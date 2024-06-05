Приморский парк – экскурсии в Гагре

Найдено 27 экскурсий в категории «Приморский парк» в Гагре, цены от 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
71 отзыв
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
На кабриолете из Гагры к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
44 отзыва
Популярное предложение
Кабриолетный тур из Гагры к озеру Рица: приключение в Абхазии
Путешествие на кабриолете по живописным местам Гагры и озера Рица. Уникальные пейзажи и исторические рассказы ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
20 отзывов
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 7:45 ориентировочно (время ...
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
1 500 за человека
Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Путешествие по Абхазии: Рица и Новый Афон из Гагр
Откройте для себя живописные уголки Абхазии: величественное озеро Рица и духовный Новый Афон
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Гагр - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
67 отзывов
Из Гагр - в Новый Афон: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона: величественные храмы, живописные парки и уникальные достопримечательности ждут вас на этой экскурсии
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625 за всё до 7 чел.
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
3 отзыва
Фотопутешествие по Абхазии от моря до гор и обратно
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: прогулка по Гагре, виды озера Рица, горные реки и каньоны. Вдохновляющая фотосессия и вкусный обед ждут вас
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
22 500 за всё до 4 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре
Групповая
2 часа
51 отзыв
Обзорная экскурсия по чарующей вечерней Гагре: от парка до пирса
Погрузитесь в атмосферу вечерней Гагры, посетив её знаковые места и достопримечательности в компании единомышленников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
700 за человека
Джиппинг в горную Абхазию - озера, водопады и Шерлок Холмс
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Джиппинг в горную Абхазию: озера, водопады, кухня и история
Откройте великолепие горной Абхазии в увлекательной экскурсии на джипе. Вас ждут водопады, озера и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 590 за всё до 8 чел.
Путешествие из Гагры в Новый Афон
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Путешествие из Гагры в Новый Афон: монастырский дух и природная красота
Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей
Начало: Ваш отель в Гагре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Групповая
12 часов
14 отзывов
Горячий тур Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка и источник Кындыг
Начало: Колоннада в городе Гагра
Расписание: По четным числам в 7:30.
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
1 750 за человека
Влюбиться в Абхазию за 8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Влюбиться в Абхазию за 8 часов
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Тур по Святым местам Абхазии
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Погружение в духовное наследие Абхазии: от Новоафонского монастыря до Лыхненского храма
Познакомьтесь с уникальными православными святынями Абхазии, следуя путями апостолов и открывая сокровища древней архитектуры
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 300 за всё до 7 чел.
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Сокровища Абхазии - Гагра, Рица, Афон
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
18 500 за всё до 7 чел.
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
С друзьями в горы на озеро Рица и топ места Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Гагра - знакомство с традициями
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Гагра - знакомство с традициями
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 200 за всё до 7 чел.
Любимое путешествие к озеру Рица
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Любимое путешествие к озеру Рица: семейная экскурсия из Гагры
Приглашаем вас в сказочное путешествие к озеру Рица. Живописные места, дегустация местных деликатесов и осмотр Гагры ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Каждый день!
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6 890 за всё до 7 чел.
Первое знакомство с Абхазией
Индивидуальная
12 часов
Первое знакомство с Абхазией
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
Фантастический каньон Хашупсе и красоты Гагры
Начало: Гид заберет вас с места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
16 500 за всё до 7 чел.
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Индивидуальная
8 часов
К памятникам II века - Новый Афон, Гагра
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Пляжный тур в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
Пляжный тур в Абхазию
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 7 чел.
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 7 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Индивидуальная
14 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон - индивидуальный тур
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур «Гагра + Озеро Рица»
Начало: По договоренности
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Ездили с мужем на обзорную экскурсию по городам: Старая Награ- Новый Афон- Сухум. Побывали на озере Рица и других достопримечательностях.
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    Экскурсовод очень интересно рассказывает, водитель конечно так лихо ведёт автобус, что немного было волнительно. Но мы понимаем, что он ежедневно ездит по этому маршруту и знает наверное каждую яму В целом экскурсия понравилась. И природа Абхазии тоже. Сами мы бы столько всего не посмотрели и не узнали бы за один день. Удобно бронировать эксурсию- онлайн. Никуда не нужно ходить. Спасибо)

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
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    ходу поездки Сергей рассказал много интересных фактов об Абхазии и местам нашей экскурсии. Время на стоянках регулировали мы сами. На даче Сталина-Хрущёва-Брежнева покатались на катамаране (отдельная оплата-500руб со взрослого, послушали экскурсию (входит в билет- 250 руб.). В итоге всё успели, везде побывали- очень довольны! Сергея рекомендуем!

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто хороший человек отнёсся конструктивно и интеллектуально ко мне и к мужу все понятно объяснил спасибо вам огромное за впечатление и рассказ этих красивых мест.
    Добрый день! Хочу выразить своё мнения об очень великолепном гиде, Адгур очень позитивный образованный и просто
  • M
    Makcik90@mail.ru
    3 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
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    кондиционером. Вообщем рекомендую,а так же хотелось отметить организацию всего процесса на всех этапах провожал и курировал менеджер Хаджараб,привет тебе. Прекрасные люди,прекрасная страна. Абхазия ван лав

    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
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    купила через сайт, что оказалось очень удобно, внесла предоплату, сразу же мне на почту пришло подтверждение. За сутки до экскурсии со мной связался менеджер, уточнил откуда забирать и время. В назначенное время гид забрал нас от ворот гостиницы. В общем организация на высоком уровне, сразу чувствуется, что люди работают не на количество, а на качество услуг. Сама экскурсия была очень познавательная и увлекательная. Гид Аслан, это вообще очаровашка ❤, мастер своего дела все подробно и увлекательно рассказал о достопримечательностях Абхазии, историю Абхазии. Много шутил, что тоже поднимало настроение. В конце экскурсии устроил экзамен😂Отдельное спасибо, водителю Алясу за чистый, комфортный автобус и за спокойную езду👍В общем спасибо огромное команде Aquamarine, за позитивные эмоции. Теперь только с Вами буду дальше познавать Абхазию😉💋

    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в
  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Наша поездка с Адгуром была великолепна! 6 часов пролетели как один. Адгур отличный рассказчик местных легенд, обладает невероятным чувством юмора и обаяния! Я очень рекомендую всем эту экскурсию! Спасибо, Адгур!
  • T
    Tatiana
    29 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    На кабриолете из Гагры к озеру Рица
    Все было супер, очень понравилось. Советую 👍🏼
    Все было супер, очень понравилось. Советую 👍🏼Все было супер, очень понравилось. Советую 👍🏼
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места.
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Приморский парк»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
  2. На кабриолете из Гагры к озеру Рица
  3. Курортная Гагра и озеро Рица
  4. Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
  5. Новый Афон и Рица: поездка из Гагр
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "Приморский парк" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 700 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 510 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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