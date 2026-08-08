Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.
Озеро Рица и не только
Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.
Новый Афон
Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита 10 века, ЖД станцию Псырцха, дачу Сталина и знаменитый Новоафонский монастырь, основанный русскими монахами в конце 19 века. Вместо этих достопримечательностей по желанию можно посетить Новоафонскую пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.
Организационные детали
Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включён в стоимость — 1000 ₽ взрослые, дети с 8 до 11 лет 500 ₽ с чел.
Дополнительные расходы (по желанию): Новоафонская пещера — 1000 ₽ с чел., дача Сталина — 300 ₽ с чел., зиплайн — 1000 ₽ с чел.
Дегустация мёда, вина, сыры, мяса и чая бесплатно и по желанию
Возможно начать экскурсию на КПП Псоу со стороны Абхазии после прохождения границы по пешеходному переходу. Также с доплатой 1000 ₽ экскурсию можно начать из Пицунды, Нового Афона, Сухума (в этих случаях мы не сможем посетить Гагру)
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Если вы планируете посетить Новоафонскую пещеру, пожалуйста, заранее посмотрите график работы на официальном сайте — он часто меняется
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля в Гагре. Возможен выезд из КПП Псоу-Абхазия с доплатой в 1000 рублей, так же возможен выезд из Пицунды, Гудауты, Сухума, Нового Афона. В случае выезда из Пицунды, Гудауты, Нового Афона или Сухума, посещение Гагры будет исключено с маршрута. Возможно посещение в Новом Афоне и достопримечательностей и пещеры с доплатой в 2000 рублей, с условием раннего выезда. Купание в план экскурсии не входит, так же исключено менять одну лакацию которую не хотите посещать, на какую либо другую
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниэль — ваша команда гидов в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3058 туристов
Я коренной житель Абхазии, выходец г. Гудауты. Я являюсь квалифицированным экскурсоводом, также у меня есть историческое образование. Поведаю вам историю Абхазского государства, расскажу вам подробно об обычаях и традициях моего читать дальшеуменьшить
народа, о морально-этическом кодексе абхазов.
В настоящее время проведение экскурсии не просто работа для меня, но эта та деятельность, которая мне приносит моральное удовлетворение. Через своё позитивное настроение и любовь к Родине передам вам тепло и гостеприимство своего народа.
моём деле меня поддерживает моя команда, состоящая из опытных гидов, способных также профессионально рассказать вам о величии и красоте нашей Абхазии! С нетерпением ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 238 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгения
Огромное спасибо Сергею за потрясающий день и знакомство с Абхазией! Ездили с подругой и детьми, остались очень довольны. Сергей очень пунктуальный, душевный человек и интересный рассказчик. Машина чистая и очень комфортная, читать дальшеуменьшить
а сам Сергей - аккуратный и надежный водитель, с которым чувствуешь себя в полной безопасности. Большой плюс, что нас никто не подгонял, мы гуляли в своем темпе. День прошел на одном дыхании, вышли с морем эмоций и классных воспоминаний!
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О
Оксана
Спустя неделю после отпуска, хотим выразить благодарность нашему гиду-Даниэлю. Прекрасно выполнил свою работу. Показал нам красивейшие места, рассказал о своих традициях, о своей стране. Обязательно вернемся в страну Души, и обатимся к нему снова. Спасибо.
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Майя
Были на эскурсии с Даниелем в июне 2026. Побывали на множестве водопадов, на озере Рица, в Новом Афоне. Маршрут к озеру Рица поразил своей красотой, величием гор. А уж виды читать дальшеуменьшить
с самого озера еще долго оставляли нас под волшебным впечатлением. Появилось желание посетить данные места еще не один раз. Новый Афон особых впечатлений не вызвал. Территория не убрана. По понедельникам монастырь закрыт для посещений. Множество торговых палаток. В целом Абхазия волшебное место с неописуемой красоты природой, но что касается объектов культурного наследия, все они находятся в плачевном состоянии. С экскурсоводом нам очень повезло. Даниель очень внимателен и отзывчив. Дело свое любит, знает и делает с удовольствием. Комфортный автомобиль. С удовольствием рекомендуем данного экскурсовода.
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Юлия
Хотим сказать огромное спасибо Даниэлю! Очень дружелюбный и корректный человек! Отвечал на любые вопросы, очень интересно рассказал про историю страны. Дети слушали! Мы побывали во множестве сказочно красивых мест! Прокатились на зиплайне!!! Пообедали в Абхазском дворике. Место нереальное, не хотелось уезжать. Очень спокойное и комфортное вождение автомобиля. Приятно встретить гида, который так любит свою Страну Души!
+11
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Олечка
Отличная экскурсия, рекомендуем (семья из 2 взрослых и 2 детей) 👍👍👍 С Даниэлем все прошло на одном дыхании! Были учтены все наши пожелания👍 Природа Абхазии просто потрясающая, она навсегда останется в наших сердцах ❤️😍
+3
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Наталия
Добрый день. Вчера были в поездке с Даниэлем, хочется сказать огромное спасибо человеку с душой, который ценит традиции своего народа, любит свою чудесную страну и знает свою работу. Посетили все, читать дальшеуменьшить
что запланировали, набрались прекрасных впечатлений, были учтены все наши пожелания. Мы всегда любим послушать о традициях других народов, на маршруте конечно много шикарных локаций, глазам красиво, на локациях один минус: много цыган и граждан в папахах, обходите стороной. К нашему экскурсоводу это конечно никак не относится. В остальном все прекрасно! советую взять на Рице за доплату с Даниэлем экскурсию на дачу Сталина, там меньше людей и виды на озеро замечательные. Желаем процветания вашей благодатной стране и лично Даниэлю и всей вашей семье. С уважением, Сергей и Наталия.