Экскурсии на микроавтобусе в Гагре с гидом по низким ценам

Найдено 6 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Гагре, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
71 отзыв
В тренде
Вечерняя экскурсия по Гаграм: мавританская Колоннада и многое другое
Погрузитесь в атмосферу советского курорта, исследуя жемчужины Гагр в уютной группе до 20 человек
Начало: В вашем отеле в Гаграх, Пицунде, Цандрипше, Алахад...
«Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах с кондиционером Mercedes»
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
223 отзыва
Групповая экскурсия на встречу с Рицей
Впечатлиться красотой абхазской природы и познакомиться с ее историей и культурой
Начало: В Гагре, Пицунде, Цандрипше, на границе с РФ
«Из Гагры, Пицунды и окрестностей — вы совершите приятную поездку на комфортном микроавтобусе к главной достопримечательности региона: чарующей Рице»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
24 отзыва
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
«На минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества путешественников) с кондиционером»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200 за человека
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
115 отзывов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абхазии: Гагра, озеро Рица, каньоны - группа 6-8 человек
Исследуйте великолепие Абхазии в комфортной компании. Путешествие на минивэне с посещением самых живописных уголков
Начало: По договоренности
«Вы отправитесь исследовать её на современном минивэне, в небольшой группе до 10 человек»
Расписание: Ежедневно 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за человека
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
Абхазия на минивэне: архитектурная Гагра, озеро Рица и Пицунда
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
«Данный тур осуществляется на минивэнах вместимостью 6 чел»
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
    Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗Очень позитивный экскурсовод, с юмором и огоньком показал и рассказал о самых красивых локациях Гагры, на закате особенно волшебных🤗
  • M
    Makcik90@mail.ru
    3 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство юмора. Машинка Мерседес спринтер,с
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    кондиционером. Вообщем рекомендую,а так же хотелось отметить организацию всего процесса на всех этапах провожал и курировал менеджер Хаджараб,привет тебе. Прекрасные люди,прекрасная страна. Абхазия ван лав

    Хорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувствоХорошая организация,приятный и опытный водитель Инал, экскурсовод Ирен здоровская девчонка,интересно рассказывает о своей стране,имеет прекрасное чувство
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в полном восторге! Билеты я
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    купила через сайт, что оказалось очень удобно, внесла предоплату, сразу же мне на почту пришло подтверждение. За сутки до экскурсии со мной связался менеджер, уточнил откуда забирать и время. В назначенное время гид забрал нас от ворот гостиницы. В общем организация на высоком уровне, сразу чувствуется, что люди работают не на количество, а на качество услуг. Сама экскурсия была очень познавательная и увлекательная. Гид Аслан, это вообще очаровашка ❤, мастер своего дела все подробно и увлекательно рассказал о достопримечательностях Абхазии, историю Абхазии. Много шутил, что тоже поднимало настроение. В конце экскурсии устроил экзамен😂Отдельное спасибо, водителю Алясу за чистый, комфортный автобус и за спокойную езду👍В общем спасибо огромное команде Aquamarine, за позитивные эмоции. Теперь только с Вами буду дальше познавать Абхазию😉💋

    Привет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались вПривет из Владивостока. Эта экскурсия была моим первым знакомством с Абхазией. Мы с детьми остались в
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В остальном всё супер. Экскурсовод
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    Аслан вообще душка🩷 Всё рассказал, показал, развеселил. В общем очень обаятельный. Даже не смотря на то, что в нашей группе были очень нервные женщины, Аслан корректно разрядил обстановку и к концу экскурсии, эти нервные женщины превратились в очень довольных туристов. Водителю Игорю тоже спасибо, не гонял, не нервничал. 😊Обязательно приеду в следующем году в Абхазию,и снова поеду на экскурсии с Асланом.

    Экскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. ВЭкскурсия прошла на высоком уровне. Единственное что мне не очень понравилось, это долгая дегустация мёда. В
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
    Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰Прекрасный экскурсовод! Спасибо большое! Я бы ещё раз поехала ❤️🫶И очень опытный и хороший водитель 🙌🥰
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия на встречу с Рицей
    Организатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщают время сбора и номер
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    транспортного средства. Ехали в комфортабельном автобусе с очень приятным водителем - Романом и экскурсоводом Ирэн. Было много интересной информации про Абхазию, быт абхазцев, их обычаи. Посетили заявленные в программе места, было много шуток, рассказов. Абхазский народ нас встретил так же тепло и радушно как и сама природа Апсны. Очень рады что в этой экскурсии нас сопровождали именно эти люди знающие свое дело!)

    Организатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщаютОрганизатор продумывает всю экскурсию до мелочей, забирают туристов прям от отеля,по предварительной договоренности, за сутки сообщают
  • М
    Мартыненко
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
    Отличная экскурсия, всем рекомендую 👍.
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
    Спасибо Большое Все понравилось отдельное спасибо водителю и экскурсоводу в одном лице. Просто супер!!!
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
    Отличная экскурсия! Успели увидеть много мест, экскурсовод Миша очень интересно рассказывал о всех достопримечательностях, не торопил, не навязывали лишнего, от экскурсии остались только положительные эмоции
  • Н
    Неля
    9 мая 2024
    Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
    Спасибо за очень комфортабельную. Проведённую в полном объёме экскурсию. Всё было замечательно. Особенное спаибо экскурсоводу Ирин. Внимательная, отзывчивая, рассказывала очень интересно. Проведенным временем на экскурсии остались довольны. Только положительные эмоции

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. «Алло, Вава? Мы едем в Гагры!»: вечерняя групповая экскурсия
  2. Групповая экскурсия на встречу с Рицей
  3. В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
  4. Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
  5. VIP-тур по Абхазии на минивэне (группа 6-8 человек)
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в июне 2024
Сейчас в Гагре в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 700 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 536 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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