От побережья Чёрного моря к озеру ведет авто-дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега. Здесь вы послушаете тишину узкого Юпшарского каньона, где лишь 20 метров разделяют высокие скалы. Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские Слёзы и узнаете их легенду. Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза.
Нерукотворные символы Абхазии и её история
Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии. А после вас ждет кульминация путешествия — Рица. Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор. На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка.
Вкусная страна
На берегу озера или в другом понравившемся вам месте мы устроим пикник: я возьму с собой горячий лаваш, домашний сыр, зелень и овощи, компот и чачу. По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино. В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях!
Дополнения по желанию
Экскурсию можно продлить и подняться выше в горы. Там вы увидите водопады Птичий клюв и Молочный, отдохнете на чистейшем рицинском пляже Светланы Аллилуевой и вновь полюбуетесь неописуемыми видами с площадки «Гнездо Орлана» (1500 м над уровнем моря).
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены
Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор (взрослые — 1000 ₽; дети 6-12 лет — 500 ₽; дети до 6 лет — бесплатно)
Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии! Доплата не нужна.
Дополнительный время экскурсии оплачивается из расчета: + 2000 ₽ с чел. за час или 500 ₽ с чел., если вас 4-5 человек
Трансфер
Из Гагры, Пицунды и Сухума, а также от российско-абхазской границы Псоу — бесплатно
Из Адлера и Сочи — доплата 1000 ₽. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гагре или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 705 туристов
Приветствую, дорогие друзья!:) Меня зовут Астамур, можно просто Аста.
Я гид по Абхазии. Люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам! У меня высшее историческое образование, так что информации будет читать дальшеуменьшить
много. Занимаюсь любимым делом более 15 лет. Универсальный гид: провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Первые всегда можно составлять по вашему желанию. Путешествовать мы с вами отправимся на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Моя цель — это ваша радость от незабываемых поездок и, конечно, огромное желание вернуться в Страну души!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Кирилл
По пути на Рицу останавливались в очень красивых местах, горы, ущелья, водопады, бурные реки. Астамур рассказывал множество увлекательный историй про Абхазию и и людей. Всем рекомендую, но имейте ввиду, что поездка долгая и часть дороги плохая и будет качать на ямах.
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Нина
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это здорово, когда вся экскурсия построена под тебя!!! Сколько много нового, интересного и увлекательного мы читать дальшеуменьшить
услышали, увидели и даже попробовали. Я с друзьями насладилась видами чудесного Гегского водопада, испила воды с источника у Голубого озера, умылась в горной реке и там же насладилась божественно вкусным обедом, накрытым нашим гидом только для нас троих. А вкусный кофе, также сваренным самим Астой, с видом на водопад, это ж феерия вкуса!! Отдельно отмечу, что на все локации мы подъезжали умело в то время, когда туристов не было вообще и даже!!! На озере Рица. Низкий поклон и благодарность за душевно проведенное время!
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К
Кристина
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с неожиданными остановками, пострясающе красивые виды, внимательный и знающий гид, пикник на берегу Рицы с читать дальшеуменьшить
абхазскими тостами сделали эту поездку необычной и запоминающейся. Было приятно почувствовать себя дорогими гостями в гостеприимной стране! Мне и детям захотелось снова вернуться в страну души-Абхазию! Сын: Очень душевная атмосфера и приятные беседы! А также интересная подача информации. Вообще-всё супер! Я бы съездил ещё раз!:) Дочь: Поездка была очень хорошая, спасибо! Я узнала много нового и увидела много красивых мест! Горы и реки-живые! Спасибо, Астамур, за этот день, что Вы провели с нашей семьей и праздник, который организовали для нас!
+1
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Татьяна
Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без экстрима, надежный автомобиль, лучшие локации и прекрасные фото нашей компании от Атамура-что еще нужно читать дальшеуменьшить
для знакомства с этой небольшой горной страной. И, конечно,"вишенка на торте" -пикник в середине программы с домашними угощениями от семьи Асты. Что может быть чудеснее красивого места на берегу голубоводной Юпшары, солнечной погоды, вкусной еды и крепкой чачи, душевных разговоров,"не свалившихся в бытовушку",а это был интересный рассказ о традициях застолий и тостов в Абхазии. Однозначно рекомендую!
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Алексей
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была хорошо спланированная и насыщенная. Это не просто перемещение и просмотр популярных локаций, но и читать дальшеуменьшить
очень приятное общение на всём пути. Аста интересно рассказал про местные обычаи, пытались практиковать очень сложный абхазский язык. Отдельная благодарность гиду и его супруге за хорошо организованный обед в горах, красивой сервировке в беседке у горной реки. Поездка оказалась очень интересной и вкусной. Баклажаны мы запомнили надолго. Несмотря на дождливый день мы смогли посмотреть всё запланированное. Появилось желание вернуться и повторить в другое время года.
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Наталья
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году картинка была летней, более того взяла с собой маму, она была впервые.
Какое же было читать дальшеуменьшить
счастье, что Аста лично откликнулся повозить нас с мамой, для меня это было важно, с ним спокойно, тем более мы ранее успели познакомиться. Спасибо тебе, дорогой друг, за тот замечательный день в красотах природы, глаз не оторвать было от такого великолепия зелени, гор, горного водопада и озера!
Когда Аста сделал привал в живописном месте, наш гид зорко подметил как я уплетаю суджук за обе щеки в процессе активного диалога. И как же было приятно, когда провожая нас обратно до границы Аста подарил с собой две палки суджука, каюсь, прилетев домой, мы слопали его за два дня. Ну вкуснота какая-то!
Спасибо от меня и моей семьи, процветания твоему делу и семье, до новых встреч!)
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