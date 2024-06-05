Смотровые площадки Гагры

Найдено 16 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Гагре, цены от 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
71 отзыв
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
«Посетите смотровую площадку 350 м над уровнем моря и взглянете на окрестности с высоты птичьего полета»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
223 отзыва
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
«Мы также можем проехать выше и увидеть живописные водопады «Молочный» и «Птичий клюв», а со смотровой площадки на высоте 1250 метров впечатлиться другим ракурсом озера»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
730 отзывов
Незабываемое путешествие по Абхазии из Гагры с посещением озера Рица
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетив озеро Рица, каньоны и водопады
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе. Остальное обговар...
«Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: На КПП Псоу или в Гагре
«В Ткуарчале посмотрите на заброшенный ж/д вокзал, посетите смотровую площадку с недействующей канатной линии и познакомитесь с историей застройки города пленными немцами»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
171 отзыв
Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Абхазия - это не только живописные пейзажи, но и уникальные вкусы! Посетите фермерства, попробуйте местные деликатесы и полюбуйтесь панорамой Гагры
«И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
72205 776 за всё до 7 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Погрузитесь в мир Абхазии: озеро Рица, Гегский водопад, Юпшарский каньон и другие природные чудеса ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Гагра
«Подниметесь на смотровую площадку Юпшарского каньона, полюбуетесь Гегским водопадом и оцените знаменитую Рицу»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Впервые в Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Впервые в Абхазии (из Гагры)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Гагре, доплата с Пицунды 1000р с границы 1500 р
«Смотровая площадка «Прошай, Родина»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
31 отзыв
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«Три смотровые площадки — всё выше и выше»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
159 отзывов
Великолепие Абхазии: озеро Рица, Новоафонская пещера и многое другое
Абхазия удивит вас водопадами, озерами, пещерами и монастырями. Узнайте о культуре и традициях этой прекрасной страны за один день
«Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
20 отзывов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
«Чарующий Молочный водопад (в тёплое время года), фантастический вид на Гагру со смотровой площадки «Птичий Клюв» в 1200 м над уровнем моря и дача Сталина (по желанию)»
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500 за человека
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
«Вас будет сопровождать бурная растительность, горные реки с прозрачной водой, отвесные скалы, водопады и смотровые площадки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Эксклюзивный джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду в Абхазии
Путешествие на внедорожнике по живописным уголкам Абхазии с дегустацией местных деликатесов
Начало: В Гаграх
«Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
76 отзывов
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
«Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Альпийские луга и озеро Мзы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Экскурсия к озеру Мзы и альпийским лугам - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии, где каждый шаг открывает новые красоты и загадки
Начало: В вашем отеле в Гагре
«Откроете прекрасные смотровые площадки и красоту чарующего Голубого озера»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 6 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
«Пофотографируетесь на популярных смотровых площадках, подойдете к самой воде и по желанию покатаетесь на катамаране или галере, построенной по чертежам древней ладьи»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
96 отзывов
Индивидуальная экскурсия к озеру Рица с остановками у водопадов и пикником
Абхазия - страна души: живописные пейзажи, гостеприимство и самобытная атмосфера. Путешествие к озеру Рица и водопадам оставит незабываемые впечатления
Начало: в Гагре или по договоренности
«Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Мы были на экскурсии «душевное путешествие» и наш гид был Алхас. Большая ему благодарность за этот чудесный день! Нас забрали от
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    отеля и комфортно по живописной дороге доставили до Озера Ритц. По нашей просьбе часто останавливал в живописных местах для фото, про каждое дерево и каждую гору, про жизнь и туристические места рассказывал очень подробно, это было интересно. Если нам что-то захотелось, Алхас помогал и подсказывал, терпеливо давал время нам на изучение места и обед. Мы попросили добавить дачу Сталина и прогулку на катере, был восхитительный день. В экскурсии собраны красивые места рядом с Гагрой и озером, море, озеро, горы, реки и все это за несколько часов, неописуемая красота. Спасибо за этот день.

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
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    Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус, что немного было волнительно. Но мы понимаем, что он ежедневно ездит по этому маршруту и знает наверное каждую яму В целом экскурсия понравилась. И природа Абхазии тоже. Сами мы бы столько всего не посмотрели и не узнали бы за один день. Удобно бронировать эксурсию- онлайн. Никуда не нужно ходить. Спасибо)

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
    Друзья, хотите влюбиться в Абхазию? Так, как любят ее абхазцы? Хотите увидеть ее настоящую? Дикую, необыкновенно красивую, гордую, открытую, честную, нетуристическую? Хотите, чтоб
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    можно было и шутить, и погрустить (ну а вдруг?), и танцевать, и петь, и пить вино, и есть что-то очень вкусное, заботливо приготовленное? Хотите, чтобы в путешествии Вы могли доверять, удивляться, быть собой, наслаждаться? Выбирайте Астамура! Все будет, как в кино: удивительная природа; экскурсовод, влюбленный в свою страну; абхазская музыка и в колонках, и в живом исполнении)); неожиданный «домашний» пикник; погружение в историю и тут же последние новости сегодняшней жизни и даже «лучшая в Абхазии» аджика от мамы нашего Астамура)) Прошло уже несколько месяцев, а мы с сыном вспоминаем эту поездку с теплом, улыбками и легкой ностальгией💙

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в полном восторге. Очень красивые локации!!!
    Сегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети вСегодня посетили озеро Рицу, путешествие было волшебное. Комфортный минивен, прекрасный гид Дамей, увлекательный рассказ, дети в
  • M
    Makcik90@mail.ru
    3 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
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    кондиционером. Вообщем рекомендую,а так же хотелось отметить организацию всего процесса на всех этапах провожал и курировал менеджер Хаджараб,привет тебе. Прекрасные люди,прекрасная страна. Абхазия ван лав

    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
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    купила через сайт, что оказалось очень удобно, внесла предоплату, сразу же мне на почту пришло подтверждение. За сутки до экскурсии со мной связался менеджер, уточнил откуда забирать и время. В назначенное время гид забрал нас от ворот гостиницы. В общем организация на высоком уровне, сразу чувствуется, что люди работают не на количество, а на качество услуг. Сама экскурсия была очень познавательная и увлекательная. Гид Аслан, это вообще очаровашка ❤, мастер своего дела все подробно и увлекательно рассказал о достопримечательностях Абхазии, историю Абхазии. Много шутил, что тоже поднимало настроение. В конце экскурсии устроил экзамен😂Отдельное спасибо, водителю Алясу за чистый, комфортный автобус и за спокойную езду👍В общем спасибо огромное команде Aquamarine, за позитивные эмоции. Теперь только с Вами буду дальше познавать Абхазию😉💋

    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
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    Аслан вообще душка🩷 Всё рассказал, показал, развеселил. В общем очень обаятельный. Даже не смотря на то, что в нашей группе были очень нервные женщины, Аслан корректно разрядил обстановку и к концу экскурсии, эти нервные женщины превратились в очень довольных туристов. Водителю Игорю тоже спасибо, не гонял, не нервничал. 😊Обязательно приеду в следующем году в Абхазию,и снова поеду на экскурсии с Асланом.

    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. ВЭкскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В
  • А
    Александра
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Алхасу, что познакомил нас с культурой и природными достопримечательностями Абхазии. Алхас отлично знает историю своего государства, было очень приятно ознакомиться с ней. Мы получили хорошие совместные кадры, благодаря нашему замечательному гиду
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
  2. Групповая экскурсия на встречу с Рицей
  3. Душевное путешествие по Абхазии (из Гагры)
  4. Город-призрак и природа Абхазии
  5. Гастротур по Абхазии (из Гагры)
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 700 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1777 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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