Экскурсии по набережной Гагры

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Гагре, цены от 7 650 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
«По пути к двум особенным абхазским городам вы заедете в Сухум, прогуляетесь по набережной Махаджиров и вдоль фонтанов, выпьете кофе на знаменитой Брехаловке, а позже, проезжая мимо Гагры и Нового Афона, услышите главное о достоянии Абхазии»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
«Атмосферная набережная Махаджиров»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 6 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
«И прогуляетесь по атмосферной набережной»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Путешествие в Сухум из Гагр: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Сухум из Гагр: набережная, колоннада, ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
«В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
«В городе-курорте Пицунда вы погуляете по набережной и посетите Кафедральный собор X века, построенный Византийским императором Юстинианом и названный в честь Андрея Первозванного»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
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    ходу поездки Сергей рассказал много интересных фактов об Абхазии и местам нашей экскурсии. Время на стоянках регулировали мы сами. На даче Сталина-Хрущёва-Брежнева покатались на катамаране (отдельная оплата-500руб со взрослого, послушали экскурсию (входит в билет- 250 руб.). В итоге всё успели, везде побывали- очень довольны! Сергея рекомендуем!

  • T
    Tatiana
    29 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места.
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места
  • Д
    Денис
    22 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    В целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в Сухуме, водопады, заброшенные города Акармара
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    и Ткуарчал(быстро проехали). Несмотря на проливной дождь, экстрим заезд и спуск по крутым горным склонам впечатления от поездки хорошие. Не попали лишь только на родоновый источник, но т. к. к тому моменту день уже близился к концу и вместо посещения источника решили заехать в местный ресторанчик, о чем не пожалели. Поездку начинали из Гагр, там же и закончили. На все путешествие ушло почти 11 часов. Чего не хватило: - Чуть больше историй о тех местах где делали остановку; - Сопровождения с историями во время прогулок. Так например по заброшенному городу сделали лишь небольшой круг и не совсем понятно было куда можно заходить, а куда нет; Что понравилось: - Остановились купить дождевики и супер-модные калоши:) без такого комплекта точно бы промокли, т. к. лил проливной дождь, да и возле водопадов было довольно сыро; - Несомненно пирожки с картошкой и сыром у бабушки в Акармаре, чача у нее же.

    В целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в СухумеВ целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в СухумеВ целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в СухумеВ целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в Сухуме
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Ездили с Раулем 6 мая на экскурсию. Отличный рассказчик и водитель, интересный маршрут! Много интересной информации узнали об истории Абхазии, обычаях, традициях. Очень впечатлили водопады, особенно самый большой в стране водопад Великан! Рекомендуем Рауля и данную экскурсию!
    Ездили с Раулем 6 мая на экскурсию. Отличный рассказчик и водитель, интересный маршрут! Много интересной информацииЕздили с Раулем 6 мая на экскурсию. Отличный рассказчик и водитель, интересный маршрут! Много интересной информацииЕздили с Раулем 6 мая на экскурсию. Отличный рассказчик и водитель, интересный маршрут! Много интересной информации
  • Т
    Тамара
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным. Хотя
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    в день экскурсии шел проливной дождь, это не испортило наше настроение. Астамур угощал нас ароматным кофе, и мы делали остановки для дегустации меда, вина, коньяка и чачи. Каждая остановка открывала для нас новые вкусы Абхазии. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистой воды из горного родника и полюбовались Голубым озером. Астамур рассказывал нам много интересных историй и легенд, которые делали нашу поездку ещё более захватывающей. Особенно запомнилась остановка на горячий абхазский лаваш и домашний сыр. Дегустация вина добавила приятных эмоций в наше путешествие. Самым запоминающимся моментом стало приглашение к Астамуру домой. Мы познакомились с его семьей, увидели их быт и почувствовали настоящее абхазское гостеприимство. Нас угостили вкусным борщом, приготовленным его женой, и острой аджикой, сделанной его мамой, тетей Этери. А в дорогу нас угостили апельсинами и сушеной хурмой. Это было очень приятно и душевно. Эта поездка оставила у нас теплые воспоминания. Благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрылась для нас во всей своей красоте и гостеприимстве, делая каждую минуту здесь незабываемой.

    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды
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    из горного родника и полюбовались Голубым озером. Но описать все достопримечательности словами — задача сложная. Гораздо важнее передать ту атмосферу и ощущение волшебства, которые создает наш гид — Астамур. Наша экскурсия проходила под проливным дождем, но это нисколько не испортило впечатлений. Астамур, со своим безграничным знанием истории Абхазии, гостеприимством и вкуснейшими угощениями, сумел создать нечто удивительное. Он не просто показал нам красоту природы, но и приправил всё это местными историями и легендами, что сделало поездку по-настоящему незабываемой. Особенно запомнилось приглашение к Астамуру домой. Здесь мы познакомились с его семьей и увидели их быт. Нас угостили восхитительным борщом, приготовленным его женой, и самой огненной аджикой, которую с любовью сделала его мама, тетя Этери. За это ей отдельное уважение и благодарность. Эта поездка оставила в моей душе теплый след, и я с уверенностью могу сказать, что благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрывается в полной мере, показывая свое гостеприимство, традиции и душевную теплоту.

    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За
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    разговорами время в пути пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов об Абхазии и особенностях жизни местных жителей. А также прочувствовали местный колорит,побывав в гостях у абхазской семьи,где угостились кофе,клубникой и вкуснейшей чурчхелой,а также купили домашних вкусняшек домой. По пути Батал сделал остановки везде,где нам было необходимо. Спасибо вам за прекрасный день и побольше хороших туристов! Надеемся на скорую встречу!

  • М
    Максим
    11 марта 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
  • О
    Оксана
    26 октября 2023
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Замечательная поездка. Очень рекомендую маленькой компании. Места завораживают своей красотой. Водитель Леонид просто большой молодец.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Город-призрак и природа Абхазии
  2. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  3. Курортная Гагра и озеро Рица
  4. Путешествие в Сухум из Гагр
  5. Самобытная Абхазия без шаблонов
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  2. Юпшарский каньон
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  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7 650 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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