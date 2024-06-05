за всё до 4 чел.

8500 7 650 ₽ за всё до 4 чел.

Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии

Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30

Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена

за всё до 7 чел.

12500 10 625 ₽ за всё до 7 чел.

Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры

за всё до 4 чел.

25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: в Гагре или на границе Псоу

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас

Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30

Начало: Ваш адрес в Гагре

Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне

Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Начало: Ваш отель в Гагре

Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей

🛣 Джиппинг

Индивидуальная

8 часов 6 отзывов

Влюбиться в Абхазию за 8 часов Начало: По договоренности «Развалины Бзыбского храма и самшитовые заросли Из Гагры мы отправимся в горы и проедем больше 50 километров по живописным дорогам»

Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом