ежедневно в 09:15

Добрый день были на экскурсии 15.07. У назначенного места в центре города забрала нас машина с гидом и мы поехали по местам локации, так как экскурсия групповая, в микроавтобусе было около 15 человек, включая детей (дети до 7 включительно бесплатно, а это значит на коленках родителей, что не совсем удобно если ехать долго и автобус полный), но все сами выбирают, либо платиш либо нет. к сожалению нам достался микроавтобус без кондиционера, ну,.. бывает.

Так вот, остановок много, сыроварня, медовая пасека, винодельня, конечно же сам храм в новом афоне, село лыхны, кафе на обед, водопад в афоне.

Между остановками гид оксана увлекательно рассказывала про абхазию. экскурсия с местным колоритом, но оставила приятные впечатления.