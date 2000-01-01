Фото Гагры

Хорошие фотографии Гагры в высоком разрешении

Фотографии города Гагры (Абхазия) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Гагра
Где находится Гагра на карте мира и Абхазии
Где находится Гагра на карте мира и Абхазии
Продегустируйте местное вино
Продегустируйте местное вино
Полюбуйтесь красивейшим озером Рица
Полюбуйтесь красивейшим озером Рица
Посетите местный рынок
Посетите местный рынок
Но стоит помнить, что город и окраины полны чудесных мест
Но стоит помнить, что город и окраины полны чудесных мест
К сожалению многое в городе разрушено и это довольно печально
К сожалению многое в городе разрушено и это довольно печально
Эвкалиптовый веник
Эвкалиптовый веник
Домашний сыр
Домашний сыр
Аджика
Аджика
Маршрутное такси на Абхазкой границе
Маршрутное такси на Абхазкой границе
Поезд лучший способ попасть в Гагры
Поезд лучший способ попасть в Гагры
Гостевой дом «Сказка»
Гостевой дом «Сказка»
Холл Гранд Отеля Гагра
Холл Гранд Отеля Гагра
Гранд Отель Абхазия
Гранд Отель Абхазия
Кафе «Рица»
Кафе «Рица»
Внутреннее убранство кафе «Кавказская кухня»
Внутреннее убранство кафе «Кавказская кухня»
Сушенная хурма
Сушенная хурма
Форель на гриле
Форель на гриле
Лобио
Лобио
Мамалыга
Мамалыга
Хачапури по-аджарски
Хачапури по-аджарски
Жители Абхазии празднуют День Победы и Независимости
Жители Абхазии празднуют День Победы и Независимости
В прохладное время можно насладиться удивительной природой города и окрестностей
В прохладное время можно насладиться удивительной природой города и окрестностей
Лето – прекрасное время для пляжного отдыха
Лето – прекрасное время для пляжного отдыха
Основатель курорта Гагры принц Ольденбургский
Основатель курорта Гагры принц Ольденбургский
Интерьер ресторана «Гагрипш»
Интерьер ресторана «Гагрипш»
Вид на город со смотровой площадки горы Мамздышха
Вид на город со смотровой площадки горы Мамздышха
Железнодорожный вокзал в Гаграх
Железнодорожный вокзал в Гаграх
Заброшенный санаторий «Грузия»
Заброшенный санаторий «Грузия»
Крепость Абаата
Крепость Абаата
Фонтан в Приморском парке
Фонтан в Приморском парке
Скульптура льва перед кинотеатром Гагра
Скульптура льва перед кинотеатром Гагра
Гагрская колоннада
Гагрская колоннада
Отель Рица, Сухум
Отель Рица, Сухум
На улочках Гудауты
На улочках Гудауты
Центральный пляж Пицунды
Центральный пляж Пицунды
Ресторан Гагрипш
Ресторан Гагрипш
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