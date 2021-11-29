Что вас ожидает

Путь вдоль рек и меж гор

От побережья Чёрного моря к озеру ведет авто-дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега. Здесь вы послушаете тишину узкого Юпшарского каньона, где лишь 20 метров разделяют высокие скалы. Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские слезы и узнаете их легенду. Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза.

Нерукотворные символы Абхазии и её история

Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии. А после вас ждет кульминация путешествия — Рица. Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор. На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка.

Вкусная страна

На берегу озера или в другом понравившемся вам месте мы устроим пикник: я возьму с собой горячий лаваш, домашний сыр, зелень и овощи, компот и чачу. По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино. В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях!

Дополнения по желанию

Экскурсию можно продлить и подняться выше в горы. Там вы увидите водопады Птичий клюв и Молочный, отдохнете на чистейшем рицинском пляже Светланы Аллилуевой и вновь полюбуетесь неописуемыми видами с площадки «Гнездо Орлана» (1500 м над уровнем моря).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы включены

Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор (взрослые — 350 руб. ; дети 6-12 лет — 100 руб. ; дети до 6 лет — бесплатно)

Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии! Доплата не нужна.

Дополнительный время экскурсии оплачивается из расчета: + 2000 руб. с чел. за час или 500 руб. с чел., если вас 4-5 человек

Трансфер