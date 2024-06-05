Религиозные экскурсии по святым местам Гагры

Найдено 12 экскурсий в категории «Святые места» в Гагре, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица
Исследуйте культурное наследие Гагры и природные чудеса озера Рица в индивидуальной экскурсии
«Вы познакомитесь с историей раннесредневекового сооружения и осмотрите древний христианский храм Святого Ипатия»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85007 650 за всё до 4 чел.
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
24 отзыва
В Новый Афон из Гагры: святые места и природа
Узнайте историю и культуру Абхазии на экскурсии в Новый Афон. Посетите монастырь, храм, парк и пещеру. Дегустация местных вин и мёда включена
Начало: У места вашего проживания
«Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 200 за человека
Новый Афон и форелевое хозяйство из Гагры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новый Афон и форелевое хозяйство: эксклюзивная экскурсия из Гагры
Исследуйте исторические сокровища и природные чудеса Абхазии в уникальной экскурсии из Гагры
Начало: По договоренности
«Форелевое хозяйство и пещерный храм»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
1250010 625 за всё до 7 чел.
Самобытная Абхазия без шаблонов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
Самобытная Абхазия без шаблонов: экскурсия по Гагре и Пицунде
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: старинные крепости, монастыри, живописные ущелья и дегустации местных деликатесов ждут вас
Начало: в Гагре или на границе Псоу
«В начале дня отправимся к средневековой крепости, на территории которой вы найдете развалины православного храма 10 века, а я расскажу о судьбе цитадели»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
98 отзывов
Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
Насладитесь уникальными памятниками архитектуры, христианскими святынями и чудесами природы в одном из самых дивных курортов Абхазии - Новом Афоне
Начало: Ваш адрес в Гагре
Расписание: По средам, четвергам, субботам и воскресеньям в 9:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Экскурсия по Новому Афона от А до Я
Групповая
8 часов
6 отзывов
Путеводитель по древнему Новому Афону: от Храма Симона Кананита до Новоафонской пещеры
Погрузитесь в мир древних тайн и красот Нового Афона. Вас ждут величественные храмы, живописные пейзажи и таинственные пещеры
Начало: Забираем туристов по месту жительства (Абхазия)
«Кананитский монастырь • Рукотворный водопад • Субтропический парк • Знаменитую Новоафонскую пещеру (по желанию) • Храм Лыхны за доп»
Расписание: Работаем с 9.00 начинаем сбор.
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 100 за человека
Путешествие из Гагры в Новый Афон
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Путешествие из Гагры в Новый Афон: монастырский дух и природная красота
Приглашаем на уникальное путешествие из Гагры в Новый Афон: от храмов до парков, где природа встречается с историей
Начало: Ваш отель в Гагре
«Посетим Храм Симона Канонита, к которому ведет кипарисовая аллея и «тропа грешников»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Абхазию за 8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Влюбиться в Абхазию за 8 часов
Начало: По договоренности
«Развалины Бзыбского храма и самшитовые заросли Из Гагры мы отправимся в горы и проедем больше 50 километров по живописным дорогам»
Расписание: каждый день с 9:00 или по договоренности с клиентом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Тур по Святым местам Абхазии
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Погружение в духовное наследие Абхазии: от Новоафонского монастыря до Лыхненского храма
Познакомьтесь с уникальными православными святынями Абхазии, следуя путями апостолов и открывая сокровища древней архитектуры
Начало: По договорённости
«Их присутствие на нашей земле привело к появлению большого количества древних храмов и церквей, которые являются действующими и сегодня»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 300 за всё до 7 чел.
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
скидка
20%
Групповая
10 часов
78 отзывов
«Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
Начало: Колоннада 7:15 - 8 утра, зависит от границы
«Затем вы отправитесь в самые старые храмы на территории Абхазии – храм Лыхны, он был посажен в столетии и помнит много исторических периодов и войн»
Расписание: Ежедневно в 7-8 утра от старой Колоннады, по городу нет сборов
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 17001 360 за человека
Священная Абхазия - истории великой религии
Индивидуальная
10 часов
Священная Абхазия - истории великой религии
Начало: По договоренности
«Познакомьтесь с христианским наследием Восточной Абхазии, на территории которой расположено немало древних и современных храмов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 900 за всё до 4 чел.
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Гагре, Мюссера и Храм Амбара
Начало: С места вашего проживания
«Мюссерский храм расположен в устье небольшой реки Амбара, почти у берега моря, вдалеке от цивилизации»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
14 900 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Всё прошло прекрасно! Сергей встретил нас у подъезда и провёз по всем основным точкам экскурсии, с учётом наших пожеланий. По
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    ходу поездки Сергей рассказал много интересных фактов об Абхазии и местам нашей экскурсии. Время на стоянках регулировали мы сами. На даче Сталина-Хрущёва-Брежнева покатались на катамаране (отдельная оплата-500руб со взрослого, послушали экскурсию (входит в билет- 250 руб.). В итоге всё успели, везде побывали- очень довольны! Сергея рекомендуем!

  • T
    Tatiana
    29 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Замечательная экскурсия. Никаких дегустаций, только по заявленному маршруту, без ограничений времени на остановках. Гид Сергей приятный собеседник, позитивный, по дороге рассказывал историю страны, интересные факты о посещаемых местах, без лишней воды. Отлично водит авто.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места.
    Все прошло замечательно, родители были в восторге. Посмотрели живописные места
  • Л
    Лидия
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Все замечательно, спасибо. Весёлый гид с хорошей музыкой, множество интересных локаций, напыщенная программа, вкусные обеды. Очень понравилось лететь над рекой по канатке.
  • С
    Света
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Здравствуйте, очень хорошо съездили, нам всё очень понравилось
  • М
    Мариам
    26 мая 2024
    «Золотое кольцо Абхазии с купанием» ПРЕМИУМ: из Гагры, Рица, Новый Афон
    Добрый день! Все прошло отлично, водитель Артём был очень любезен и приятен в общении, природа - сказка! В целом все понравилось, если вкратце, хотим вернуться ещё:) Еще компания в виде водителя тоже шикарная, много интересного показал и рассказал
  • М
    Мартыненко
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия в древний город Новый Афон
    Отличная экскурсия, всем рекомендую 👍.
  • Т
    Тамара
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был удивительно гостеприимным и внимательным. Хотя
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    в день экскурсии шел проливной дождь, это не испортило наше настроение. Астамур угощал нас ароматным кофе, и мы делали остановки для дегустации меда, вина, коньяка и чачи. Каждая остановка открывала для нас новые вкусы Абхазии. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистой воды из горного родника и полюбовались Голубым озером. Астамур рассказывал нам много интересных историй и легенд, которые делали нашу поездку ещё более захватывающей. Особенно запомнилась остановка на горячий абхазский лаваш и домашний сыр. Дегустация вина добавила приятных эмоций в наше путешествие. Самым запоминающимся моментом стало приглашение к Астамуру домой. Мы познакомились с его семьей, увидели их быт и почувствовали настоящее абхазское гостеприимство. Нас угостили вкусным борщом, приготовленным его женой, и острой аджикой, сделанной его мамой, тетей Этери. А в дорогу нас угостили апельсинами и сушеной хурмой. Это было очень приятно и душевно. Эта поездка оставила у нас теплые воспоминания. Благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрылась для нас во всей своей красоте и гостеприимстве, делая каждую минуту здесь незабываемой.

    Наше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур былНаше путешествие по Абхазии стало настоящим приключением, и я хочу поделиться впечатлениями. Наш гид Астамур был
  • Д
    Денис
    16 мая 2024
    Самобытная Абхазия без шаблонов
    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье, где набрали чистейшей воды
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    из горного родника и полюбовались Голубым озером. Но описать все достопримечательности словами — задача сложная. Гораздо важнее передать ту атмосферу и ощущение волшебства, которые создает наш гид — Астамур. Наша экскурсия проходила под проливным дождем, но это нисколько не испортило впечатлений. Астамур, со своим безграничным знанием истории Абхазии, гостеприимством и вкуснейшими угощениями, сумел создать нечто удивительное. Он не просто показал нам красоту природы, но и приправил всё это местными историями и легендами, что сделало поездку по-настоящему незабываемой. Особенно запомнилось приглашение к Астамуру домой. Здесь мы познакомились с его семьей и увидели их быт. Нас угостили восхитительным борщом, приготовленным его женой, и самой огненной аджикой, которую с любовью сделала его мама, тетя Этери. За это ей отдельное уважение и благодарность. Эта поездка оставила в моей душе теплый след, и я с уверенностью могу сказать, что благодаря таким людям, как Астамур, Абхазия раскрывается в полной мере, показывая свое гостеприимство, традиции и душевную теплоту.

    Посетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущельеПосетив Абхазию, я не мог не очароваться красотой этой удивительной страны. Мы побывали в Бзыбском ущелье
  • М
    Михаил
    13 мая 2024
    Путешествие из Гагры в Новый Афон
    Отличная экскурсия, хорошая организация и прекрасные водители-экскурсоводы! Рекомендовали действительно хорошие места, где можно купить сувениры и хорошо и вкусно покушать. Спасибо! Всем добра!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Святые места»

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  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  8. Колоннада
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
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