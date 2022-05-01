Гагра – едем на отдых, что нужно знать об абхазском курорте?

Что нужно знать для отдыха в Гаграх? Какой отель выбрать, как добраться из Сочи, где лучшие пляжи и кафе, какие достопримечательности посмотреть в Абхазии и городе, где находится на карте, а ещё немного истории и фактов