Полезная информация об Абхазии
Что нужно знать об Абхазии: 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, лучшие предложения по турам и отелям, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 33 экскурсии
Флаг Абхазии
|Название
|Абхазия
|Полное название
|Республика Абхазия
|По-английски
|Abkhazia
|Столица
|Сухум
|Статья о стране
|Статья об Абхазии
|Площадь
|8 600 км²
|Население
|243 564 чел.
|Телефонный код
|+7 840
|Код ISO
|AB
|Соседние страны
|🇬🇪 Грузия🇷🇺 Россия
Подробная статья
Абхазия — отдых на курортах черного моря со своей изюминкой
Поездка на черное море в страну кавказских гор со сложной судьбой, в Абхазию. Где она находится на карте мира, куда лучше поехать, какой абхазский курорт выбрать, какие интересные места и достопримечательности посмотреть. Фото, карты, описание и средние цены, конечно прилагаются к статье
Календарь низких цен на туры в Абхазию
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750
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Природные сокровища живописного уголка горной Абхазии