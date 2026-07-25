ежедневно в 09:00

Групповая экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Христианские святыни, великолепная архитектура, яркие пейзажи, осязаемая энергетика — всё это ждёт вас на экскурсии в город Новый Афон.
За 5 часов вы познакомитесь с Новоафонским монастырём и храмом Симона Кананита 10 века, погуляете по зелёному парку со скульптурами и лебедями, увидите рукотворный водопад-ГЭС. Финалом станет посещение Новоафонской пещеры (по желанию).
По пути в город Новый Афон гид познакомит вас с историей, культурой и современной жизнью Абхазии. Будет одна остановка: вместе с группой мы всегда выбираем один из дегустационных залов, останавливаемся попробовать местные вина и мёд.
Субтропический парк. По приезде вы в первую очередь погуляете с гидом среди буйной растительности парка Нового Афона. Узнаете о парковых статуях и навестите знаменитых чёрных и белых лебедей на пруду.
Новоафонский монастырь и водопад. И вот перед вами глубоко почитаемый уголок Абхазии. Вы осмотрите территорию обители и откроете её непростые хроники. Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века. Услышите о житии этого Святого и сможете поставить свечи. По соседству вас ждёт рукотворный водопад высотой 8,6 м — это ГЭС на реке Псырцха, построенная монахами в 1902 году.
Новоафонская пещера. По желанию вы отправитесь в этот загадочный мир каменных водопадов — кстати, вы попадёте туда на «пещерном метро». На 1,5-часовой экскурсии с гидом рассмотрите причудливые образования и подземное озеро, узнаете о том, как пещера была найдена, и о её уникальных особенностях.
Организационные детали
Мы всегда рады ответить на ваши вопросы: и до экскурсии, и во время неё, и после
Экскурсия бесплатна для детей до 7 лет (без предоставления отдельного места — либо вы можете купить для них обычный билет)
Как проходит экскурсия
На минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества путешественников) с кондиционером
Мы заберём вас от места вашего проживания в любой точке от границы Абхазия-Россия до Гудауты
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы, услуги гида и водителя включены
Дополнительные расходы (по желанию): посещение Новоафонской пещеры с экскурсией (1000 ₽/чел., детям до 7 лет бесплатно), обед, сувениры
в среду и субботу в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Салима — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1005 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Салима. Наша компания работает с 2017 года. Все наши водители и гиды — с многолетним профессиональным стажем. Кроме того, все мы абхазы: никто так не покажет свою страну и не расскажет о ней, как любящие её коренные жители. С нами вы побываете в знаковых местах Республики, узнаете историю каждого города, откроете легенды, сказания и малоизвестные интересные факты.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Хорошие. Красивая природа, замечательный гид?
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Юлия
Были на экскурсии 17 июня, забронировали за сутки. Также нам звонили в 7 утра 16го и предлагали поехать пораньше, может кому будет полезна эта информация. В пещеру берите теплые вещи читать дальшеуменьшить
там было +11. В джинсах и кофте норм. По деньгам всё вместе на двоих вышло 5500(1тр. –пещера/человека, ±500р. /микро монастырь/чел.)
Плюсы: 1. Нас забрали вовремя из отеля в Цандрипше, обратно отвезли туда же. 2. Экскурсовод(Мадина) интересно рассказала основную информацию по монастырям и по абхазским обычаям и традициям. 3. Пещера шикарная😍Была во многих пещерах, есть с чем сравнить, эта стоит своих денег.
Минусы: 1. Очень-очень неудобный микроавтобус, с узкими местами впритирку(а мы с мужем два дрища) и отсутствием полок для вещей!! Плотная обивка сидений из-за которой потеет спина. Причём, тем кто в этот же день ехал на озеро Рица, достался более комфортный вариант. 2. Слишком много времени на дегустации 3. В столовой куда повели нашу группу пересолили шашлык, кофе был хороший. Сами бы туда не пошли. 4. Доплата за микро монастырь абсолютно не стоит своих денег.
Общее впечатление положительное, но это заслуга Мадины. Сам Новоафонский монастырь, выглядит также убого как колоннада в Гаграх. Стоит ехать ради пещеры.
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Екатерина
Замечательная экскурсия! Гид Тамель (надеюсь, что правильно запомнили) один из лучших, благодарим его за красочный и яркий рассказ! Спасибо за эмоции! 🫶
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С
Сотула
Очень классная экскурсия!!!)) Все понравилось!! Отдельное спасибо экскурсоводу Сарии, очень интересно преподнесла информацию!!))😊😊😊
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Елизавета
Сегодня были на данной экскурсии. К сожалению, программа заявленная на данной веб странице не соотвествует реальности, точнее частично соответствует. Очень хотели посмотреть на пруд с белыми и черными лебедями, но нас читать дальшеуменьшить
туда даже не возили, якобы в программе этого нет, но я внимательно перечитала программу еще раз по приезде в отель и здесь данная остановка есть(приложу скриншот на случай, если авторы экскурсии захотят изменить описание). Это очень расстроило. Пещера понравилась очень, но там и дополнительная плата была. Гид тоже понравился, молодой парень, веселый (зовут Дамей вроде бы). Рассказал про свадебные обычаи, очень интересно.
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М
Мария
Получилось невероятно насыщенное и яркое путешествие. Понравилась экскурсовод Диана, интересный рассказчик и добрый душевный человек. Материал к экскурсиям подобран гармонично, хотелось слушать и создавалась полноценная картинка в голове. Самые яркие эмоции -Лыхнинский храм 10 века, дегустация вина и сыров, Новоафонская пещера и, конечно, люди, которые собрались сегодня в нашей группе и создали такое классное настроение 🤗
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