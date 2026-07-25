ежедневно в 09:00

Христианские святыни, великолепная архитектура, яркие пейзажи, осязаемая энергетика — всё это ждёт вас на экскурсии в город Новый Афон. За 5 часов вы познакомитесь с Новоафонским монастырём и храмом Симона Кананита 10 века, погуляете по зелёному парку со скульптурами и лебедями, увидите рукотворный водопад-ГЭС. Финалом станет посещение Новоафонской пещеры (по желанию).

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

По пути в город Новый Афон гид познакомит вас с историей, культурой и современной жизнью Абхазии. Будет одна остановка: вместе с группой мы всегда выбираем один из дегустационных залов, останавливаемся попробовать местные вина и мёд.

Субтропический парк. По приезде вы в первую очередь погуляете с гидом среди буйной растительности парка Нового Афона. Узнаете о парковых статуях и навестите знаменитых чёрных и белых лебедей на пруду.

Новоафонский монастырь и водопад. И вот перед вами глубоко почитаемый уголок Абхазии. Вы осмотрите территорию обители и откроете её непростые хроники. Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века. Услышите о житии этого Святого и сможете поставить свечи. По соседству вас ждёт рукотворный водопад высотой 8,6 м — это ГЭС на реке Псырцха, построенная монахами в 1902 году.

Новоафонская пещера. По желанию вы отправитесь в этот загадочный мир каменных водопадов — кстати, вы попадёте туда на «пещерном метро». На 1,5-часовой экскурсии с гидом рассмотрите причудливые образования и подземное озеро, узнаете о том, как пещера была найдена, и о её уникальных особенностях.

Организационные детали

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы: и до экскурсии, и во время неё, и после

Экскурсия бесплатна для детей до 7 лет (без предоставления отдельного места — либо вы можете купить для них обычный билет)

Как проходит экскурсия

На минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества путешественников) с кондиционером

Мы заберём вас от места вашего проживания в любой точке от границы Абхазия-Россия до Гудауты

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет