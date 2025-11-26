Эта индивидуальная экскурсия познакомит с уникальными природными местами Абхазии. Посетители увидят водопады Девичьи и Мужские слёзы, Голубое озеро и Юпшарский каньон. По пути можно попробовать абхазские мёд и вино. Гид расскажет о традициях и легендах края. Поездка проходит на комфортных автомобилях, таких как Toyota Alphard или Lexus GS.
Возможность дополнить маршрут посещением дачи Сталина делает это путешествие ещё более увлекательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные виды
- 🍯 Дегустация местного мёда и вина
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📚 Интересные легенды и истории
- 🏞️ Посещение знаменитого озера Рица
Что можно увидеть
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон и Чабгарский карниз
- Озеро Рица — окружённое горами и густыми лесами
В пути можем остановиться, чтобы вы попробовали абхазские мёд и вино, также прокатились на тарзанке над ущельем.
Гид расскажет:
- Как складывались традиции и уклад жизни в горах и у моря
- Какие легенды окружают местных джигитов и красавиц и что в них правда
- Как главные природные достопримечательности связаны с историей края
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Toyota Alphard, Toyota Noah или Lexus GS
- Дополнительно оплачивается экосбор в нацпарке — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка 7–12 лет, обед и дегустации — по желанию, тарзанка — по желанию 1000 ₽ за чел.
- Если захотите, можем дополнить маршрут посещением дачи Сталина и Молочного водопада — с доплатой 2000 ₽ за группу + входные билеты на дачу 350 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места отдыха в Гудауте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алан — Организатор в Гудауте
Провёл экскурсии для 295 туристов
Наше агентство работает с 2020 года. Команда профессиональных гидов и водителей зарекомендовала себя с лучшей стороны среди гостей Абхазии. Мы всегда следим за высоким качеством сервиса для каждого гостя.
