Мои заказы

Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица

Откройте для себя природные красоты Абхазии, от Юпшарского каньона до озера Рица. Узнайте о традициях и легендах этой удивительной страны
Эта индивидуальная экскурсия познакомит с уникальными природными местами Абхазии. Посетители увидят водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро и Юпшарский каньон. По пути можно попробовать абхазские мёд и вино. Гид расскажет о традициях и легендах края. Поездка проходит на комфортных автомобилях, таких как Toyota Alphard или Lexus GS.

Возможность дополнить маршрут посещением дачи Сталина делает это путешествие ещё более увлекательным

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные виды
  • 🍯 Дегустация местного мёда и вина
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 📚 Интересные легенды и истории
  • 🏞️ Посещение знаменитого озера Рица
Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица© Алан
Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица© Алан
Из Гудауты - по национальному парку к озеру Рица© Алан

Что можно увидеть

  • Водопады Девичьи и Мужские слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Водопады Девичьи и Мужские слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон и Чабгарский карниз
  • Озеро Рица — окружённое горами и густыми лесами

В пути можем остановиться, чтобы вы попробовали абхазские мёд и вино, также прокатились на тарзанке над ущельем.

Гид расскажет:

  • Как складывались традиции и уклад жизни в горах и у моря
  • Какие легенды окружают местных джигитов и красавиц и что в них правда
  • Как главные природные достопримечательности связаны с историей края

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Toyota Alphard, Toyota Noah или Lexus GS
  • Дополнительно оплачивается экосбор в нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка 7–12 лет, обед и дегустации — по желанию, тарзанка — по желанию 1000 ₽ за чел.
  • Если захотите, можем дополнить маршрут посещением дачи Сталина и Молочного водопада — с доплатой 2000 ₽ за группу + входные билеты на дачу 350 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места отдыха в Гудауте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан
Алан — Организатор в Гудауте
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.

Входит в следующие категории Гудауты

Похожие экскурсии из Гудауты

Чарующая Рица
На машине
7 часов
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Гудауте: Водопады и Озеро Рица
Погрузитесь в красоту Абхазии: водопады, каньоны и озеро Рица. Индивидуальная экскурсия с дегустацией местных деликатесов и живописными видами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9520 ₽11 200 ₽ за всё до 6 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
На машине
6 часов
-
25%
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Гудауты - на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия в Гудауте подарит вам незабываемые впечатления от посещения исторических и природных достопримечательностей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9600 ₽12 800 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии - из Гудауты
На машине
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к жемчужине Абхазии
Насладитесь уникальными пейзажами Абхазии, от Голубого озера до озера Рица. Ощутите гармонию природы и узнайте её секреты
8 янв в 15:00
19 янв в 08:00
9500 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гудауте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гудауте