Абхазия - это удивительное место, где каждый уголок наполнен красотой и историей.
Экскурсия включает посещение Рицинского национального парка, водопадов Девичьи и Мужские слёзы, а также Голубого озера.
Участники смогут насладиться видами Юпшарского каньона и посетить Новый Афон с его знаменитой пещерой и монастырём. Для удобства предоставляется комфортабельный транспорт и фотосессия на iPhone 15 Pro. Не упустите шанс увидеть эти великолепные места
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Потрясающие фото на память
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌊 Величественные водопады
- 🏞 Уникальные природные объекты
- 🕍 Исторические памятники
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Рицинский национальный парк
- Водопады Девичьи слёзы
- Водопады Мужские слёзы
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Новый Афон
- Новый Афонский монастырь
- Новый Афонская пещера
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вас ждут все must-see-локации Абхазии:
- Рицинский национальный парк.
- Водопады Девичьи слёзы, Мужские слёзы.
- Подвесной мост через реку Бзыбь.
- Юпшарский каньон.
- Голубое озеро.
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!».
- Озеро Рица.
- Дача Сталина (по желанию).
- Молочный водопад.
- Новый Афон, пещера и монастырь.
- Старая железнодорожная станция.
Организационные детали
Едем на комфортабельном авто Toyota Alphard.
Есть кресло и бустер для детей
Фотографии делаю на i
Phone 15 Pro, присылаю их вам в тот же день в удобный мессенджер
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Рицинский заповедник: взрослый — 700 ₽, детский (с 7 до 12 лет) — 200 ₽.
- Обед (по желанию) — 700–1000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ерванд — ваш гид в Гагре
Приветствую! Меня зовут Ерванд, родился в Гагре. Провожу экскурсии с 2020 года. Вырос в солнечной Абхазии и готов показать вам её со всех сторон!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ксения
3 сен 2025
Нам экскурсия понравилась! Мы попали в не очень большой поток туристов, можно было спокойно все осмотреть) Природа безумно красивая! Самое крутое для меня было вылезти в люк автомобиля и наслаждаться видами) Ерванд водит аккуратно, стоять в люке было удобно) Ветер мне не мешал) Рассказал о легендах наиболее значимых мест и традициях)
А
Алексей
1 авг 2025
Все отлично понравилось!!!
Т
Татьяна
30 июн 2025
Незабываемое путешествие по Абхазии: гармония природы и истории!
Эта экскурсия подарила нам множество ярких впечатлений и оставила самые тёплые воспоминания.
Природа здесь поистине завораживает: величественные горы, чистейшие озёра, водопады и потрясающие каньоны.
К
Кристина
23 июн 2025
Экскурсия понравилась! Все посмотрели в соответствии с заявленной программой! Гид общителен, пунктуален
Входит в следующие категории Гагры
