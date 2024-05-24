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и Ткуарчал(быстро проехали). Несмотря на проливной дождь, экстрим заезд и спуск по крутым горным склонам впечатления от поездки хорошие. Не попали лишь только на родоновый источник, но т. к. к тому моменту день уже близился к концу и вместо посещения источника решили заехать в местный ресторанчик, о чем не пожалели. Поездку начинали из Гагр, там же и закончили. На все путешествие ушло почти 11 часов. Чего не хватило: - Чуть больше историй о тех местах где делали остановку; - Сопровождения с историями во время прогулок. Так например по заброшенному городу сделали лишь небольшой круг и не совсем понятно было куда можно заходить, а куда нет; Что понравилось: - Остановились купить дождевики и супер-модные калоши:) без такого комплекта точно бы промокли, т. к. лил проливной дождь, да и возле водопадов было довольно сыро; - Несомненно пирожки с картошкой и сыром у бабушки в Акармаре, чача у нее же.