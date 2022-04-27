Гагра – самый посещаемый курорт Абхазии. Бухту окружают горы, поэтому сильных ветров здесь не бывает, а погода комфортна в любое время года.
Город считается молодежным. Летом здесь шумно и весело: музыка доносится из каждого кафе, а по набережным гуляют толпы туристов. Если вы посещали другие города республики, к примеру, Новый Афон или Гудауту, то точно почувствуете разницу в плане уровня «тусовочности».
Гагра – кинозвезда! Здесь проходили съемки картин: «Вечер в Гаграх», «Веселые ребята», «Дама с попугаем»
Общая информация
- Население в Гагре на 2020 год – 11959 человек. Абхазия – маленькая республика, названия жителей каждого города в обиходе не используются, обобщаясь в «абхазец» - мужчина и «абхазка» - женщина. Если важна принадлежность к району, говорят «женщина из Гагры».
- Площадь Гагрского района 772,4 км2.
- Основная религия православие, распространенные – ислам, абхазский монокульт.
- Телефонный код города для стационарного телефона – 8(840) ххх хх хх, мобильный оператор- +7940 ххх хх хх (действует по всей стране).
- Валюта – российский рубль.
- Официальные языки – абхазский, русский. Основное население разговаривает на русском языке.
- Адрес консульского пункта Посольства РФ – Гагра, ул. Нарта, 58.
Важные номера телефонов и адреса сайтов для российских туристов:
- Гагрская центральная районная больница – 8(840)234-19-34;
- Гагрское РУВД – 8(840)234-11-71;
- Отделение Сбербанка – 8(840)234-47-18.
Где находится Гагра
Город находится в частично признанной республике Абхазия, расположенной к юго-востоку от Краснодарского края и к северо-западу Грузии. Расстилается на 5 км на северо-восточном побережье Черного моря у подножия Кавказских гор.
Субтропический климат и удачная близость Гагрского хребта, который защищает район от ветров, делает курорт более теплым по отношению к близлежащим городам.
Благодаря наличию высокогорных хребтов здесь присутствуют и вертикальные климатические зоны, в том числе и альпийская.
Соседние города и страны
Гагра расположена всего в 30 км от российско-абхазской границы. Ближайший город РФ – Сочи. Сочинский аэропорт находится в 43 км от места. Расстояние до Тбилиси по трассе составляет 513 км. Правда, в Грузию из Абхазии попасть невозможно.
Из Гагры легко уехать в любой населенный пункт республики – ближе всего Пицунда и Гудаута. Столица РА – Сухум, находится в 90 км.
Географические объекты
Гагра расположена на узкой береговой линии Черного моря в окружении горных цепей. Большую часть района занимает Гагрский массив с наивысшими точками: Арабика – 2660м, Пик спелеологов – 2684м, Ах-Аг – 2763м. Гряды Аюца, Ачманда, Зырху проходят в широтном направлении.
Западная граница Гагрского района значится по реке Псоу, восточная – по реке Бзыбь.
Достопримечательности Гагры
Как и в любом городе Абхазии, здесь есть на что полюбоваться! ХорошоТАМ подготовил список мест, которые точно понравятся туристам.
Топ-5 популярных мест
- Колоннада. Визитная карточка курорта! Не так давно архитектурную достопримечательность отреставрировали. Сооружение возведено после Великой Отечественной войны в честь достижений послевоенного времени и как символ возрождения курорта. Популярность колоннаде добавили съемки фильма «Зимний вечер в Гаграх».
- Кинотеатр Гагра (Зимний театр). Объект находится напротив колоннады. Построен в начале 50-х годов прошлого столетия, сейчас заброшен. Здание оформлено колонами, античным треугольным фронтоном, фасадная часть украшена фигурами львов. Театр сильно пострадал в годы грузино-абхазского конфликта, но до сих пор завораживает интерьерами и лепниной.
- Приморский парк. Несмотря на некое опустение, парк по-прежнему лучшее место для прогулок. Где еще вы найдете редчайшие растения и деревья? Хамеропсы, Агава, Олеандр, кофейные деревья, сирийские мальвы и южноамериканские пальмы так просто не встречаются! Также в парке много скульптур, лавочек, фонтанов, магазинов, туристических стоек.
- Крепость Аббата. Старинное сооружение, предположительно заложенное в V–VI веках. Так как объект выполнял защитную функцию, его то разрушали, то снова восстанавливали. На территории находится парк, музей, церковь, отель. Гуляя по месту, интересно ознакомиться с его древней историей и посмотреть экспонаты, датируемые от I века и до наших дней.
- Санаторий «Грузия». Гагра (как и Абхазия в целом) имеет объекты, не дожившие до настоящего времени. Один из них – одноименный санаторий. Здание состоит из 5 этажей – сталинский размах и масштаб очень ощущается! Огромные залы, деревянные двери, паркет, лепнина… К сожалению, сейчас можно наблюдать только остатки былой роскоши, но когда-то здесь было шикарное место, в которое мечтали попасть многие. Почему бы не осуществить это сейчас, включив воображение?.
Лучшие инстаграмные места
Еще никому не удалось приехать с курорта и не привести с собой красивые фотографии. В Гагре сосредоточено много мест, снимки которых наберут много просмотров.
- Железнодорожный вокзал. Прекрасное место для фотосессий! Архитектура завораживает. Здание построили по красивому проекту. Правда во время войны оно сильно пострадало и до сих пор требует реставрации. Снимки здесь получатся потрясающие, особенно в солнечный день.
- Солнечные часы в Приморском парке. Любопытное место для памятных фото. Приходить нужно в ясную погоду – в пасмурную часы не функционируют.
- Гора Мамздышха. Здесь расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на город и море. Самые лучшие кадры получатся на закате и рассвете. Отсюда же можно увидеть сочинский олимпийский стадион «Фишт».
- Ресторан «Гагрипш». Не обязательно заходить в заведение, чтобы получить красивые снимки – вход украшают старинные механические часы, габаритная лестница, а раскидистые пальмы, вымощенные по бокам, создают идеальную фотозону. Если же решились зайти внутрь, вас ждет дорогое убранство: огромные люстры, деревянная мебель, открытые прогулочные балконы с видом на море. .
История Гагры
Основал город Принц Александр Ольденбургский. Трудно поверить, что сегодняшний популярный курорт в XIX веке представлял заболоченную местность с удушающей влажностью и процветающей малярией. Принц увидел в этом месте что-то притягательное, и в 1901 году начались работы по возведению.
Прошло чуть больше 2-ух лет, и в городе был разбит Приморский парк с экзотическими растениями, водолечебница с английскими винами, построены рестораны, пристань, магазины, замок принца и многое другое. Торжественное открытие пришлось на 1903 год. Событие отметили в самом знаменитом ресторане «Гагрипш», который по приказу был построен без единого гвоздя.
В советский период курорт продолжал развиваться. Здесь основали дома отдыха и санатории – каждый гражданин СССР грезил о путевке в это райское место.
После распада союза и межэтнического грузино-абхазского конфликта, некогда элитный курорт остался лишь воспоминанием.
Особенности городского населения
Жители Гагры (и всей Абхазии в целом) живут в приятном для них ритме и никуда не торопятся. Им чужда спешка жителей мегаполисов. Каждое утро начинается с обязательного ритуала – приготовления кофе. Абхазы не покупают растворимый кофе – угостить их таким было бы знаком неуважения.
Если местные собираются за чашкой ароматного напитка, то неловкого молчания не возникает – они обожают обсуждать политику, ситуацию в стране и мире, личную жизнь соседей и незнакомых людей.
Абхазы почтительно относятся к старшим – если в дом вошел человек постарше, мужчины поднимаются во весь рост, приветствуя гостя. Уважение к другу и почтение может выражаться в крепком мужском поцелуе и рукопожатии.
Свадьба для местных – дело чести. Здесь практически нельзя увидеть скромное бракосочетание, празднования проходят с размахом и большим количеством человек. Игнорировать свадебное приглашение считается неприличным.
Подавляющее количество девушек не ходят загорать на пляж, некоторые из них прогуливаются с зонтиками, укрывающими от палящего летнего солнца, и стараются меньше бывать на улице в летние дни. Светлая аристократичная кожа для них – идеал красоты.
Финансовая сторона
Если сравнивать с близлежащим российским Сочи, то отдых в Гагре экономный. Это проявляется в стоимости жилья, продуктов, развлечений, среднего чека в кафе. Если говорить о последнем, то в местных заведениях можно накрыть большой и вкусный стол за адекватную сумму.
Безопасность
Жители любых морских курортов не жалуют туристов, ходящих по городу в купальниках – Гагра не исключение. На благоустроенных пляжах находятся раздевалки, в которых можно легко переодеться и не переживать за косо брошенные взгляды.
Здесь не осудят за короткую юбку и глубокое декольте, однако интерес представителей мужского пола вы вызовете точно: кавказские мужчины настойчивы в знакомствах. Пожилые люди могут сделать замечание, но в целом это не возбраняется.
Большинство местных поправит, если вы назовете столицу республики «СухумИ». «Сухум» для них – единственно верное название города.
Не помешает аккуратность на дорогах: здешние водители привыкли к быстрой и неаккуратной езде, часто забывая о правилах дорожного движения.
Если в соседнем Адлерском районе есть специальные пляжи для нудистов, в республике к любителям «уединения с природой» относятся неуважительно. Рисковать не стоит даже на диких пляжах.
Как и в любой точке мира нужно внимательно следить за своими вещами и деньгами. Особенно на пляже и в общественном транспорте – здесь часто орудуют «карманники».
В селе Адзюбжа живёт расово-этническая негроидная группа абхазского народа
Когда лучше ехать
Вне зависимости от сезона, климат в Гагре всегда комфортен. Даже в жаркие месяцы (июль, август) на пляжах курорта легко дышится. Этому способствуют горы, вплотную подходящие к морю. В зимние месяцы температура редко опускается ниже +2 градусов, а из-за отсутствия ветра прохлада просто не чувствуется.
Чем заняться в разные времена года
ХорошоТАМ позаботился о том, чтобы вы не скучали в Гагре в любой сезон.
- Весна в Гагре по-летнему теплая. Уже в мае начинается купальный сезон: морская вода еще не слишком прогрета, но многих туристов это не пугает. Можно поехать в высокогорье, полюбоваться на зеленеющие опушки и насладиться ароматом цветущих растений.
- Лето – пик пляжного отдыха. Купаться, загорать, кататься на водных аттракционах для туриста первое дело. Если наскучило теплое море, можно отправиться на высокогорные озера.
- Осень – бархатный сезон. Море еще не остыло, но вечерами веет прохладой. Это лучшее время, чтобы отправиться в горы и понаблюдать за разноцветными листьями. Обязательно посетите рынок, здесь вы найдете местные фрукты: киви, инжир, гранат, виноград и т.д.
- Зимой Гагра остается такой же зеленой, как и летом. Зимние месяцы выдают только надетые легкие куртки. Морозы тут практически не случаются. В горах выпадает снег, поэтому верхушки массивов выглядят очень живописно. В этот сезон лучше всего путешествовать по всем городам Абхазии. Обязательно посетите мандариновые сады.
- Самобытная Абхазия без шаблонов – С душой и интересом провести день у горных рек, в скальном монастыре, Гагре и Пицунде. Цена 10800₽ за всю экскурсию
- Душевная экскурсия в сердце Абхазии – Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями. Цена 10800₽ за всю экскурсию
- Путешествие на озеро Рица из Гагр – Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию. Цена 7000₽ за всю экскурсию
Праздники Абхазии
- Ночь с 13 на 14 января (российский Старый Новый Год) – День сотворения мира. Абхазы, имеющие родовую кузню, идут к ней и произносят молитву Всевышнему. Семьи, у которых кузни отсутствуют, также отмечают праздник – ходят друг к другу в гости, угощают вкусными блюдами.
- 14 августа – день памяти защитников Отечества. Это день начала войны в 1992 году. Местные жители вспоминают героев и рассказывают о них детям.
- 30 сентября – День Победы и Независимости. В этот главный национальный праздник люди собираются на площадях, возлагают цветы к памятникам, посещают военные фотовыставки.
В 2008 году в Абхазии праздновали 100-летие футбола, а это не малый возраст
Местная кухня
Привычные нам сетевые кафе в республике отсутствуют, зато есть огромный выбор местных заведений, с которыми точно не проголодаешься. Средний чек в кафе умеренный – за небольшую сумму можно сытно и вкусно поесть.
5 блюд, которые нужно попробовать в Гагре
- Хачапури по-аджарски здесь готовят по-особенному, в больших печах. Лодочки из румяного теста с расплавленным сыром и яйцом влюбят в себя даже самого требовательного гостя.
- Мамалыга (кукурузная каша) подается всегда и везде. К ней идут кусочки сулугуни, копченное мясо или аджика. Необычайно вкусное сочетание.
- Лобио одно из легендарных кавказских блюд. Готовят его из красной фасоли, добавляя различные пряности и специи. Украшают грецкими орехами и иногда гранатовыми зернами.
- Форель в Абхазии есть во многих заведениях. На территории республики находятся форелевые фермы, которые снабжают кафе свежей рыбой. Нельзя просто так уехать и не попробовать запеченную или жареную форель с дольками лимона.
- Вяленая хурма – прекрасный десерт. Хоть и с виду она может выглядеть непривлекательно, вкус у нее медовый с легким привкусом трав. Кроме этого, сухофрукт «не вяжет».
Абхазы едят мамалыгу руками – считается, что так она по-настоящему раскрывает свой вкус
5 лучших заведений
- «Кавказская кухня» – заведение славится большими порциями, демократичными ценами и очень вкусными традиционными блюдами.
- «Лодочка» – популярная столовая в Гагре! Здесь готовят по-домашнему и с любовью, поэтому посетителей всегда много.
- «Рица» – кафе предлагает ближневосточную и европейскую кухни. Ценник здесь немного выше, чем у нижеперечисленных заведений, но качество блюд на высоком уровне.
- Быстрое питание «Шаурма Шашлык» - пожалуй, самый вкусный шашлык в городе и сочная шаурма.
- «Гагрипш» – известный ресторан с шикарным интерьером. Здесь можно попробовать любимые блюда основателя города Принца Ольденбургского. В целом меню очень богатое.
Мы писали выше, что сетевые магазины в стране отсутствуют. Абхазы чаще всего покупают продукты на городских рынках. Есть и местные супермаркеты, которые ничем не отличаются от российских.
Какой район Гагры выбрать для туризма
Гагра делится на 2 района:
- Старая Гагра. Подойдет для туристов, предпочитающих тихий отдых. Здесь сосредоточены основные достопримечательности города и немноголюдные пляжи.
- Новая Гагра пестрит различными магазинами, ресторанами и кафе. Здесь более шумно и всегда весело. Это часть считается молодежной.
4 лучших отеля курорта
- «Гранд Отель Абхазия» – современный четырехзвездочных отель. Есть бар, СПА-комплекс, ресторан. Находится в 200 метрах от моря.
- «Гранд Отель Гагра» – европейский уровень сервиса, подходит для семей с детьми. Красуется в 100 метрах от морской линии, имеет просторные и чистые номера.
- «Sunrise Garden» располагает круглогодично открытым бассейном, парковкой, бюджетными и номерами люкс. В ресторане подают континентальный завтрак. Есть возможность заказать трансфер.
- «Amza Park Hotel» – элитный курортный центр с роскошной парковой территорией и видом на море. Включает в себя бассейн, теннисный корт, рестораны, киноконцертный и тренажерные залы и др.
4 недорогих отелей курорта
- «Колхида» – советский пансионат. Традиционно здесь очень чисто и уютно, а в столовой готовят почти как дома. Расположен рядом с Приморским парком.
- «Сказка» – тихое место с большой закрытой парковкой и красивыми видами из номеров.
- «Орхидея» – комфортные условия проживания по доступным ценам. Оборудованный пляж с лежаками и зонтиками в 15 метрах от места!
- «Апсилаа» – классический бюджетный вариант проживания. В номерах есть все необходимое, работает ресторан, где готовят как европейские, так и местные блюда – можно заказать еду в номер.
Аренда домов, вилл, апартаментов
Не обязательно поселяться в отделе – большинство туристов снимает жилье прямо у арендаторов. Проживание выйдет гораздо дешевле! Кроме этого, вы можете найти настоящий абхазский дом, где хозяева познакомят с бытом, угостят национальными блюдами, нальют бокал домашнего вина и расскажут все, что вы хотите знать о стране. Снять квартиру или дом, можно, например, на сайте суточно.ру.
Как добраться до города
Основные способы добраться до Гагры:
- Поезд – самый популярный вид транспорта.
- Маршрутное такси – при переходе на абхазскую границу находится целый парк автобусов, готовых довезти до любого города.
- Машина – через республику идет одна главная трасса, по которой легко добраться до цели.
Авиасообщение с РА отсутствует, поэтому долететь на самолете можно только до российского Сочи, и уже отсюда купить билет на поезд, следующий до Гагры. Также легко доехать до границы с Абхазией (КПП-Псоу) на автобусе, пешком пройти паспортный контроль и сесть на маршрутное такси. Запутаться сложно – путешественников встречают водители и буквально провожают до такси или маршрутки.
Как долго ехать до Гагры на поезде из:
- Краснодара – 10 часов;
- Москвы – 1 день 20 часов;
- Екатеринбурга – 2 дня, 16 часов;
- Оренбурга – 3 дня;
- Пензы – 1 день 14 часов.
Важно: в общее время поездки входит пограничная проверка документов при въезде в республику (около 2-х часов).
Перед путешествием узнайте актуальные правила пересечения границы на сайте Министерства туризма республики Абхазия или используйте чат-бот в Телеграм.
Транспорт
По городу удобно передвигаться на маршрутных автобусах. Если нужно доехать побыстрее, то уже лучше выбрать такси.
Что привезти из Гагры в качестве сувенира
- Аджика – обожаемая местными острая приправа в виде пастообразной массы. Такую точно не найти в российских магазинах!
- Домашний сыр (копченый, печеный) – продается на экскурсиях или туристических улицах. Попросите дегустацию перед покупкой, продавцы точно не откажут.
- Эвкалиптовый веник – для любителей попариться в бане.
- Настоящий кофе – вкуснейший ароматный напиток, который так много значит для местных.
- Лавровый лист – его не нужно покупать, ведь в Абхазии растут деревья лавра.
- Алкоголь – здесь производят вино и чачу.
Недостатки и достоинства
6 минусов Гагры:
- К сожалению, на улицах много мусора. Пожалуйста, берегите природу.
- Далеко не все пляжи оборудованы для туристов.
- Много скота, вольно ходящего по дорогам, для кого-то вовсе не минус.
- Мало банкоматов и терминалов для оплаты картой.
- Отсутствие расписания маршрутных такси и самопроизвольный ценник на поездки.
- Частые перебои с электричеством и подачей воды.
6 плюсов Гагры:
- Красивейшая природа.
- Чистое и ласковое море.
- Самое теплое место республики.
- Небольшая удаленность от границы с РФ.
- Много мест для посещения.
- Большой выбор заведений.
Что нужно сделать обязательно
- Выпить чашечку кофе на балконе ресторана «Гагрипш» (не реклама).
- Посетить дегустацию вина.
- Посмотреть на город со смотровой площадки.
- Съездить в горы (озеро Рица, Гегский водопад, Долину семи озер, Альпийские луга и др).
- Попробовать местную кухню.
- Изучить колорит рынков.
- Познакомиться со старожилами города.
В день прибытия сходите на море и продумайте план действий на отпуск. В последний день отдыха бросьте монетку в фонтан «Стрелец» в Приморском парке и загадайте желание – местные уверяют, что все задуманное сбывается.
Хорошего отдыха в Гагре и до новых встреч!
В отпуске время всегда идет быстрее. Абхазский курорт – не исключение. Успейте посмотреть достопримечательности района и посетите другие города республики, запишитесь на джиппинг и экскурсии… Дома не поймут, если из впечатлений у вас будет только размеренный отдых на пляже и поедание чурчхелы.