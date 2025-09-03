Мои заказы

По солнечной Абхазии - из Гагры

Насладитесь уникальными природными и историческими достопримечательностями Абхазии. Откройте для себя водопады, озеро Рица и Новый Афон
Абхазия - это удивительное место, где каждый уголок наполнен красотой и историей.

Экскурсия включает посещение Рицинского национального парка, водопадов Девичьи и Мужские слёзы, а также Голубого озера.

Участники смогут насладиться видами Юпшарского каньона и посетить Новый Афон с его знаменитой пещерой и монастырём. Для удобства предоставляется комфортабельный транспорт и фотосессия на iPhone 15 Pro. Не упустите шанс увидеть эти великолепные места
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Потрясающие фото на память
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🌊 Величественные водопады
  • 🏞 Уникальные природные объекты
  • 🕍 Исторические памятники
По солнечной Абхазии - из Гагры© Ерванд
По солнечной Абхазии - из Гагры© Ерванд
По солнечной Абхазии - из Гагры© Ерванд
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Рицинский национальный парк
  • Водопады Девичьи слёзы
  • Водопады Мужские слёзы
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Новый Афонский монастырь
  • Новый Афонская пещера

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вас ждут все must-see-локации Абхазии:

  • Рицинский национальный парк.
  • Водопады Девичьи слёзы, Мужские слёзы.
  • Подвесной мост через реку Бзыбь.
  • Юпшарский каньон.
  • Голубое озеро.
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина!».
  • Озеро Рица.
  • Дача Сталина (по желанию).
  • Молочный водопад.
  • Новый Афон, пещера и монастырь.
  • Старая железнодорожная станция.

Организационные детали

Едем на комфортабельном авто Toyota Alphard.
Есть кресло и бустер для детей
  • Фотографии делаю на i
    • Phone 15 Pro, присылаю их вам в тот же день в удобный мессенджер

    Дополнительные расходы

    • Входные билеты в Рицинский заповедник: взрослый — 700 ₽, детский (с 7 до 12 лет) — 200 ₽.
    • Обед (по желанию) — 700–1000 ₽.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 9 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Ерванд
    Ерванд — ваш гид в Гагре
    Приветствую! Меня зовут Ерванд, родился в Гагре. Провожу экскурсии с 2020 года. Вырос в солнечной Абхазии и готов показать вам её со всех сторон!
    Задать вопрос

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    Ксения
    Ксения
    3 сен 2025
    Нам экскурсия понравилась! Мы попали в не очень большой поток туристов, можно было спокойно все осмотреть) Природа безумно красивая! Самое крутое для меня было вылезти в люк автомобиля и наслаждаться видами) Ерванд водит аккуратно, стоять в люке было удобно) Ветер мне не мешал) Рассказал о легендах наиболее значимых мест и традициях)
    А
    Алексей
    1 авг 2025
    Все отлично понравилось!!!
    Отличный Гид
    Хорошая экскурсия, все объяснил, все показал, СОВЕТУЮ!!!!
    Все отлично понравилось!!!
    Т
    Татьяна
    30 июн 2025
    Незабываемое путешествие по Абхазии: гармония природы и истории!
    Эта экскурсия подарила нам множество ярких впечатлений и оставила самые тёплые воспоминания.

    Природа здесь поистине завораживает: величественные горы, чистейшие озёра, водопады и потрясающие каньоны.
    читать дальше

    Каждый уголок этой земли дышит историей и природной красотой.

    Благодаря Ево, составленный маршрут позволил максимально насладиться каждым объектом, не уставая от переездов. Ево делился интересными фактами и легендами, делая путешествие ещё более увлекательным.

    Если вы хотите познакомимся с Абхазией наедине, то Вам точно индивидуальный тур у Ево!

    К
    Кристина
    23 июн 2025
    Экскурсия понравилась! Все посмотрели в соответствии с заявленной программой! Гид общителен, пунктуален

    Входит в следующие категории Гагры

