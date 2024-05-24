Термальные источники Кындыг – экскурсии в Гагре

Найдено 4 экскурсии в категории «Термальные источники Кындыг» в Гагре, цены от 1 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Гагра: Термальные источники, Черниговка, набережная Сухума
Погрузитесь в мир целебных вод Гагры, насладитесь природой Черниговки и архитектурой Сухума
Начало: в вашем отеле в Гаграх
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 6 чел.
Кындыгские термальные источники из Гагры
скидка
10%
Групповая
12 часов
38 отзывов
Кындыгские термальные источники из Гагры
Путешествие к термальным источникам Кындыг из Гагры. Насладитесь купанием, дегустацией вина и местных блюд, а также посещением исторических мест
Начало: 86CP+HV6, Gagra
Расписание: Гагра Колоннада
Завтра в 08:00
10 июня в 06:00
от 22001 980 за человека
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Групповая
12 часов
14 отзывов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Огромное спасибо за экскурсию понравилось все. Благодарность экскурсоводу за интересные рассказы. я в восторге. Спасибо.
  • Д
    Денис
    22 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    В целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в Сухуме, водопады, заброшенные города Акармара
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    и Ткуарчал(быстро проехали). Несмотря на проливной дождь, экстрим заезд и спуск по крутым горным склонам впечатления от поездки хорошие. Не попали лишь только на родоновый источник, но т. к. к тому моменту день уже близился к концу и вместо посещения источника решили заехать в местный ресторанчик, о чем не пожалели. Поездку начинали из Гагр, там же и закончили. На все путешествие ушло почти 11 часов. Чего не хватило: - Чуть больше историй о тех местах где делали остановку; - Сопровождения с историями во время прогулок. Так например по заброшенному городу сделали лишь небольшой круг и не совсем понятно было куда можно заходить, а куда нет; Что понравилось: - Остановились купить дождевики и супер-модные калоши:) без такого комплекта точно бы промокли, т. к. лил проливной дождь, да и возле водопадов было довольно сыро; - Несомненно пирожки с картошкой и сыром у бабушки в Акармаре, чача у нее же.

    В целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в СухумеВ целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в СухумеВ целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в СухумеВ целом поездка понравилась. Но подчеркну, что это поездка, а не экскурсия. Посетили набережную в Сухуме
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Ездили с Раулем 6 мая на экскурсию. Отличный рассказчик и водитель, интересный маршрут! Много интересной информации узнали об истории Абхазии, обычаях, традициях. Очень впечатлили водопады, особенно самый большой в стране водопад Великан! Рекомендуем Рауля и данную экскурсию!
    Ездили с Раулем 6 мая на экскурсию. Отличный рассказчик и водитель, интересный маршрут! Много интересной информацииЕздили с Раулем 6 мая на экскурсию. Отличный рассказчик и водитель, интересный маршрут! Много интересной информацииЕздили с Раулем 6 мая на экскурсию. Отличный рассказчик и водитель, интересный маршрут! Много интересной информации
  • Д
    Дмитрий
    30 апреля 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Провели отличный день с хорошим человеком! Спасибо большое нашему гиду Баталу!!! Ездили в Черниговку, Сухум и на горячие источники. За
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    разговорами время в пути пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов об Абхазии и особенностях жизни местных жителей. А также прочувствовали местный колорит,побывав в гостях у абхазской семьи,где угостились кофе,клубникой и вкуснейшей чурчхелой,а также купили домашних вкусняшек домой. По пути Батал сделал остановки везде,где нам было необходимо. Спасибо вам за прекрасный день и побольше хороших туристов! Надеемся на скорую встречу!

  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
    Горячий источник Кындыг очень здорово! Рекомендую, релакс, сервис полный, напрокат есть все что нужно.. полотенце, купальник,шлепанцы.. если вдруг что то забыли …
  • М
    Максим
    11 марта 2024
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное время, любые остановки! Рекомендую 👍
    Спасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченноеСпасибо, Артуру и Анри! Экскурсия понравилась, увидели красивые места, душевно провели время! Комфортный автомобиль, не ограниченное
  • К
    Ксения
    11 марта 2024
    Кындыгские термальные источники из Гагры
    Нине и Андрею спасибо за интересную экскурсию и профессиональный подход. Было освещено много интересных и нетривиальных фактов, которые из, условного
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    гугла, не вытащить. Сама поездка была невероятно комфортной: остановки по плану и с достаточным количеством времени для ознакомления со всем интересным; организаторские навыки и клиентоориентированность - на высоком уровне.

  • В
    Вячеслав
    17 февраля 2024
    Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
    Не всё что было заявлено в программе… было
  • Т
    Татьяна
    5 февраля 2024
    Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
    Очень понравилась экскурсия, посмотрели много красивых мест, искупались в источнике, попробовали вкусные вина. День был насыщенным получили много приятных эмоций и впечатлений.
  • О
    Оксана
    26 октября 2023
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Замечательная поездка. Очень рекомендую маленькой компании. Места завораживают своей красотой. Водитель Леонид просто большой молодец.

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Термальные источники Кындыг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Город-призрак и природа Абхазии
  2. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
  3. Кындыгские термальные источники из Гагры
  4. Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Термальные источники Кындыг" можно забронировать 4 экскурсии от 1 750 до 19 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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