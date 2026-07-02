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Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)

Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Абхазию называют Страной Души: за проникновенно красивую природу, за гостеприимство, за самобытную атмосферу. Всё это ждет вас в путешествии к озеру Рица и его окрестностям.

Вы узнаете историю и нравы этой земли, полюбуетесь водопадами, бурными реками и высокогорными пейзажами. По пути возможны фото-остановки в любых местах!
5
102 отзыва
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Гагры)

Описание экскурсии

Путь вдоль рек и меж гор

От побережья Чёрного моря к озеру ведет авто-дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега. Здесь вы послушаете тишину узкого Юпшарского каньона, где лишь 20 метров разделяют высокие скалы. Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские Слёзы и узнаете их легенду. Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза.

Нерукотворные символы Абхазии и её история

Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии. А после вас ждет кульминация путешествия — Рица. Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор. На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка.

Вкусная страна

На берегу озера или в другом понравившемся вам месте мы устроим пикник: я возьму с собой горячий лаваш, домашний сыр, зелень и овощи, компот и чачу. По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино. В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях!

Дополнения по желанию

Экскурсию можно продлить и подняться выше в горы. Там вы увидите водопады Птичий клюв и Молочный, отдохнете на чистейшем рицинском пляже Светланы Аллилуевой и вновь полюбуетесь неописуемыми видами с площадки «Гнездо Орлана» (1500 м над уровнем моря).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор (взрослые — 1000 ₽; дети 6-12 лет — 500 ₽; дети до 6 лет — бесплатно)
  • Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии! Доплата не нужна.
  • Дополнительный время экскурсии оплачивается из расчета: + 2000 ₽ с чел. за час или 500 ₽ с чел., если вас 4-5 человек

Трансфер

  • Из Гагры, Пицунды и Сухума, а также от российско-абхазской границы Псоу — бесплатно
  • Из Адлера и Сочи — доплата 1000 ₽. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Гагре или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астамур
Астамур — ваш гид в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 705 туристов
Приветствую, дорогие друзья!:) Меня зовут Астамур, можно просто Аста. Я гид по Абхазии. Люблю свою родину и с удовольствием покажу её вам! У меня высшее историческое образование, так что информации будет
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много. Занимаюсь любимым делом более 15 лет. Универсальный гид: провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Первые всегда можно составлять по вашему желанию. Путешествовать мы с вами отправимся на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Моя цель — это ваша радость от незабываемых поездок и, конечно, огромное желание вернуться в Страну души!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
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К
По пути на Рицу останавливались в очень красивых местах, горы, ущелья, водопады, бурные реки. Астамур рассказывал множество увлекательный историй про Абхазию и и людей. Всем рекомендую, но имейте ввиду, что поездка долгая и часть дороги плохая и будет качать на ямах.
По пути на Рицу останавливались в очень красивых местах, горы, ущелья, водопады, бурные реки. Астамур рассказывал
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Нина
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это здорово, когда вся экскурсия построена под тебя!!! Сколько много нового, интересного и увлекательного мы
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услышали, увидели и даже попробовали. Я с друзьями насладилась видами чудесного Гегского водопада, испила воды с источника у Голубого озера, умылась в горной реке и там же насладилась божественно вкусным обедом, накрытым нашим гидом только для нас троих. А вкусный кофе, также сваренным самим Астой, с видом на водопад, это ж феерия вкуса!!
Отдельно отмечу, что на все локации мы подъезжали умело в то время, когда туристов не было вообще и даже!!! На озере Рица.
Низкий поклон и благодарность за душевно проведенное время!

Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
Нет слов описать мой восторг от экскурсии с чудесным, веселым и позитивным Астой!! Как же это
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К
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с неожиданными остановками, пострясающе красивые виды, внимательный и знающий гид, пикник на берегу Рицы с
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абхазскими тостами сделали эту поездку необычной и запоминающейся. Было приятно почувствовать себя дорогими гостями в гостеприимной стране! Мне и детям захотелось снова вернуться в страну души-Абхазию!
Сын: Очень душевная атмосфера и приятные беседы! А также интересная подача информации. Вообще-всё супер! Я бы съездил ещё раз!:)
Дочь: Поездка была очень хорошая, спасибо! Я узнала много нового и увидела много красивых мест! Горы и реки-живые!
Спасибо, Астамур, за этот день, что Вы провели с нашей семьей и праздник, который организовали для нас!

Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с+1
Душевная экскурсия в сердце Абхазии стала ярким событием в середине нашего путешествия! Классический неспешный маршрут с
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Татьяна
Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без экстрима, надежный автомобиль, лучшие локации и прекрасные фото нашей компании от Атамура-что еще нужно
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для знакомства с этой небольшой горной страной.
И, конечно,"вишенка на торте" -пикник в середине программы с домашними угощениями от семьи Асты. Что может быть чудеснее красивого места на берегу голубоводной Юпшары, солнечной погоды, вкусной еды и крепкой чачи, душевных разговоров,"не свалившихся в бытовушку",а это был интересный рассказ о традициях застолий и тостов в Абхазии. Однозначно рекомендую!

Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без
Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без
Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без
Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без
Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без
Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без
Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без
Название экскурсии как нельзя лучше отражает ее содержание. Наше путешествие вышло очень душевным. Аккуратное вождение без
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Алексей
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была хорошо спланированная и насыщенная. Это не просто перемещение и просмотр популярных локаций, но и
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очень приятное общение на всём пути. Аста интересно рассказал про местные обычаи, пытались практиковать очень сложный абхазский язык. Отдельная благодарность гиду и его супруге за хорошо организованный обед в горах, красивой сервировке в беседке у горной реки. Поездка оказалась очень интересной и вкусной. Баклажаны мы запомнили надолго. Несмотря на дождливый день мы смогли посмотреть всё запланированное. Появилось желание вернуться и повторить в другое время года.

Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
Благодарю Астамур за прекрасный день в горах Абхазии. У нас была семейная индивидаульная экскурсия. Программа была
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Наталья
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году картинка была летней, более того взяла с собой маму, она была впервые.

Какое же было
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счастье, что Аста лично откликнулся повозить нас с мамой, для меня это было важно, с ним спокойно, тем более мы ранее успели познакомиться.
Спасибо тебе, дорогой друг, за тот замечательный день в красотах природы, глаз не оторвать было от такого великолепия зелени, гор, горного водопада и озера!

Когда Аста сделал привал в живописном месте, наш гид зорко подметил как я уплетаю суджук за обе щеки в процессе активного диалога. И как же было приятно, когда провожая нас обратно до границы Аста подарил с собой две палки суджука, каюсь, прилетев домой, мы слопали его за два дня. Ну вкуснота какая-то!

Спасибо от меня и моей семьи, процветания твоему делу и семье, до новых встреч!)

Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году
Благодаря другу Асте, я посмотрела природу Абхазии в двух сезонах - зимой, а в этом году
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