1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Гагры в Новый Афон: монастырский дух и природная красота
Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей
Начало: Ваш отель в Гагре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Абхазию за 8 часов
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Погружение в духовное наследие Абхазии: от Новоафонского монастыря до Лыхненского храма
Познакомьтесь с уникальными православными святынями Абхазии, следуя путями апостолов и открывая сокровища древней архитектуры
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гагра - знакомство с традициями
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Любимое путешествие к озеру Рица: семейная экскурсия из Гагры
Приглашаем вас в сказочное путешествие к озеру Рица. Живописные места, дегустация местных деликатесов и осмотр Гагры ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день!
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6 890₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пляжный тур в Абхазию
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
- ЮЮлия4 июня 2024Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
- ККсения4 июня 2024Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто хороший человек отнёсся конструктивно и интеллектуально ко мне и к мужу все понятно объяснил спасибо вам огромное за впечатление и рассказ этих красивых мест.
- MMakcik90@mail.ru3 июня 2024Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
- ЮЮлия2 июня 2024Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
- ЛЛариса30 мая 2024Наша поездка с Адгуром была великолепна! 6 часов пролетели как один. Адгур отличный рассказчик местных легенд, обладает невероятным чувством юмора и обаяния! Я очень рекомендую всем эту экскурсию! Спасибо, Адгур!
- TTatiana29 мая 2024Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
- ААнастасия29 мая 2024Все было супер, очень понравилось. Советую 👍🏼
- ООльга28 мая 2024Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Приморский парк»
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