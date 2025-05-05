6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные локации
- 🏛 Исторические места Сухума
- 🌿 Живописные пейзажи Черниговки
- 💧 Лечебные термальные источники
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Сухумская набережная
- Площадь Конституции
- Каньон Черниговка
- Грязевые ванны в селе Кындыг
Описание экскурсии
Сухумская набережная
Самое живописное место города, протянувшееся вдоль побережья. На набережной расположены кафе, рестораны, магазины и знаменитый Абхазский Государственный драматический театр им. Чанба. Главная площадь перед театром украшена фонтаном с мифическими грифонами.
Площадь Конституции
Здесь встречаются набережная Диоскуров и набережная Махаджиров. Площадь окружена историческими зданиями — вы сможете рассмотреть их, практически не сходя с места, а ещё сделать эффектные фото.
Каньон Черниговка
Живописное карстовое ущелье, превращённое в ресторан. Здесь вас ждут великолепные пейзажи, водопады и возможность насладиться природой вдали от городской суеты.
Грязевые ванны в селе Кындыг
Уникальная возможность испытать лечебные свойства грязевых ванн, окружённых живописной природой. Все источники оборудованы лежаками и скамейками, на которых можно лежать или сидеть прямо под струей сероводородной воды. У вас будет примерно 1 час, чтобы принять грязевые ванны, а затем ополоснуться под одним из желобков или в бассейне.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Hyundai или микроавтобусах Mercedes (с кондиционером)
- Дети до 8 лет путешествуют бесплатно (без основного места)
- Возьмите с собой наличные деньги на личные расходы, а также купальные костюмы, полотенце и шлёпки
Что входит в стоимость экскурсии
– транспортно-экскурсионное обслуживание
– дегустация мёда, вина, чачи, сыра и мяса
– входные билеты в карстовое ущелье и на термальный источник
в понедельник и четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 12 лет
|1700 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Очень все понравилось
Во первых нас обо всем заранее проинформировали (хочу так же выделить что нас спокойно перенесли по дате на другой день)
Так же вовремя забрали от места,
Единственное, было очень жарко в машине, кондиционер слабый, не спасал. А так всё хорошо)
-виды, конечно, шикарные, маршрут отличный;
-по времени всё чётко и достаточно для осмотра;
-гид Анита интересно и много рассказывает;
-водитель Зураб лучший: водит аккуратно, внимательно, отвечает на вопросы про Абхазию;
-дегустация для первого раза