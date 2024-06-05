1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
«По пути к двум особенным абхазским городам вы заедете в Сухум, прогуляетесь по набережной Махаджиров и вдоль фонтанов, выпьете кофе на знаменитой Брехаловке, а позже, проезжая мимо Гагры и Нового Афона, услышите главное о достоянии Абхазии»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
«Атмосферная набережная Махаджиров»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
«И прогуляетесь по атмосферной набережной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
«В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
«В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите Кафедральный собор X века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
- TTatiana29 мая 2024Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
- ООльга28 мая 2024Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места.
- ДДенис22 мая 2024В целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в Сухуме, водопады, заброшенные города Акармара
- ННаталья18 мая 2024Ездили с Раулем 6 мая на экскурсию. Отличный рассказчик и водитель, интересный маршрут! Много интересной информации узнали об истории Абхазии, обычаях, традициях. Очень впечатлили водопады, особенно самый большой в стране водопад Великан! Рекомендуем Рауля и данную экскурсию!
- ТТамара16 мая 2024Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным. Хотя
- ДДенис16 мая 2024Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды
- ДДмитрий30 апреля 2024Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За
- ММаксим11 марта 2024Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
- ООксана26 октября 2023Замечательная поездка. Очень рекомендую маленькой компании. Места завораживают своей красотой. Водитель Леонид просто большой молодец.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Набережная»
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