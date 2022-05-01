Всё о Гагре

Полезная информация о Гагре

Что нужно знать о Гагре: 🌇 лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 72 экскурсии
Местное время в Гагре
16:2010
1 мая 2022
Разница с вами:
Страна🗺 Абхазия
Название городаГагра
По-английскиgagra
Статья о городеСтатья о Гагре
Часовой поясAsia/Tbilisi

Подробная статья

Гагра
Гагра – едем на отдых, что нужно знать об абхазском курорте?
Что нужно знать для отдыха в Гаграх? Какой отель выбрать, как добраться из Сочи, где лучшие пляжи и кафе, какие достопримечательности посмотреть в Абхазии и городе, где находится на карте, а ещё немного истории и фактов

Популярные экскурсии в Гагре

Путешествие из Гагр в Новый Афон
Путешествие из Гагр в Новый Афон
5
1 отзыв
7000
за всё
Прогуляться по некогда болотистым местам, которые облагородили монахи, увидеть парк, где собраны растения со всего
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
5
3 отзыва
2200
за чел.
В этот день Абхазия предстанет перед вашими глазами совсем с другого ракурса! Живописные каньоны
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
5
9 отзывов
9000
за всё
Увлекательное приключение на внедорожнике по нетуристическим тропам к самым живописным местам Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
Золотое кольцо Абхазии
1800
за чел.
Добро пожаловать в Абхазию - мы отправляемся на изучение этого удивительного уголка
Рыбалка на горных реках из Гагры
Рыбалка на горных реках из Гагры
5
5 отзывов
8000
за всё
Отдохнуть в живописных местах и вернуться с лучшим уловом
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Фотографии

Где находится Гагра на карте мира и Абхазии
Продегустируйте местное вино
Полюбуйтесь красивейшим озером Рица
Посетите местный рынок
Но стоит помнить, что город и окраины полны чудесных мест
К сожалению многое в городе разрушено и это довольно печально
Эвкалиптовый веник
Домашний сыр
37

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