Рауль проводит ещё 1 экскурсию

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Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны

Рауль
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Рауль – ваш гид
В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона, прогуляетесь по сухумской набережной и выпьете кофе на Брехаловке.

Познакомитесь с историей опустевших Ткуарчале и Акармаре и ощутите романтику их заброшенных строений.

А также побываете у трех красивейших водопадов и заедете на сероводородные источники с.

Кындыг.
3200 ₽
2880 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на КПП Псоу
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Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии

Что вас ожидает

Ткуарчал и Акармара
По пути к двум особенным абхазским городам вы заедете в Сухум, прогуляетесь по набережной Махаджиров и вдоль фонтанов, выпьете кофе на знаменитой Брехаловке, а позже, проезжая мимо Гагры и Нового Афона, услышите главное о достоянии Абхазии. В Ткуарчале посмотрите на заброшенный ж/д вокзал, посетите смотровую площадку с недействующей канатной линии и познакомитесь с историей застройки города пленными немцами. А в «призрачном» Акармаре пройдетесь мимо опустелых школ, больниц, домов, увидите последствия грузино-абхазской войны и узнаете историю образования поселка для шахтеров, работавших на угольных месторождениях Ткварчельского района Грузинской ССР.

Экстрим, бездорожье и водопады
Затем, в окружении фантастически красивой природы, вы проедете к священному Гупскому водопаду. В компании проводника совершите небольшой поход по тропе к 100-метровому Гиганту, крупнейшему водопаду Абхазии, и осмотрите красивый водопад Ирина. А далее, пообедав блюдами национальной кухни, отправитесь в обратной путь, на котором будет еще одна остановка — у сероводородных источников в селе Кындыг, где вы сможете расслабиться, попариться и испытать леченый эффект грязевых ванн.

Организационные детали

  • Экологический сбор за въезд к водопадам включён в стоимость поездки
  • Отдельно оплачивается посещение сероводородного источника — 200 руб./человека
  • Общее расстояние маршрута — примерно 450 километров
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на КПП Псоу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Рауль
Рауль
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид-экскурсовод, родился и живу в Абхазии, люблю свою страну, провожу экскурсии на своем УАЗе Патриот. Мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет — Иностранные языки), провожу экскурсии уже 5 год. Раскрою вам всю красоту Абхазии и обязательно порадую лезгинкой!
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