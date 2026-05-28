Вы проедете по Рицинскому реликтовому национальному парку. Увидите руины Бзыбской крепости и храма 10 века, водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы. Полюбуетесь цветом Голубого озера и узнаете, в чём его секрет. Посетите знаменитый Юпшарский каньон. И наконец, перед вами откроется озеро-легенда Рица. А ещё вы попробуете местные вина и горный мёд.
Описание экскурсии
- Вы попробуете вкусную воду и загадаете желания на водопаде Девичьи слёзы.
- Умоетесь мягкой водой из Голубого озера, что, по легенде, дарит молодость.
- Увидите каменные стены Юпшарского каньона.
- Попробуете традиционные блюда при желании: мамалыгу, сыр, фасоль, копчёное мясо и хачапури, компот из фейхоа и горный чай.
- Посетите Молочный водопад (при доступной дороге, за доплату).
- Узнаете, где можно купить домашние вина, мёд и копчёные сыры.
- Побываете на озере Рица и услышите историю его появления.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: КПП — 1000 ₽ (взр.) и 500 ₽ (дет.), обед, экскурсия к Молочному водопаду, покупки на дегустациях, прокат лодок и катамаранов на Рице.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана.
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт.
- Дети до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт.
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется.
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки.
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Наша команда гидов прививает любовь к природе и культуре Абхазии. Абхазия это уникальный регион, сочетающий в себе природную красоту, древнюю историю и культурные традиции. Хочется показать туристам не только популярные маршруты, известные места, но так же разрушить стереотипы, показав Абхазию изнутри: гостеприимную, невероятно красивую и богатую историей.
Входит в следующие категории Гагры
Похожие экскурсии на «По главным достопримечательностям Абхазии из Гагры»
Мини-группа
до 8 чел.
Гегский водопад + озеро Рица и многочисленные красоты Абхазии
Отправиться исследовать самые популярные места республики из Гагры
Начало: От места проживания в Гагре
Расписание: в понедельник и вторник в 08:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
2999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями Страны Души
Начало: В Гагре
3 июн в 08:00
4 июн в 08:00
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Гегский водопад и озеро Рица на джипах
Начало: Гагра, ближайшая к вам остановка
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Невероятная Абхазия: из Гагры - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Путешествие по живописным местам Абхазии, включая озеро Рица и водопад Гега, подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии
Начало: В Гагре
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
3000 ₽ за человека
1000 ₽ за человека