Абхазия — отдых на курортах черного моря со своей изюминкой

Поездка на черное море в страну кавказских гор со сложной судьбой, в Абхазию. Где она находится на карте мира, куда лучше поехать, какой абхазский курорт выбрать, какие интересные места и достопримечательности посмотреть. Фото, карты, описание и средние цены, конечно прилагаются к статье