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Полезная информация об Абхазии

Что нужно знать об Абхазии: 9 статей о том, куда сходить и что посмотреть, лучшие предложения по турам и отелям, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 33 экскурсии
Флаг Абхазии
Флаг Абхазии
НазваниеАбхазия
Полное названиеРеспублика Абхазия
По-английскиAbkhazia
СтолицаСухум
Статья о странеСтатья об Абхазии
Площадь8 600 км²
Население243 564 чел.
Телефонный код+7 840
Код ISOAB
Соседние страны🇬🇪 Грузия🇷🇺 Россия

Подробная статья

Абхазия
Абхазия — отдых на курортах черного моря со своей изюминкой
Поездка на черное море в страну кавказских гор со сложной судьбой, в Абхазию. Где она находится на карте мира, куда лучше поехать, какой абхазский курорт выбрать, какие интересные места и достопримечательности посмотреть. Фото, карты, описание и средние цены, конечно прилагаются к статье

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Популярные экскурсии в Абхазии

Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
5
43 отзыва
750
за чел.
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Сухум
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
5
22 отзыва
9500
за чел.
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Пицунда
Душевное путешествие по Абхазии
Душевное путешествие по Абхазии
5
20 отзывов
4960
за чел.
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Гагры
Из Гагр — в Новый Афон!
Из Гагр — в Новый Афон!
4.9
9 отзывов
5500
за чел.
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Гагры
Водопады Цебельдинской долины
Водопады Цебельдинской долины
5
17 отзывов
от
10700
за чел.
Природные сокровища живописного уголка горной Абхазии
Сухум
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Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
Абхазия
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