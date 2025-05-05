читать дальше

в том числе на экскурсию по точно такому же маршруту ездила в прошлом году с другим организатором. В этот раз была с мамой (65 лет), которая в Абхазии была 1 раз еще в советские времена. Забронировали эту экскурсию еще весной, организатор выходил на связь и поддерживал ее, забрали вовремя от нашего отеля в Гагре. На этом плюсы закончились ((( Когда уже отъехали от отеля я обратила внимание на салон автобуса, который оказался те то, что не "комфортабельным", как было обещано и должно было быть, а в ужасном состоянии: обшарпанные порванные сидения, отсутствуют ремни безопасности, поручни, держатели, полки для вещей и какие-либо крючки, на окнах нет занавесок, они только через одно оклеены светопоглощающей пленкой, вместо кондиционера протянутая по потолку пластиковая труба от вентилятора у водителя до конца салона (фото прилагаю)! Напомню, что это 11-ти часовая экскурсия (+- зависит от пробок) через всю страну из конца в конец, в конечной точке которой купание в термальных источниках, т. е. у всех туристов с собой были вещи и купальные принадлежности. Гидом у нас была молодая девушка тоже по имени Мадина, но не та, чье фото представлено на странице организатора. На первой остановке (дегустации меда) я поделилась с гидом своим недовольством по поводу автобуса, в ответ на что последовала заученная речь, что наш "нормальный" автобус сломался и нашли только такой и что сейчас уже поздно что-то менять. Сразу оговорюсь, что элементарных извинений я от гида не услышала ни в начале ни на протяжении всего путешествия, ей, как и водителю было все равно и явно привычно. Водитель потом вообще заявил:"Это не моя машина и я за нее не отвечаю, а если что-то не нравится - вызывайте такси и езжайте домой!". Садясь в автобус после первой остановки я заметила, что кресло, на котором сидела моя мама, протерто до такой степени, что на спинке вместо обшивки просто торчит металлическая рама!!! Я прямо указала на это гиду, на что она только пожала плечами и предложила поменяться местами мне и маме! При этом после второй остановки подсадила к себе на первое сиденье одну словоохотливую туристку, нам же туда пересесть предложено не было. Меняться местами мы с мамой не стали, потому что на моем месте было не оклеено окно и я всю дорогу сидела на прямом солнце (фото прилагаю), что она бы просто не выдержала. Все другие места в автобусе были заняты. Путевая информация рассказана Мадиной была стандартно, если не обращать внимание, что скороговоркой и без интереса. Как я уже сказала, ей было "все равно" и на экскурсию и на туристов. Также она по пути туда часто упоминала достопримечательности, говоря, что расскажет о них на обратном пути, но на обратном пути она только весело болтала и смеялась с водителем и туристкой. Кто уже бывал в Абхазии знает, что гиды всегда рассказывают о том, какая это гостеприимная страна и как в ней уважают стариков/родителей. Вот и Мадина об этом рассказывала. При этом ей было ни капли не стыдно за "гостеприимство", оказанное ее фирмой и за уважение, оказанное моей маме. Хочется пожелать Мадине, чтобы как-нибудь ее маму прокатили на таком же кресле. Когда мы приехали в Сухум, нас высадили в середине старой части набережной. Мадина провела взмокшую от духоты и жары в автобусе группу по блаженному теньку и вывела на палящее солнце (13 час. дня) к театру. Я задала вопрос, нельзя ли постоять в теньке, на что Мадина смерила меня злобным взглядом. Я подумала, что сейчас она будет рассказывать экскурсионную информацию об этом месте и ей так удобнее, НО! она сказала:"У вас здесь будет 40 минут, можете прогуляться на право или налево по набережной." Тут уже я не выдержала и воскликнула:"А что рассказа о Сухуме не будет?", на что Мадина огрызнулась: «Вы не на обзорной экскурсии!» и убежала. Простите, а на какой??? Растерянная группа начала озираться в поисках туалета и спрашивать у МЕНЯ, куда здесь можно пойти. Для примера, на прошлогодней экскурсии нас высадили из автобуса у начала старой части набережной, где развалины крепости Диоскурия, гид во время неспешной прогулки подробно рассказал нам про все достопримечательности, здания и архитектурные элементы, которые тут на каждом шагу, что заняло ровно 1 час, в конце набережной нам дали 15 минут на фото и туалет, после чего автобус забрал нас тут же и мы поехали дальше. Вопрос Мадине: ты везешь туристов через всю свою страну в ее столицу и у тебя не возникает желания о ней рассказать??? Что ты за гид вообще? На этом мои эмоции закончились, т. к. я поняла, что от этой турфирмы ожидать нечего и молча провела оставшуюся часть путешествия, тем более, что Черниговку и Кындыг испортить трудно даже плохому гиду))) Но естественно настроение было испорчено и потом два дня болели спины. Итог: в Абхазии много нормальных ответственных туроператоров, выбирайте их, а не турфирму, которую представляют Мадины. P.S. Сфотографировать мамино кресло не получилось, т. к. водитель стал пристально следить за тем, как я сажусь и выхожу из автобуса, не хотелось накалять обстановку, а развозя по отелям (Мадина покинула нас еще на въезде в Гагру) не включал в салоне свет.