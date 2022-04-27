Что нужно знать для отдыха в Гаграх? Какой отель 🏨 выбрать, как добраться из Сочи, где лучшие пляжи и кафе, какие достопримечательности 🏛️ посмотреть в Абхазии и городе, где находится на карте, а ещё немного истории 📖 и фактов

Ресторан Гагрипш

Гагра – самый посещаемый курорт Абхазии. Бухту окружают горы, поэтому сильных ветров здесь не бывает, а погода комфортна в любое время года.

Город считается молодежным. Летом здесь шумно и весело: музыка доносится из каждого кафе, а по набережным гуляют толпы туристов. Если вы посещали другие города республики, к примеру, Новый Афон или Гудауту, то точно почувствуете разницу в плане уровня «тусовочности».

Гагра – кинозвезда! Здесь проходили съемки картин: «Вечер в Гаграх», «Веселые ребята», «Дама с попугаем»

Общая информация

Население в Гагре на 2020 год – 11959 человек. Абхазия – маленькая республика, названия жителей каждого города в обиходе не используются, обобщаясь в «абхазец» - мужчина и «абхазка» - женщина. Если важна принадлежность к району, говорят «женщина из Гагры».

Площадь Гагрского района 772,4 км2.

Основная религия православие, распространенные – ислам, абхазский монокульт.

Телефонный код города для стационарного телефона – 8(840) ххх хх хх, мобильный оператор- +7940 ххх хх хх (действует по всей стране).

Валюта – российский рубль.

Официальные языки – абхазский, русский. Основное население разговаривает на русском языке.

Адрес консульского пункта Посольства РФ – Гагра, ул. Нарта, 58.

Важные номера телефонов и адреса сайтов для российских туристов:

Гагрская центральная районная больница – 8(840)234-19-34;

– 8(840)234-19-34; Гагрское РУВД – 8(840)234-11-71;

– 8(840)234-11-71; Отделение Сбербанка – 8(840)234-47-18.

Где находится Гагра

Где находится Гагра на карте мира и Абхазии

Гагра на карте мира

Город находится в частично признанной республике Абхазия, расположенной к юго-востоку от Краснодарского края и к северо-западу Грузии. Расстилается на 5 км на северо-восточном побережье Черного моря у подножия Кавказских гор.

Субтропический климат и удачная близость Гагрского хребта, который защищает район от ветров, делает курорт более теплым по отношению к близлежащим городам.

Благодаря наличию высокогорных хребтов здесь присутствуют и вертикальные климатические зоны, в том числе и альпийская.

Соседние города и страны

Центральный пляж Пицунды На улочках Гудауты Отель Рица, Сухум

Гагра расположена всего в 30 км от российско-абхазской границы. Ближайший город РФ – Сочи. Сочинский аэропорт находится в 43 км от места. Расстояние до Тбилиси по трассе составляет 513 км. Правда, в Грузию из Абхазии попасть невозможно.

Из Гагры легко уехать в любой населенный пункт республики – ближе всего Пицунда и Гудаута. Столица РА – Сухум, находится в 90 км.

Географические объекты

Гагра расположена на узкой береговой линии Черного моря в окружении горных цепей. Большую часть района занимает Гагрский массив с наивысшими точками: Арабика – 2660м, Пик спелеологов – 2684м, Ах-Аг – 2763м. Гряды Аюца, Ачманда, Зырху проходят в широтном направлении.

Западная граница Гагрского района значится по реке Псоу, восточная – по реке Бзыбь.

Достопримечательности Гагры

Как и в любом городе Абхазии, здесь есть на что полюбоваться! ХорошоТАМ подготовил список мест, которые точно понравятся туристам.

Топ-5 популярных мест

Гагрская колоннада Скульптура льва перед кинотеатром Гагра Фонтан в Приморском парке Крепость Абаата Заброшенный санаторий «Грузия»

Колоннада. Визитная карточка курорта! Не так давно архитектурную достопримечательность отреставрировали. Сооружение возведено после Великой Отечественной войны в честь достижений послевоенного времени и как символ возрождения курорта. Популярность колоннаде добавили съемки фильма «Зимний вечер в Гаграх». Кинотеатр Гагра (Зимний театр). Объект находится напротив колоннады. Построен в начале 50-х годов прошлого столетия, сейчас заброшен. Здание оформлено колонами, античным треугольным фронтоном, фасадная часть украшена фигурами львов. Театр сильно пострадал в годы грузино-абхазского конфликта, но до сих пор завораживает интерьерами и лепниной. Приморский парк. Несмотря на некое опустение, парк по-прежнему лучшее место для прогулок. Где еще вы найдете редчайшие растения и деревья? Хамеропсы, Агава, Олеандр, кофейные деревья, сирийские мальвы и южноамериканские пальмы так просто не встречаются! Также в парке много скульптур, лавочек, фонтанов, магазинов, туристических стоек. Крепость Аббата. Старинное сооружение, предположительно заложенное в V–VI веках. Так как объект выполнял защитную функцию, его то разрушали, то снова восстанавливали. На территории находится парк, музей, церковь, отель. Гуляя по месту, интересно ознакомиться с его древней историей и посмотреть экспонаты, датируемые от I века и до наших дней. Санаторий «Грузия». Гагра (как и Абхазия в целом) имеет объекты, не дожившие до настоящего времени. Один из них – одноименный санаторий. Здание состоит из 5 этажей – сталинский размах и масштаб очень ощущается! Огромные залы, деревянные двери, паркет, лепнина… К сожалению, сейчас можно наблюдать только остатки былой роскоши, но когда-то здесь было шикарное место, в которое мечтали попасть многие. Почему бы не осуществить это сейчас, включив воображение?.

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Лучшие инстаграмные места

Железнодорожный вокзал в Гаграх Вид на город со смотровой площадки горы Мамздышха Интерьер ресторана «Гагрипш»

Еще никому не удалось приехать с курорта и не привести с собой красивые фотографии. В Гагре сосредоточено много мест, снимки которых наберут много просмотров.

Железнодорожный вокзал. Прекрасное место для фотосессий! Архитектура завораживает. Здание построили по красивому проекту. Правда во время войны оно сильно пострадало и до сих пор требует реставрации. Снимки здесь получатся потрясающие, особенно в солнечный день. Солнечные часы в Приморском парке. Любопытное место для памятных фото. Приходить нужно в ясную погоду – в пасмурную часы не функционируют. Гора Мамздышха. Здесь расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на город и море. Самые лучшие кадры получатся на закате и рассвете. Отсюда же можно увидеть сочинский олимпийский стадион «Фишт». Ресторан «Гагрипш». Не обязательно заходить в заведение, чтобы получить красивые снимки – вход украшают старинные механические часы, габаритная лестница, а раскидистые пальмы, вымощенные по бокам, создают идеальную фотозону. Если же решились зайти внутрь, вас ждет дорогое убранство: огромные люстры, деревянная мебель, открытые прогулочные балконы с видом на море. .

История Гагры

Основатель курорта Гагры принц Ольденбургский

Основал город Принц Александр Ольденбургский. Трудно поверить, что сегодняшний популярный курорт в XIX веке представлял заболоченную местность с удушающей влажностью и процветающей малярией. Принц увидел в этом месте что-то притягательное, и в 1901 году начались работы по возведению.

Прошло чуть больше 2-ух лет, и в городе был разбит Приморский парк с экзотическими растениями, водолечебница с английскими винами, построены рестораны, пристань, магазины, замок принца и многое другое. Торжественное открытие пришлось на 1903 год. Событие отметили в самом знаменитом ресторане «Гагрипш», который по приказу был построен без единого гвоздя.

В советский период курорт продолжал развиваться. Здесь основали дома отдыха и санатории – каждый гражданин СССР грезил о путевке в это райское место.

После распада союза и межэтнического грузино-абхазского конфликта, некогда элитный курорт остался лишь воспоминанием.

Особенности городского населения

Жители Гагры (и всей Абхазии в целом) живут в приятном для них ритме и никуда не торопятся. Им чужда спешка жителей мегаполисов. Каждое утро начинается с обязательного ритуала – приготовления кофе. Абхазы не покупают растворимый кофе – угостить их таким было бы знаком неуважения.

Если местные собираются за чашкой ароматного напитка, то неловкого молчания не возникает – они обожают обсуждать политику, ситуацию в стране и мире, личную жизнь соседей и незнакомых людей.

Абхазы почтительно относятся к старшим – если в дом вошел человек постарше, мужчины поднимаются во весь рост, приветствуя гостя. Уважение к другу и почтение может выражаться в крепком мужском поцелуе и рукопожатии.

Свадьба для местных – дело чести. Здесь практически нельзя увидеть скромное бракосочетание, празднования проходят с размахом и большим количеством человек. Игнорировать свадебное приглашение считается неприличным.

Подавляющее количество девушек не ходят загорать на пляж, некоторые из них прогуливаются с зонтиками, укрывающими от палящего летнего солнца, и стараются меньше бывать на улице в летние дни. Светлая аристократичная кожа для них – идеал красоты.

Финансовая сторона

Если сравнивать с близлежащим российским Сочи, то отдых в Гагре экономный. Это проявляется в стоимости жилья, продуктов, развлечений, среднего чека в кафе. Если говорить о последнем, то в местных заведениях можно накрыть большой и вкусный стол за адекватную сумму.

Безопасность

Жители любых морских курортов не жалуют туристов, ходящих по городу в купальниках – Гагра не исключение. На благоустроенных пляжах находятся раздевалки, в которых можно легко переодеться и не переживать за косо брошенные взгляды.

Здесь не осудят за короткую юбку и глубокое декольте, однако интерес представителей мужского пола вы вызовете точно: кавказские мужчины настойчивы в знакомствах. Пожилые люди могут сделать замечание, но в целом это не возбраняется.

Большинство местных поправит, если вы назовете столицу республики «СухумИ». «Сухум» для них – единственно верное название города.

Не помешает аккуратность на дорогах: здешние водители привыкли к быстрой и неаккуратной езде, часто забывая о правилах дорожного движения.

Если в соседнем Адлерском районе есть специальные пляжи для нудистов, в республике к любителям «уединения с природой» относятся неуважительно. Рисковать не стоит даже на диких пляжах.

Как и в любой точке мира нужно внимательно следить за своими вещами и деньгами. Особенно на пляже и в общественном транспорте – здесь часто орудуют «карманники».

В селе Адзюбжа живёт расово-этническая негроидная группа абхазского народа

Когда лучше ехать

Лето – прекрасное время для пляжного отдыха В прохладное время можно насладиться удивительной природой города и окрестностей

Вне зависимости от сезона, климат в Гагре всегда комфортен. Даже в жаркие месяцы (июль, август) на пляжах курорта легко дышится. Этому способствуют горы, вплотную подходящие к морю. В зимние месяцы температура редко опускается ниже +2 градусов, а из-за отсутствия ветра прохлада просто не чувствуется.

Чем заняться в разные времена года

ХорошоТАМ позаботился о том, чтобы вы не скучали в Гагре в любой сезон.

Весна в Гагре по-летнему теплая. Уже в мае начинается купальный сезон: морская вода еще не слишком прогрета, но многих туристов это не пугает. Можно поехать в высокогорье, полюбоваться на зеленеющие опушки и насладиться ароматом цветущих растений.

в Гагре по-летнему теплая. Уже в мае начинается купальный сезон: морская вода еще не слишком прогрета, но многих туристов это не пугает. Можно поехать в высокогорье, полюбоваться на зеленеющие опушки и насладиться ароматом цветущих растений. Лето – пик пляжного отдыха. Купаться, загорать, кататься на водных аттракционах для туриста первое дело. Если наскучило теплое море, можно отправиться на высокогорные озера.

– пик пляжного отдыха. Купаться, загорать, кататься на водных аттракционах для туриста первое дело. Если наскучило теплое море, можно отправиться на высокогорные озера. Осень – бархатный сезон. Море еще не остыло, но вечерами веет прохладой. Это лучшее время, чтобы отправиться в горы и понаблюдать за разноцветными листьями. Обязательно посетите рынок, здесь вы найдете местные фрукты: киви, инжир, гранат, виноград и т.д.

– бархатный сезон. Море еще не остыло, но вечерами веет прохладой. Это лучшее время, чтобы отправиться в горы и понаблюдать за разноцветными листьями. Обязательно посетите рынок, здесь вы найдете местные фрукты: киви, инжир, гранат, виноград и т.д. Зимой Гагра остается такой же зеленой, как и летом. Зимние месяцы выдают только надетые легкие куртки. Морозы тут практически не случаются. В горах выпадает снег, поэтому верхушки массивов выглядят очень живописно. В этот сезон лучше всего путешествовать по всем городам Абхазии. Обязательно посетите мандариновые сады.

Обязательно сходите на экскурсию Самобытная Абхазия без шаблонов – С душой и интересом провести день у горных рек, в скальном монастыре, Гагре и Пицунде. Цена 10800₽ за всю экскурсию

Душевная экскурсия в сердце Абхазии – Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями. Цена 10800₽ за всю экскурсию

Путешествие на озеро Рица из Гагр – Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию. Цена 7000₽ за всю экскурсию

Праздники Абхазии

Жители Абхазии празднуют День Победы и Независимости

Ночь с 13 на 14 января (российский Старый Новый Год) – День сотворения мира. Абхазы, имеющие родовую кузню, идут к ней и произносят молитву Всевышнему. Семьи, у которых кузни отсутствуют, также отмечают праздник – ходят друг к другу в гости, угощают вкусными блюдами.

14 августа – день памяти защитников Отечества. Это день начала войны в 1992 году. Местные жители вспоминают героев и рассказывают о них детям.

30 сентября – День Победы и Независимости. В этот главный национальный праздник люди собираются на площадях, возлагают цветы к памятникам, посещают военные фотовыставки.

В 2008 году в Абхазии праздновали 100-летие футбола, а это не малый возраст

Местная кухня

Привычные нам сетевые кафе в республике отсутствуют, зато есть огромный выбор местных заведений, с которыми точно не проголодаешься. Средний чек в кафе умеренный – за небольшую сумму можно сытно и вкусно поесть.

5 блюд, которые нужно попробовать в Гагре

Хачапури по-аджарски Мамалыга Лобио Форель на гриле Сушенная хурма

Хачапури по-аджарски здесь готовят по-особенному, в больших печах. Лодочки из румяного теста с расплавленным сыром и яйцом влюбят в себя даже самого требовательного гостя.

Мамалыга (кукурузная каша) подается всегда и везде. К ней идут кусочки сулугуни, копченное мясо или аджика. Необычайно вкусное сочетание.

Лобио одно из легендарных кавказских блюд. Готовят его из красной фасоли, добавляя различные пряности и специи. Украшают грецкими орехами и иногда гранатовыми зернами.

Форель в Абхазии есть во многих заведениях. На территории республики находятся форелевые фермы, которые снабжают кафе свежей рыбой. Нельзя просто так уехать и не попробовать запеченную или жареную форель с дольками лимона.

Вяленая хурма – прекрасный десерт. Хоть и с виду она может выглядеть непривлекательно, вкус у нее медовый с легким привкусом трав. Кроме этого, сухофрукт «не вяжет».

Абхазы едят мамалыгу руками – считается, что так она по-настоящему раскрывает свой вкус

5 лучших заведений

Внутреннее убранство кафе «Кавказская кухня» Кафе «Рица»

« Кавказская кухня » – заведение славится большими порциями, демократичными ценами и очень вкусными традиционными блюдами.

» – заведение славится большими порциями, демократичными ценами и очень вкусными традиционными блюдами. « Лодочка » – популярная столовая в Гагре! Здесь готовят по-домашнему и с любовью, поэтому посетителей всегда много.

» – популярная столовая в Гагре! Здесь готовят по-домашнему и с любовью, поэтому посетителей всегда много. « Рица » – кафе предлагает ближневосточную и европейскую кухни. Ценник здесь немного выше, чем у нижеперечисленных заведений, но качество блюд на высоком уровне.

» – кафе предлагает ближневосточную и европейскую кухни. Ценник здесь немного выше, чем у нижеперечисленных заведений, но качество блюд на высоком уровне. Быстрое питание « Шаурма Шашлык » - пожалуй, самый вкусный шашлык в городе и сочная шаурма.

» - пожалуй, самый вкусный шашлык в городе и сочная шаурма. «Гагрипш» – известный ресторан с шикарным интерьером. Здесь можно попробовать любимые блюда основателя города Принца Ольденбургского. В целом меню очень богатое.

Мы писали выше, что сетевые магазины в стране отсутствуют. Абхазы чаще всего покупают продукты на городских рынках. Есть и местные супермаркеты, которые ничем не отличаются от российских.

Какой район Гагры выбрать для туризма

Гагра делится на 2 района:

Старая Гагра . Подойдет для туристов, предпочитающих тихий отдых. Здесь сосредоточены основные достопримечательности города и немноголюдные пляжи.

. Подойдет для туристов, предпочитающих тихий отдых. Здесь сосредоточены основные достопримечательности города и немноголюдные пляжи. Новая Гагра пестрит различными магазинами, ресторанами и кафе. Здесь более шумно и всегда весело. Это часть считается молодежной.

4 лучших отеля курорта

Гранд Отель Абхазия Холл Гранд Отеля Гагра Гостевой дом «Сказка»

«Гранд Отель Абхазия» – современный четырехзвездочных отель. Есть бар, СПА-комплекс, ресторан. Находится в 200 метрах от моря.

«Гранд Отель Гагра» – европейский уровень сервиса, подходит для семей с детьми. Красуется в 100 метрах от морской линии, имеет просторные и чистые номера.

«Sunrise Garden» располагает круглогодично открытым бассейном, парковкой, бюджетными и номерами люкс. В ресторане подают континентальный завтрак. Есть возможность заказать трансфер.

«Amza Park Hotel» – элитный курортный центр с роскошной парковой территорией и видом на море. Включает в себя бассейн, теннисный корт, рестораны, киноконцертный и тренажерные залы и др.

4 недорогих отелей курорта

«Колхида» – советский пансионат. Традиционно здесь очень чисто и уютно, а в столовой готовят почти как дома. Расположен рядом с Приморским парком.

«Сказка» ­– тихое место с большой закрытой парковкой и красивыми видами из номеров.

«Орхидея» – комфортные условия проживания по доступным ценам. Оборудованный пляж с лежаками и зонтиками в 15 метрах от места!

«Апсилаа» – классический бюджетный вариант проживания. В номерах есть все необходимое, работает ресторан, где готовят как европейские, так и местные блюда – можно заказать еду в номер.

Аренда домов, вилл, апартаментов

Не обязательно поселяться в отделе – большинство туристов снимает жилье прямо у арендаторов. Проживание выйдет гораздо дешевле! Кроме этого, вы можете найти настоящий абхазский дом, где хозяева познакомят с бытом, угостят национальными блюдами, нальют бокал домашнего вина и расскажут все, что вы хотите знать о стране. Снять квартиру или дом, можно, например, на сайте суточно.ру.

Как добраться до города

Поезд лучший способ попасть в Гагры Маршрутное такси на Абхазкой границе

Основные способы добраться до Гагры:

Поезд – самый популярный вид транспорта.

– самый популярный вид транспорта. Маршрутное такси – при переходе на абхазскую границу находится целый парк автобусов, готовых довезти до любого города.

– при переходе на абхазскую границу находится целый парк автобусов, готовых довезти до любого города. Машина – через республику идет одна главная трасса, по которой легко добраться до цели.

Авиасообщение с РА отсутствует, поэтому долететь на самолете можно только до российского Сочи, и уже отсюда купить билет на поезд, следующий до Гагры. Также легко доехать до границы с Абхазией (КПП-Псоу) на автобусе, пешком пройти паспортный контроль и сесть на маршрутное такси. Запутаться сложно – путешественников встречают водители и буквально провожают до такси или маршрутки.

Как долго ехать до Гагры на поезде из:

Краснодара – 10 часов;

Москвы – 1 день 20 часов;

Екатеринбурга – 2 дня, 16 часов;

Оренбурга – 3 дня;

Пензы – 1 день 14 часов.

Важно: в общее время поездки входит пограничная проверка документов при въезде в республику (около 2-х часов).

Перед путешествием узнайте актуальные правила пересечения границы на сайте Министерства туризма республики Абхазия или используйте чат-бот в Телеграм.

Транспорт

По городу удобно передвигаться на маршрутных автобусах. Если нужно доехать побыстрее, то уже лучше выбрать такси.

Что привезти из Гагры в качестве сувенира

Аджика Домашний сыр Эвкалиптовый веник

Аджика – обожаемая местными острая приправа в виде пастообразной массы. Такую точно не найти в российских магазинах!

– обожаемая местными острая приправа в виде пастообразной массы. Такую точно не найти в российских магазинах! Домашний сыр (копченый, печеный) – продается на экскурсиях или туристических улицах. Попросите дегустацию перед покупкой, продавцы точно не откажут.

(копченый, печеный) – продается на экскурсиях или туристических улицах. Попросите дегустацию перед покупкой, продавцы точно не откажут. Эвкалиптовый веник – для любителей попариться в бане.

– для любителей попариться в бане. Настоящий кофе – вкуснейший ароматный напиток, который так много значит для местных.

– вкуснейший ароматный напиток, который так много значит для местных. Лавровый лист – его не нужно покупать, ведь в Абхазии растут деревья лавра.

– его не нужно покупать, ведь в Абхазии растут деревья лавра. Алкоголь – здесь производят вино и чачу.

Недостатки и достоинства

К сожалению многое в городе разрушено и это довольно печально Но стоит помнить, что город и окраины полны чудесных мест

6 минусов Гагры:

К сожалению, на улицах много мусора. Пожалуйста, берегите природу.

Далеко не все пляжи оборудованы для туристов.

Много скота, вольно ходящего по дорогам, для кого-то вовсе не минус.

Мало банкоматов и терминалов для оплаты картой.

Отсутствие расписания маршрутных такси и самопроизвольный ценник на поездки.

Частые перебои с электричеством и подачей воды.

6 плюсов Гагры:

Красивейшая природа.

Чистое и ласковое море.

Самое теплое место республики.

Небольшая удаленность от границы с РФ.

Много мест для посещения.

Большой выбор заведений.

Что нужно сделать обязательно

Посетите местный рынок Полюбуйтесь красивейшим озером Рица Продегустируйте местное вино

Выпить чашечку кофе на балконе ресторана «Гагрипш» (не реклама).

Посетить дегустацию вина.

Посмотреть на город со смотровой площадки.

Съездить в горы (озеро Рица, Гегский водопад, Долину семи озер, Альпийские луга и др).

Попробовать местную кухню.

Изучить колорит рынков.

Познакомиться со старожилами города.

В день прибытия сходите на море и продумайте план действий на отпуск. В последний день отдыха бросьте монетку в фонтан «Стрелец» в Приморском парке и загадайте желание – местные уверяют, что все задуманное сбывается.

Хорошего отдыха в Гагре и до новых встреч!