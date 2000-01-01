Абхазия
Гагра
Фото Гагры
🗺
Абхазия
Гагра
О городе
Экскурсии в Гагре
Горящие туры
Хорошие фотографии Гагры в высоком разрешении
Фотографии города Гагры (Абхазия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Гагра
Где находится Гагра на карте мира и Абхазии
Продегустируйте местное вино
Полюбуйтесь красивейшим озером Рица
Посетите местный рынок
Но стоит помнить, что город и окраины полны чудесных мест
К сожалению многое в городе разрушено и это довольно печально
Эвкалиптовый веник
Домашний сыр
Аджика
Маршрутное такси на Абхазкой границе
Поезд лучший способ попасть в Гагры
Гостевой дом «Сказка»
Холл Гранд Отеля Гагра
Гранд Отель Абхазия
Кафе «Рица»
Внутреннее убранство кафе «Кавказская кухня»
Сушенная хурма
Форель на гриле
Лобио
Мамалыга
Хачапури по-аджарски
Жители Абхазии празднуют День Победы и Независимости
В прохладное время можно насладиться удивительной природой города и окрестностей
Лето – прекрасное время для пляжного отдыха
Основатель курорта Гагры принц Ольденбургский
Интерьер ресторана «Гагрипш»
Вид на город со смотровой площадки горы Мамздышха
Железнодорожный вокзал в Гаграх
Заброшенный санаторий «Грузия»
Крепость Абаата
Фонтан в Приморском парке
Скульптура льва перед кинотеатром Гагра
Гагрская колоннада
Отель Рица, Сухум
На улочках Гудауты
Центральный пляж Пицунды
Ресторан Гагрипш
ХОРОШО
🗺
ТАМ