ежедневно в 09:15

Групповая экскурсия в Новый Афон

Посетить Новоафонский монастырь и пещеру, отведать мед на пасеке и прогуляться по Приморскому парку

4.2
12 отзывов
Новый Афон — курорт Абхазии, где бок о бок соседствуют памятники архитектуры, христианские святыни и шедевры природы.

В группе до 20 человек вы проедете по одному из самых насыщенных маршрутов Абхазии: посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите рукотворный водопад и оцените абхазские вина.
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон
Групповая экскурсия в Новый Афон

Что вас ожидает

  • Новоафонский монастырь — крупнейший монастырь Кавказа. Вы погуляете по территории обители, посетите собор святого Пантелеймона и увидите росписи в духе классической русской школы иконописи. А также узнаете о создании монастыря, его драматичной истории и связанным с ним легендах.
  • Храм Симона Канонита, построенный на мощах одного из 12 апостолов Иисуса Христа. К старинной церкви стремятся паломники со всего мира, но даже далекие от религии путешественники оценят белоснежную постройку 10 века в окружении гор.
  • Пасека и винодельня, где вы узнаете о тонкостях сбора меда и создании абхазских вин, а также сможете продегустировать и приобрести понравившиеся специалитеты.
  • Рукотворный водопад — каменный амфитеатр, с которого падает 8-метровый водяной занавес. Это место вы непременно захотите сохранить на фотографиях.
  • Приморский парк, созданный в конце 19 века. Вы прогуляетесь по живописным дорожкам, увидите экзотические растения и насладитесь прохладой у прудов с белыми и черными лебедями.
  • Новоафонская пещера — кульминация нашего маршрута. Единственное в Абхазии метро доставит вас к первому залу пещеры, откуда вы направитесь дальше — пройдете под каменными сводами, увидите сталактитовые скульптуры, огромные глыбы и подземные озера.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельных микроавтобусах Mercedes с кондиционером в группах до 20 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберем вас от вашего отеля в Гагре, Пицунде или Цандрипше и вечером привезем обратно

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение Новоафонской пещеры: 500 руб. взрослые и дети от 8 лет
  • Обед
  • Дополнительное посещение села Лыхны, храма Успения Пресвятой Богородицы или развалин княжеского дворца Чачба

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Гагре или Гагрском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 09:15

Аслан
Аслан
Наша компания влюбляет своих туристов в Абхазию уже более 14 лет. Все наши гиды имеют аккредитацию в Союзе экскурсоводов Абхазии, обладают многолетним стажем и морем харизмы! В нашем автопарке безопасные комфортабельные микроавтобусы Mercedes (до 20 человек) с кондиционером и Wi-Fi. Трансфер от/до вашего отеля или от/до границы с РФ. И главное: мы особенные! У нас нет «сухих» заученных текстов: наши экскурсии наполнены не только историей, но еще юмором, легкостью, красотой и легендами! Вы ведь любите легенды?:)
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12 реальных отзывов от туристов

Елизавета
8 окт 2021
Все прошло хорошо. Запланированная программа была выполнена.
Светлана
5 окт 2021
Обращаю внимание, что сам монастырь по понедельникам осенью не работает, поэтому стоит этот день в стоп лист поставить. Трансфер был от отеля и водитель приехал в оговоренное время. По дороге гид Сара рассказала о тех местах где едем, историю Абхазии и шутила, чем вызывала улыбку у большинства. Среди нас были те, кто младше, они устали, а мы с детьми 17 лет, нет. Не советую брать с собой детей младше 5 лет, все таки это не для детей, тем более почти на весь день, с 9 утра до 17, это не каждый ребёнок осилит.
В
30 сен 2021
Хорошая экскурсия, советую посетить. Водители, конечно, опасные в Абхазии, непривычно.
Ю
23 сен 2021
Во всей Абхазии раздолбанные автомобили, без кондиционера! Время экскурсии распределено вообще по- дурацкому:2 часа дегустация мёда и домашнего вина (бражка) и 30 минут на Новый Афон. Не успеваешь ничего посмотреть. Обед в кафе это вообще что то с чем то: повар кладёт еду по тарелкам просто голыми руками!!!! Не приборами, не в перчатках, а просто пятерней!!! Конечно есть не стали, лучше голодными чем с ротовирусом. Пожалуйста, не езжайте отдыхать в Абхазию, пожалеете. К гиду претензий нет
Ксения
20 сен 2021
Хочу выразить огромную благодарность гиду Саре и нашему водителю, имени, к сожалению не запомнила, за интересный маршрут, доступную информацию и помощь в сложных моментах… Все прошло на позитиве… Успела и на экскурсию съездить и на поезд не опоздала… вернусь в Абхазию снова…
О
12 сен 2021
Определенно советую посетить Монастырь и Новоафонскую пещеру, это то ради чего нужно поехать на эту экскурсию 👍 Впечатляет, эмоции только положительные. Исключила бы дегустацию как обязательный объект на всех экскурсиях по Абхазии, просто отнимает время лишних 2 часа🥺
Л
3 сен 2021
В Новый Афон нас сопровождала гид Ирен😁👍Очень позитивная и очаровательная девушка)Знания маршрута отличные, было очень интересно и познавательно! Всем на экскурсию с Ирен❤️😉😉😉😁😁😉
А
2 сен 2021
Не понравилось, что завозили на экскурсию, за которую попросили дополнительно заплатить достаточно много, а она длилась ровно 5мин и гид абсолютно ничего не рассказывал при этом. Не понравилось кафе. Всех везут в одну маленькую лавку, где нечем дышать и не вкусно. Понятно, что у вас свои договоренности, но если мы сами платим за еду, почему нельзя выбрать что то получше или привезти в место где несколько кафе и просто дать время, чтобы туристы сами могли выбрать.
Екатерина
6 авг 2021
Время экскурсии можно сократить в два раза. Всю первую половину экскурсии вы катаетесь по дегустациям, новый Афон занимает всего лишь минут 30 из всего времени экскурсии) + пещера 1, 5 часа, и из полезного этого все. В целом, все весьма позитивно, но неинформативно.
А
31 июля 2021
Аслан - топ!
А
22 июля 2021
Всё супер.
Е
15 июля 2021
Добрый день были на экскурсии 15.07. У назначенного места в центре города забрала нас машина с гидом и мы поехали по местам локации, так как экскурсия групповая, в микроавтобусе было около 15 человек, включая детей (дети до 7 включительно бесплатно, а это значит на коленках родителей, что не совсем удобно если ехать долго и автобус полный), но все сами выбирают, либо платиш либо нет. к сожалению нам достался микроавтобус без кондиционера, ну,.. бывает.
Так вот, остановок много, сыроварня, медовая пасека, винодельня, конечно же сам храм в новом афоне, село лыхны, кафе на обед, водопад в афоне.
Между остановками гид оксана увлекательно рассказывала про абхазию. экскурсия с местным колоритом, но оставила приятные впечатления.

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