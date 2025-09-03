Ксения

Нам экскурсия понравилась! Мы попали в не очень большой поток туристов, можно было спокойно все осмотреть) Природа безумно красивая! Самое крутое для меня было вылезти в люк автомобиля и наслаждаться видами) Ерванд водит аккуратно, стоять в люке было удобно) Ветер мне не мешал) Рассказал о легендах наиболее значимых мест и традициях)