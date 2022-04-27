Гагра

Гагра – едем на отдых, что нужно знать об абхазском курорте?

Что нужно знать для отдыха в Гаграх? Какой отель 🏨 выбрать, как добраться из Сочи, где лучшие пляжи и кафе, какие достопримечательности 🏛️ посмотреть в Абхазии и городе, где находится на карте, а ещё немного истории 📖 и фактов
Ресторан Гагрипш
Ресторан Гагрипш

Гагра – самый посещаемый курорт Абхазии. Бухту окружают горы, поэтому сильных ветров здесь не бывает, а погода комфортна в любое время года.

Город считается молодежным. Летом здесь шумно и весело: музыка доносится из каждого кафе, а по набережным гуляют толпы туристов. Если вы посещали другие города республики, к примеру, Новый Афон или Гудауту, то точно почувствуете разницу в плане уровня «тусовочности».

Гагра – кинозвезда! Здесь проходили съемки картин: «Вечер в Гаграх», «Веселые ребята», «Дама с попугаем»

Общая информация

  • Население в Гагре на 2020 год – 11959 человек. Абхазия – маленькая республика, названия жителей каждого города в обиходе не используются, обобщаясь в «абхазец» - мужчина и «абхазка» - женщина. Если важна принадлежность к району, говорят «женщина из Гагры».
  • Площадь Гагрского района 772,4 км2.
  • Основная религия православие, распространенные – ислам, абхазский монокульт.
  • Телефонный код города для стационарного телефона – 8(840) ххх хх хх, мобильный оператор- +7940 ххх хх хх (действует по всей стране).
  • Валюта – российский рубль.
  • Официальные языки – абхазский, русский. Основное население разговаривает на русском языке.
  • Адрес консульского пункта Посольства РФ – Гагра, ул. Нарта, 58.
Путешествие из Гагр в Новый Афон
Путешествие из Гагр в Новый Афон
5
1 отзыв
7000
за всё
Прогуляться по некогда болотистым местам, которые облагородили монахи, увидеть парк, где собраны растения со всего
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
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Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
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Важные номера телефонов и адреса сайтов для российских туристов:

  • Гагрская центральная районная больница – 8(840)234-19-34;
  • Гагрское РУВД – 8(840)234-11-71;
  • Отделение Сбербанка – 8(840)234-47-18.

Где находится Гагра

Где находится Гагра на карте мира и Абхазии
Где находится Гагра на карте мира и Абхазии
Гагра на карте мира

Город находится в частично признанной республике Абхазия, расположенной к юго-востоку от Краснодарского края и к северо-западу Грузии. Расстилается на 5 км на северо-восточном побережье Черного моря у подножия Кавказских гор.

Субтропический климат и удачная близость Гагрского хребта, который защищает район от ветров, делает курорт более теплым по отношению к близлежащим городам.

Благодаря наличию высокогорных хребтов здесь присутствуют и вертикальные климатические зоны, в том числе и альпийская.

Соседние города и страны

Центральный пляж Пицунды
Центральный пляж Пицунды
На улочках Гудауты
На улочках Гудауты
Отель Рица, Сухум
Отель Рица, Сухум

Гагра расположена всего в 30 км от российско-абхазской границы. Ближайший город РФСочи. Сочинский аэропорт находится в 43 км от места. Расстояние до Тбилиси по трассе составляет 513 км. Правда, в Грузию из Абхазии попасть невозможно.

Из Гагры легко уехать в любой населенный пункт республики – ближе всего Пицунда и Гудаута. Столица РА – Сухум, находится в 90 км.

Географические объекты

Гагра расположена на узкой береговой линии Черного моря в окружении горных цепей. Большую часть района занимает Гагрский массив с наивысшими точками: Арабика – 2660м, Пик спелеологов – 2684м, Ах-Аг – 2763м. Гряды Аюца, Ачманда, Зырху проходят в широтном направлении.

Западная граница Гагрского района значится по реке Псоу, восточная – по реке Бзыбь.

Достопримечательности Гагры

Как и в любом городе Абхазии, здесь есть на что полюбоваться! ХорошоТАМ подготовил список мест, которые точно понравятся туристам.

Топ-5 популярных мест

Гагрская колоннада
Гагрская колоннада
Скульптура льва перед кинотеатром Гагра
Скульптура льва перед кинотеатром Гагра
Фонтан в Приморском парке
Фонтан в Приморском парке
Крепость Абаата
Крепость Абаата
Заброшенный санаторий «Грузия»
Заброшенный санаторий «Грузия»
  1. Колоннада. Визитная карточка курорта! Не так давно архитектурную достопримечательность отреставрировали. Сооружение возведено после Великой Отечественной войны в честь достижений послевоенного времени и как символ возрождения курорта. Популярность колоннаде добавили съемки фильма «Зимний вечер в Гаграх».
  2. Кинотеатр Гагра (Зимний театр). Объект находится напротив колоннады. Построен в начале 50-х годов прошлого столетия, сейчас заброшен. Здание оформлено колонами, античным треугольным фронтоном, фасадная часть украшена фигурами львов. Театр сильно пострадал в годы грузино-абхазского конфликта, но до сих пор завораживает интерьерами и лепниной.
  3. Приморский парк. Несмотря на некое опустение, парк по-прежнему лучшее место для прогулок. Где еще вы найдете редчайшие растения и деревья? Хамеропсы, Агава, Олеандр, кофейные деревья, сирийские мальвы и южноамериканские пальмы так просто не встречаются! Также в парке много скульптур, лавочек, фонтанов, магазинов, туристических стоек.
  4. Крепость Аббата. Старинное сооружение, предположительно заложенное в V–VI веках. Так как объект выполнял защитную функцию, его то разрушали, то снова восстанавливали. На территории находится парк, музей, церковь, отель. Гуляя по месту, интересно ознакомиться с его древней историей и посмотреть экспонаты, датируемые от I века и до наших дней.
  5. Санаторий «Грузия». Гагра (как и Абхазия в целом) имеет объекты, не дожившие до настоящего времени. Один из них – одноименный санаторий. Здание состоит из 5 этажей – сталинский размах и масштаб очень ощущается! Огромные залы, деревянные двери, паркет, лепнина… К сожалению, сейчас можно наблюдать только остатки былой роскоши, но когда-то здесь было шикарное место, в которое мечтали попасть многие. Почему бы не осуществить это сейчас, включив воображение?.
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Лучшие инстаграмные места

Железнодорожный вокзал в Гаграх
Железнодорожный вокзал в Гаграх
Вид на город со смотровой площадки горы Мамздышха
Вид на город со смотровой площадки горы Мамздышха
Интерьер ресторана «Гагрипш»
Интерьер ресторана «Гагрипш»

Еще никому не удалось приехать с курорта и не привести с собой красивые фотографии. В Гагре сосредоточено много мест, снимки которых наберут много просмотров.

  1. Железнодорожный вокзал. Прекрасное место для фотосессий! Архитектура завораживает. Здание построили по красивому проекту. Правда во время войны оно сильно пострадало и до сих пор требует реставрации. Снимки здесь получатся потрясающие, особенно в солнечный день.
  2. Солнечные часы в Приморском парке. Любопытное место для памятных фото. Приходить нужно в ясную погоду – в пасмурную часы не функционируют.
  3. Гора Мамздышха. Здесь расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на город и море. Самые лучшие кадры получатся на закате и рассвете. Отсюда же можно увидеть сочинский олимпийский стадион «Фишт».
  4. Ресторан «Гагрипш». Не обязательно заходить в заведение, чтобы получить красивые снимки – вход украшают старинные механические часы, габаритная лестница, а раскидистые пальмы, вымощенные по бокам, создают идеальную фотозону. Если же решились зайти внутрь, вас ждет дорогое убранство: огромные люстры, деревянная мебель, открытые прогулочные балконы с видом на море. .

История Гагры

Основатель курорта Гагры принц Ольденбургский
Основатель курорта Гагры принц Ольденбургский

Основал город Принц Александр Ольденбургский. Трудно поверить, что сегодняшний популярный курорт в XIX веке представлял заболоченную местность с удушающей влажностью и процветающей малярией. Принц увидел в этом месте что-то притягательное, и в 1901 году начались работы по возведению.

Прошло чуть больше 2-ух лет, и в городе был разбит Приморский парк с экзотическими растениями, водолечебница с английскими винами, построены рестораны, пристань, магазины, замок принца и многое другое. Торжественное открытие пришлось на 1903 год. Событие отметили в самом знаменитом ресторане «Гагрипш», который по приказу был построен без единого гвоздя.

В советский период курорт продолжал развиваться. Здесь основали дома отдыха и санатории – каждый гражданин СССР грезил о путевке в это райское место.

После распада союза и межэтнического грузино-абхазского конфликта, некогда элитный курорт остался лишь воспоминанием.

Особенности городского населения

Жители Гагры (и всей Абхазии в целом) живут в приятном для них ритме и никуда не торопятся. Им чужда спешка жителей мегаполисов. Каждое утро начинается с обязательного ритуала – приготовления кофе. Абхазы не покупают растворимый кофе – угостить их таким было бы знаком неуважения.

Если местные собираются за чашкой ароматного напитка, то неловкого молчания не возникает – они обожают обсуждать политику, ситуацию в стране и мире, личную жизнь соседей и незнакомых людей.

Абхазы почтительно относятся к старшим – если в дом вошел человек постарше, мужчины поднимаются во весь рост, приветствуя гостя. Уважение к другу и почтение может выражаться в крепком мужском поцелуе и рукопожатии.

Свадьба для местных – дело чести. Здесь практически нельзя увидеть скромное бракосочетание, празднования проходят с размахом и большим количеством человек. Игнорировать свадебное приглашение считается неприличным.

Подавляющее количество девушек не ходят загорать на пляж, некоторые из них прогуливаются с зонтиками, укрывающими от палящего летнего солнца, и стараются меньше бывать на улице в летние дни. Светлая аристократичная кожа для них – идеал красоты.

Финансовая сторона

Если сравнивать с близлежащим российским Сочи, то отдых в Гагре экономный. Это проявляется в стоимости жилья, продуктов, развлечений, среднего чека в кафе. Если говорить о последнем, то в местных заведениях можно накрыть большой и вкусный стол за адекватную сумму.

Безопасность

Жители любых морских курортов не жалуют туристов, ходящих по городу в купальниках – Гагра не исключение. На благоустроенных пляжах находятся раздевалки, в которых можно легко переодеться и не переживать за косо брошенные взгляды.

Здесь не осудят за короткую юбку и глубокое декольте, однако интерес представителей мужского пола вы вызовете точно: кавказские мужчины настойчивы в знакомствах. Пожилые люди могут сделать замечание, но в целом это не возбраняется.

Большинство местных поправит, если вы назовете столицу республики «СухумИ». «Сухум» для них – единственно верное название города.

Не помешает аккуратность на дорогах: здешние водители привыкли к быстрой и неаккуратной езде, часто забывая о правилах дорожного движения.

Если в соседнем Адлерском районе есть специальные пляжи для нудистов, в республике к любителям «уединения с природой» относятся неуважительно. Рисковать не стоит даже на диких пляжах.

Как и в любой точке мира нужно внимательно следить за своими вещами и деньгами. Особенно на пляже и в общественном транспорте – здесь часто орудуют «карманники».

В селе Адзюбжа живёт расово-этническая негроидная группа абхазского народа

Когда лучше ехать

Лето – прекрасное время для пляжного отдыха
Лето – прекрасное время для пляжного отдыха
В прохладное время можно насладиться удивительной природой города и окрестностей
В прохладное время можно насладиться удивительной природой города и окрестностей

Вне зависимости от сезона, климат в Гагре всегда комфортен. Даже в жаркие месяцы (июль, август) на пляжах курорта легко дышится. Этому способствуют горы, вплотную подходящие к морю. В зимние месяцы температура редко опускается ниже +2 градусов, а из-за отсутствия ветра прохлада просто не чувствуется.

Чем заняться в разные времена года

ХорошоТАМ позаботился о том, чтобы вы не скучали в Гагре в любой сезон.

  • Весна в Гагре по-летнему теплая. Уже в мае начинается купальный сезон: морская вода еще не слишком прогрета, но многих туристов это не пугает. Можно поехать в высокогорье, полюбоваться на зеленеющие опушки и насладиться ароматом цветущих растений.
  • Лето – пик пляжного отдыха. Купаться, загорать, кататься на водных аттракционах для туриста первое дело. Если наскучило теплое море, можно отправиться на высокогорные озера.
  • Осень – бархатный сезон. Море еще не остыло, но вечерами веет прохладой. Это лучшее время, чтобы отправиться в горы и понаблюдать за разноцветными листьями. Обязательно посетите рынок, здесь вы найдете местные фрукты: киви, инжир, гранат, виноград и т.д.
  • Зимой Гагра остается такой же зеленой, как и летом. Зимние месяцы выдают только надетые легкие куртки. Морозы тут практически не случаются. В горах выпадает снег, поэтому верхушки массивов выглядят очень живописно. В этот сезон лучше всего путешествовать по всем городам Абхазии. Обязательно посетите мандариновые сады.
Обязательно сходите на экскурсию

Праздники Абхазии

Жители Абхазии празднуют День Победы и Независимости
Жители Абхазии празднуют День Победы и Независимости
  • Ночь с 13 на 14 января (российский Старый Новый Год) – День сотворения мира. Абхазы, имеющие родовую кузню, идут к ней и произносят молитву Всевышнему. Семьи, у которых кузни отсутствуют, также отмечают праздник – ходят друг к другу в гости, угощают вкусными блюдами.
  • 14 августа – день памяти защитников Отечества. Это день начала войны в 1992 году. Местные жители вспоминают героев и рассказывают о них детям.
  • 30 сентября – День Победы и Независимости. В этот главный национальный праздник люди собираются на площадях, возлагают цветы к памятникам, посещают военные фотовыставки.

В 2008 году в Абхазии праздновали 100-летие футбола, а это не малый возраст

Местная кухня

Привычные нам сетевые кафе в республике отсутствуют, зато есть огромный выбор местных заведений, с которыми точно не проголодаешься. Средний чек в кафе умеренный – за небольшую сумму можно сытно и вкусно поесть.

5 блюд, которые нужно попробовать в Гагре

Хачапури по-аджарски
Хачапури по-аджарски
Мамалыга
Мамалыга
Лобио
Лобио
Форель на гриле
Форель на гриле
Сушенная хурма
Сушенная хурма
  • Хачапури по-аджарски здесь готовят по-особенному, в больших печах. Лодочки из румяного теста с расплавленным сыром и яйцом влюбят в себя даже самого требовательного гостя.
  • Мамалыга (кукурузная каша) подается всегда и везде. К ней идут кусочки сулугуни, копченное мясо или аджика. Необычайно вкусное сочетание.
  • Лобио одно из легендарных кавказских блюд. Готовят его из красной фасоли, добавляя различные пряности и специи. Украшают грецкими орехами и иногда гранатовыми зернами.
  • Форель в Абхазии есть во многих заведениях. На территории республики находятся форелевые фермы, которые снабжают кафе свежей рыбой. Нельзя просто так уехать и не попробовать запеченную или жареную форель с дольками лимона.
  • Вяленая хурма – прекрасный десерт. Хоть и с виду она может выглядеть непривлекательно, вкус у нее медовый с легким привкусом трав. Кроме этого, сухофрукт «не вяжет».

Абхазы едят мамалыгу руками – считается, что так она по-настоящему раскрывает свой вкус

5 лучших заведений

Внутреннее убранство кафе «Кавказская кухня»
Внутреннее убранство кафе «Кавказская кухня»
Кафе «Рица»
Кафе «Рица»
  • «Кавказская кухня» – заведение славится большими порциями, демократичными ценами и очень вкусными традиционными блюдами.
  • «Лодочка» – популярная столовая в Гагре! Здесь готовят по-домашнему и с любовью, поэтому посетителей всегда много.
  • «Рица» – кафе предлагает ближневосточную и европейскую кухни. Ценник здесь немного выше, чем у нижеперечисленных заведений, но качество блюд на высоком уровне.
  • Быстрое питание «Шаурма Шашлык» - пожалуй, самый вкусный шашлык в городе и сочная шаурма.
  • «Гагрипш» – известный ресторан с шикарным интерьером. Здесь можно попробовать любимые блюда основателя города Принца Ольденбургского. В целом меню очень богатое.

Мы писали выше, что сетевые магазины в стране отсутствуют. Абхазы чаще всего покупают продукты на городских рынках. Есть и местные супермаркеты, которые ничем не отличаются от российских.

Какой район Гагры выбрать для туризма

Гагра делится на 2 района:

  • Старая Гагра. Подойдет для туристов, предпочитающих тихий отдых. Здесь сосредоточены основные достопримечательности города и немноголюдные пляжи.
  • Новая Гагра пестрит различными магазинами, ресторанами и кафе. Здесь более шумно и всегда весело. Это часть считается молодежной.

4 лучших отеля курорта

Гранд Отель Абхазия
Гранд Отель Абхазия
Холл Гранд Отеля Гагра
Холл Гранд Отеля Гагра
Гостевой дом «Сказка»
Гостевой дом «Сказка»
  • «Гранд Отель Абхазия» – современный четырехзвездочных отель. Есть бар, СПА-комплекс, ресторан. Находится в 200 метрах от моря.
  • «Гранд Отель Гагра» – европейский уровень сервиса, подходит для семей с детьми. Красуется в 100 метрах от морской линии, имеет просторные и чистые номера.
  • «Sunrise Garden» располагает круглогодично открытым бассейном, парковкой, бюджетными и номерами люкс. В ресторане подают континентальный завтрак. Есть возможность заказать трансфер.
  • «Amza Park Hotel» – элитный курортный центр с роскошной парковой территорией и видом на море. Включает в себя бассейн, теннисный корт, рестораны, киноконцертный и тренажерные залы и др.

4 недорогих отелей курорта

  • «Колхида» – советский пансионат. Традиционно здесь очень чисто и уютно, а в столовой готовят почти как дома. Расположен рядом с Приморским парком.
  • «Сказка» ­– тихое место с большой закрытой парковкой и красивыми видами из номеров.
  • «Орхидея» – комфортные условия проживания по доступным ценам. Оборудованный пляж с лежаками и зонтиками в 15 метрах от места!
  • «Апсилаа» – классический бюджетный вариант проживания. В номерах есть все необходимое, работает ресторан, где готовят как европейские, так и местные блюда – можно заказать еду в номер.

Аренда домов, вилл, апартаментов

Не обязательно поселяться в отделе – большинство туристов снимает жилье прямо у арендаторов. Проживание выйдет гораздо дешевле! Кроме этого, вы можете найти настоящий абхазский дом, где хозяева познакомят с бытом, угостят национальными блюдами, нальют бокал домашнего вина и расскажут все, что вы хотите знать о стране. Снять квартиру или дом, можно, например, на сайте суточно.ру.

Как добраться до города

Поезд лучший способ попасть в Гагры
Поезд лучший способ попасть в Гагры
Маршрутное такси на Абхазкой границе
Маршрутное такси на Абхазкой границе

Основные способы добраться до Гагры:

  • Поезд – самый популярный вид транспорта.
  • Маршрутное такси – при переходе на абхазскую границу находится целый парк автобусов, готовых довезти до любого города.
  • Машина – через республику идет одна главная трасса, по которой легко добраться до цели.

Авиасообщение с РА отсутствует, поэтому долететь на самолете можно только до российского Сочи, и уже отсюда купить билет на поезд, следующий до Гагры. Также легко доехать до границы с Абхазией (КПП-Псоу) на автобусе, пешком пройти паспортный контроль и сесть на маршрутное такси. Запутаться сложно – путешественников встречают водители и буквально провожают до такси или маршрутки.

Как долго ехать до Гагры на поезде из:

  • Краснодара – 10 часов;
  • Москвы – 1 день 20 часов;
  • Екатеринбурга – 2 дня, 16 часов;
  • Оренбурга – 3 дня;
  • Пензы – 1 день 14 часов.

Важно: в общее время поездки входит пограничная проверка документов при въезде в республику (около 2-х часов).

Перед путешествием узнайте актуальные правила пересечения границы на сайте Министерства туризма республики Абхазия или используйте чат-бот в Телеграм.

Транспорт

По городу удобно передвигаться на маршрутных автобусах. Если нужно доехать побыстрее, то уже лучше выбрать такси.

Что привезти из Гагры в качестве сувенира

Аджика
Аджика
Домашний сыр
Домашний сыр
Эвкалиптовый веник
Эвкалиптовый веник
  • Аджика – обожаемая местными острая приправа в виде пастообразной массы. Такую точно не найти в российских магазинах!
  • Домашний сыр (копченый, печеный) – продается на экскурсиях или туристических улицах. Попросите дегустацию перед покупкой, продавцы точно не откажут.
  • Эвкалиптовый веник – для любителей попариться в бане.
  • Настоящий кофе – вкуснейший ароматный напиток, который так много значит для местных.
  • Лавровый лист – его не нужно покупать, ведь в Абхазии растут деревья лавра.
  • Алкоголь – здесь производят вино и чачу.

Недостатки и достоинства

К сожалению многое в городе разрушено и это довольно печально
К сожалению многое в городе разрушено и это довольно печально
Но стоит помнить, что город и окраины полны чудесных мест
Но стоит помнить, что город и окраины полны чудесных мест

6 минусов Гагры:

  • К сожалению, на улицах много мусора. Пожалуйста, берегите природу.
  • Далеко не все пляжи оборудованы для туристов.
  • Много скота, вольно ходящего по дорогам, для кого-то вовсе не минус.
  • Мало банкоматов и терминалов для оплаты картой.
  • Отсутствие расписания маршрутных такси и самопроизвольный ценник на поездки.
  • Частые перебои с электричеством и подачей воды.

6 плюсов Гагры:

  • Красивейшая природа.
  • Чистое и ласковое море.
  • Самое теплое место республики.
  • Небольшая удаленность от границы с РФ.
  • Много мест для посещения.
  • Большой выбор заведений.

Что нужно сделать обязательно

Посетите местный рынок
Посетите местный рынок
Полюбуйтесь красивейшим озером Рица
Полюбуйтесь красивейшим озером Рица
Продегустируйте местное вино
Продегустируйте местное вино
  • Выпить чашечку кофе на балконе ресторана «Гагрипш» (не реклама).
  • Посетить дегустацию вина.
  • Посмотреть на город со смотровой площадки.
  • Съездить в горы (озеро Рица, Гегский водопад, Долину семи озер, Альпийские луга и др).
  • Попробовать местную кухню.
  • Изучить колорит рынков.
  • Познакомиться со старожилами города.

В день прибытия сходите на море и продумайте план действий на отпуск. В последний день отдыха бросьте монетку в фонтан «Стрелец» в Приморском парке и загадайте желание – местные уверяют, что все задуманное сбывается.

Хорошего отдыха в Гагре и до новых встреч!

В отпуске время всегда идет быстрее. Абхазский курорт – не исключение. Успейте посмотреть достопримечательности района и посетите другие города республики, запишитесь на джиппинг и экскурсии… Дома не поймут, если из впечатлений у вас будет только размеренный отдых на пляже и поедание чурчхелы.

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Статья добавлена: 27.04.2022 00:36
Обновлена: 27.04.2022 00:39
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