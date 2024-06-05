Смотровые площадки Гагры

1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
«Посетите смотровую площадку 350 м над уровнем моря и взглянете на окрестности с высоты птичьего полета»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
«Мы также можем проехать выше и увидеть живописные водопады «Молочный» и «Птичий клюв», а со смотровой площадки на высоте 1250 метров впечатлиться другим ракурсом озера»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
«Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
«В Ткуарчале посмотрите на заброшенный ж/д вокзал, посетите смотровую площадку с недействующей канатной линии и познакомитесь с историей застройки города пленными немцами»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
72205 776₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
«Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«Смотровая площадка «Прошай, Родина»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«Три смотровые площадки — всё выше и выше»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
«Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Групповая
11 часов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
«Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
«Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
«Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
«Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«Откроете прекрасные смотровые площадки и красоту чарующего Голубого озера»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«Пофотографируетесь на популярных смотровых площадках, подойдете к самой воде и по желанию покатаетесь на катамаране или галере, построенной по чертежам древней ладьи»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
- ВВиктория5 июня 2024Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
- ЯЯна5 июня 2024Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
- ЮЮлия4 июня 2024Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
- ИИнна3 июня 2024Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
- MMakcik90@mail.ru3 июня 2024Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
- ЮЮлия2 июня 2024Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
- ЮЮлия1 июня 2024Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
- ААлександра30 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
- ЮЮлия28 мая 2024Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Смотровые площадки»
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