025
Огромное спасибо нашему гиду Аните. Очень насыщенная информацией экскурсия!

