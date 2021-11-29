Душевная экскурсия в сердце Абхазии

Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края — с легендами и дегустациями

4.9
69 отзывов
Индивидуально
для 4 чел.
Абхазию называют Страной души: за проникновенно красивую природу, за гостеприимство, за самобытную атмосферу.

Всё это ждет вас в путешествии к озеру Рица и его окрестностям.

Вы узнаете историю и нравы этой земли, полюбуетесь водопадами, бурными реками и высокогорными пейзажами.

По пути возможны фото-остановки в любых местах!
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путь вдоль рек и меж гор

От побережья Чёрного моря к озеру ведет авто-дорога, проходящая по долинам рек Бзыбь, Юпшара и Гега. Здесь вы послушаете тишину узкого Юпшарского каньона, где лишь 20 метров разделяют высокие скалы. Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские слезы и узнаете их легенду. Наберете чистейшей воды в двух высокогорных родниках и сделаете фантастические снимки на смотровой площадке Чабгарского карниза.

Нерукотворные символы Абхазии и её история

Неукротимый водный поток срывается с 50 метров, окутывая водяной дымкой… Вы увидите Гегский водопад, крупнейший в Абхазии. А после вас ждет кульминация путешествия — Рица. Мы остановимся на смотровой с открыточной панорамой озера в окружении лесистых гор. На протяжении поездки я буду рассказывать о своей родине: о быте, нравах, традициях и судьбе Абхазии, о легендах флоры и фауны Рицинского реликтового парка.

Вкусная страна

На берегу озера или в другом понравившемся вам месте мы устроим пикник: я возьму с собой горячий лаваш, домашний сыр, зелень и овощи, компот и чачу. По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино. В финале экскурсии предлагаю пообедать в ресторане национальной кухни — с тостами и беседами о впечатлениях!

Дополнения по желанию

Экскурсию можно продлить и подняться выше в горы. Там вы увидите водопады Птичий клюв и Молочный, отдохнете на чистейшем рицинском пляже Светланы Аллилуевой и вновь полюбуетесь неописуемыми видами с площадки «Гнездо Орлана» (1500 м над уровнем моря).

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительно оплачиваются обед (по желанию) и экологический сбор (взрослые — 350 руб. ; дети 6-12 лет — 100 руб. ; дети до 6 лет — бесплатно)
  • Пикник и дегустации — это угощение от Абхазии! Доплата не нужна.
  • Дополнительный время экскурсии оплачивается из расчета: + 2000 руб. с чел. за час или 500 руб. с чел., если вас 4-5 человек

Трансфер

  • Из Гагр, Пицунды и Сухума, а также от российско-абхазской границы Псоу — бесплатно
  • Из Адлера и Сочи — доплата 1000 руб. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Гаграх или по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 69 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
3
2
1
1
1
Екатерина
29 ноя 2021
Я выбрала этот индивидуальный тур в свой день рождения и не ошиблась! Мне очень понравилось. Хотелось легкости и душевности и оказалось именно всё, как я люблю. Огромная благодарность Астамуру, с которым мы были на одной волне. Исторические факты, чувствование природы, остановки на потырить хурму и поговорить с индюками, покайфовать от головокружительных видов - это просто отвал башки! Я запомню этот день на всю жизнь! Порекомендовала уже нескольким друзьям и рекомендую всем легким на подъем людям 🙃💪🏻
A
17 сен 2021
Одним словом "душевная" экскурсия. Прекрасный рассказ, удивительная природа, незабываемая Рица и просто фантастический пикник на ней с настоящими бокалами для вина, белоснежными фарфоровыми тарелками и отличными столовыми проборами. А какие тосты говорит Астамур)))
В день нашей поездки было очень оживленно и маршрут немного изменился по ходу движения, даже увеличился Нам удалось посмотреть даже больше, чем планировалось, и все это для комфорта туристов, для их положительных эмоций и заряда, а не ради наживы.
Маленькие дети не устали, внимательно слушали сказки и легенды и уснули только на обратной дороге. А еще он прекрасный фотограф.
А
2 авг 2021
Всегда очень скурпулёзно планируем проведение своего отпуска, поэтому, посмотрев отзывы по этой экскурсии 2 месяца назад забронировали её. Попадание в яблочко! Природа Абхазии волшебная, а увидеть самые интересные места помог нам душевный (экскурсия так названа, уверен, именно поэтому), надёжный, грамотный и надёжный гид Астамур. Ненавязчиво и очень интересно рассказывал об истории Абхазии, да и не только о ней. Бесплатно бонусом Астамур довёз нас и показал водопады Птичий Клюв и Молочный. Не буду описывать всю экскурсию, потому что слова не передадут всё великолепие природы - это нужно только видеть. Завершили день на берегу горной реки, отведали приготовленный абхазских вкусняшек с винцом, узнали замечательные местные тосты.
Астамур настоящий профессионал, искренне любящий и знающий свою страну. В этот день мы были, действительно, одной командой.
На всякий случай: это не заказной отзыв! Всё было действительно, благодаря Астамур, замечательно.
Рекомендую однозначно.
С
25 июля 2021
Увидеть о. Рица своими глазами нужно обязательно!
Нашим гидом был Астамур, за что мы ему очень благодарны!
Если вам нужна экскурсия, которая построена под вас, без спешки и суеты, с историческими справками и задушевным разговором, то это ваш вариант!
Астамур, большое спасибо от всей нашей семьи!
М
12 июля 2021
Астамур, я и дети благодарим вас за чудесный день! 🙏За возможность не только познакомиться ближе с вашей прекрасной страной, но и на день стать частью ее! Обажаю индивидуальные экскурсии за это! Вы не просто экскурсовод, вы человек, который помог головой и всем сердцем почувствовать Абхазию и полюбить её❤️ Почувствовать её вкус за гостеприимным столом! Почувствовать её запах, давая, возможность гулять в чудесных заповедных местах! Почувствовать её братство, видя, как вы дорожите и помогаете друг другу! Понять, что абхазкий народ - это единое целое именно благодаря традициям. Искренне желаю вам здоровья и процветания❤️
А
7 июля 2021
Искренне хотелось поблагодарить Вас Астамур, за проведенную уникальную экскурсию в прекрасной Абхазии, за испытанные ощущения от изумительной красоты мест этого края. Не хочется называть это событие скучным словом "экскурсия", это был очень интересный, насыщенный и действительно Душевный день с рассказами о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня, обычаях и традициях.
Редко может посчастливиться познакомиться с такими людьми как Вы, которые искренне любят свой край, которые гордятся местом в котором живут.
Благодаря Вам мы открыли для себя много нового и интересного. Признаюсь уезжать не хотелось.
Да и сейчас пишу отзыв, а слезы наворачиваются.
Очень часто вспоминаем этот день, пересматриваем фотографии и понимаем, что мы обязательно вернемся.
Дай Бог вам и вашей семье здоровья крепкого, и спасибо вам от всей души.

Роман, Анна, Регина, Арина. г. Барнаул. Алтайский Край
Татьяна
3 июля 2021
Действительно душевная экскурсия! Астамур очень располагающий собеседник, рассказал много интересного и неизвестного нам о своей стране. Провез по местам удивительным по своей красоте! Природа не оставит вас равнодушными! Это фантастика! Всегда давал достаточно времени насладится красотами, подсказывал удачные ракурсы для фото! Отдельно хочется отметить пикник на озеро Рица! Это было великолепно! Если хотите увидеть своими глазами красоту Страны Души, вам однозначно к Астамуру! Рекомендую! И хочу сказать огромное спасибо от всей нашей семьи за непередаваемые эмоции и воспоминания!
О
23 июня 2021
Посетила экскурсию "Душевная экскурсия в сердце Абхазии". Астамур - чудесный, душевный человек и прекрасный рассказчик, обладающий большим количеством знаний о своей родной стране, замечательным чувством юмора. Он показал прекрасные места, в которых не останавливается основная масса туристов, подарил хорошее настроение, оказался действительно очень душевным человеком. В конце экскурсии организовал чудесный пикник на берегу живописной горной речки. Всем рекомендую эту экскурсию от чудесного, душевного гида Астамура.
н
12 июня 2021
Огромное спасибо Астамуру за экскурсию. Все организовано замечательно от чистой и удобной машины до остановок в очень красивых местах где нет толп со стандартных экскурсий. Астамур замечательный рассказчик и внимательный человек. Очень рекомендую поездку с ним.
С
25 мая 2021
Супер. Гид реально душевен. Даже не устали. Необычно подаёт темы.
Б
20 мая 2021
Большое спасибо нашему гиду за экскурсию. Получили море впечатлений и узнали много интересного об истории Абхазии. Гиду Астамуру большущее спасибо.

.
Е
12 мая 2021
Ездили с мужем на экскурсию с Астамуром. Экскурсионная программа очень понравилась от начала до конца. Астамур очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях Абхазии на протяжении всего маршрута, узнали очень много интересного из истории республики, об особенностях культуры коренных жителей. Экскурсионная программа была составлена отлично. Помимо экскурсионного маршрута, мы посещали очень красивые места(они не входили в программу, ни один экскурсионный автобус туда не повезет, за это огромное спасибо Астамуру). За нашу поездку мы увидели и услышали очень много. Очень понравилось то, что нас не торопили, мы успевали все посмотреть, фотографироваться. Также хотелось бы отметить, что мы задавали на протяжении маршрута много вопросов, на которые получили содержательные ответы. Было очень интересно. Вся наша поездка закончилась пикником у горной реки, который организовал Астамур поделились впечатлениями. Об экскурсии остались очень незабываемые впечатления, потрясающие пейзажи, интересные рассказы. Мы собираемся посетить Абхазию еще и непременно свяжемся с Астамуром, поскольку в Абхазии еще много интересного, что мы не успели посмотреть.
М
11 мая 2021
Ездили с Астамуром на экскурсию в мае 2021 вдвоём с супругой. Остались очень довольны проведённым временем. Лучшей экскурсии просто не найдёте! 👍 За один день мы увидели все самые прекрасные места Абхазии, получили кучу информации по истории и сегодняшней жизни страны, да ещё и бонусом получили настоящее Абхазское застолье с хрустящими лавашем, домашней аджикой, сыром и суджуком… местным вином и, конечно, чачей. ☺️🍷 Астамур прекрасный собеседник и очень весёлый и отзывчивый человек! На любой случай у него есть какая-то байка или реальная история из абхазской жизни… время в дороге пролетело незаметно. Любое путешествие - это знакомство со страной… с ее традициями, едой и конечно с людьми! Благодаря таким людям хочется снова и снова возвращаться в эту страну… ведь теперь у тебя есть там друзья 🤗
Наталья
6 мая 2021
В Абхазии были впервые, поэтому экскурсию заказали заранее. Астамур приехал вовремя, что говорит о его пунктуальности и это большой плюс. Всю дорогу он нам рассказывал о стране, о людях, поэтому, если вы думаете что будет скучно, то это не про Астамура. Опять же вокруг такая красота, что можно и ничего не говорить, а только смотреть по сторонам и пребывать в "неге". Наслаждение невероятное, дух захватывает от увиденного.
Большой плюс, что Аста умеет отлично выбирать ракурсы и вы не останетесь без фотографий.
Единственное мое пожелание, кормить лавашем желающих по-раньше, потому что запах этой чудесной лепешки не давал покоя всю дорогу, а к вечеру этого ощущения не осталось.
Успехов в этом нелегком труде!
Юлия
27 апр 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия с замечательным гидом. Однозначно рекомендую. Астамур -прирождённый рассказчик, который сделал наше путешествие комфортным, познавательным и насыщенным позитивом! Спасибо!
Ещё 54 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гагры

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные🐠Озеро Рица🗽ДостопримечательностиСмотровые площадкиПо Абхазии🍤Гастрономические💧Водопады🍷Винные турыДегустационные туры

Еще несколько похожих предложений в Гагре

Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
Индивидуально
для 6 чел.
5
2
9 000
за 1-6 чел.
Озеро Рица и Гегский водопад на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Полюбоваться скалами, каньонами, озерами, водопадами и познакомиться с традициями «страны души»
2 фев
3 фев
4 фев
ещё...
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Индивидуально
для 8 чел.
4.8
57
10 000
за 1-8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Вдохновиться природой Абхазии, попробовать местные специалитеты и сделать отличные снимки
1 фев
2 фев
3 фев
ещё...
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
В группе
до 20 чел.
5
11
850
за 1 чел.
«Великолепная Абхазия» - путешествие к озеру Рица
Абхазия - это то место, куда приезжают за красивыми пейзажами
Выезд с 9:00 до 9:30 в зависимости от расположения вашего отеля
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
Индивидуально
для 5 чел.
9 000
за 1-5 чел.
Джип-тур: озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Увлекательное приключение на внедорожнике по нетуристическим тропам к самым живописным местам Абхазии
Каждый день в 10:00.
Душевное путешествие по Абхазии
Индивидуально
для 7 чел.
5
230
8000
6 400
за 1-7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии
🚗 На машине
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
1 фев
2 фев
3 фев
ещё...
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
В группе
до 7 чел.
10ч
2 200
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и «Завтрак королей» из Гагры
🛣 Джиппинг
В этот день Абхазия предстанет перед вашими глазами совсем с другого ракурса! Живописные каньоны
Ежедневно с 07:00
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
Индивидуально
для 7 чел.
10ч
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
В группе
до 7 чел.
5
1
10ч
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Гагры
🛣 Джиппинг
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00 утра
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Индивидуально
для 7 чел.
12ч
15 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
🛣 Джиппинг
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые живописные
Ежедневно с 07:00 утра
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
Индивидуально
для 8 чел.
15 000
за 1-8 чел.
Экскурсия на альпийские луга и озеро Мзы в Абхазии
🛣 Джиппинг
Мы отправимся с вами в заповедные места Абхазии
Ежедневно по договоренности
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Индивидуально
для 4 чел.
11 000
за 1-4 чел.
Путешествие из Гагр к озеру Рица и в Новый Афон
Приглашаю вас увидеть живописное озеро Рица, достопримечательности и знаковые места Нового Афона
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице
В группе
до 6 чел.
1 500
за 1 чел.
Экскурсия в мини-группе к волшебнице Рице
Давайте отправимся к одной из жемчужин природы Абхазии - красавице Рице
18 фев
ещё...
Ежедневно, примерно в 9:00, в зависимости от вашего расположения
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гагре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гагре
ХОРОШО
🗺
ТАМ