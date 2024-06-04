1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
«Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах с кондиционером Mercedes»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
«Из Гагры, Пицунды и окрестностей — вы совершите приятную поездку на комфортном микроавтобусе к главной достопримечательности региона: чарующей Рице»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Групповая
8 часов
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
«На минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества путешественников) с кондиционером»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
«Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 10 человек»
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«Данный тур осуществляется на минивэнах вместимостью 6 чел»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
- MMakcik90@mail.ru3 июня 2024Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
- ЮЮлия2 июня 2024Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
- ЮЮлия1 июня 2024Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
- ЮЮлия28 мая 2024Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
- ММария25 мая 2024Организатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщают время сбора и номер
- ММартыненко25 мая 2024Отличная экскурсия, всем рекомендую 👍.
- ССветлана24 мая 2024Спасибо Большое Все понравилось отдельное спасибо водителю и экскурсоводу в одном лице. Просто супер!!!
- ВВиктория14 мая 2024Отличная экскурсия! Успели увидеть много мест, экскурсовод Миша очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях, не торопил, не навязывали лишнего, от экскурсии остались только положительные эмоции
- ННеля9 мая 2024Спасибо за очень комфортабельную. Проведённую в полном объёме экскурсию. Всё было замечательно. Особенное спаибо экскурсоводу Ирин. Внимательная, отзывчивая, рассказывала очень интересно. Проведенным временем на экскурсии остались довольны. Только положительные эмоции
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
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