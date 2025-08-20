Экскурсия на внедорожнике из Гудауты открывает уникальные природные красоты Абхазии.
Посетители увидят величественный Гегский водопад, знаменитое Голубое озеро и впечатляющий Юпшарский каньон. Прогулка по старинному висячему мосту и знакомство с абхазским селом добавят аутентичности. Программа включает остановки на экоферме и у смотровой площадки «Прощай, Родина!». Каждое место сопровождается интересными рассказами о местной культуре и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Уникальный маршрут на внедорожнике
- 🌊 Величественные водопады и озера
- 🏞️ Впечатляющие каньоны и мосты
- 🍊 Аутентичное абхазское село
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
Что можно увидеть
- Гегский водопад
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!»
- Старинный висячий мост
Описание экскурсии
Вдоль живописных гор и ущелий, по дорогам и бездорожью мы отправимся к самым интересным локациям в Абхазии. В программе вас ждут:
- Абхазское село: здесь вы увидите, как устроен двор, полюбуетесь растущими деревьями с мандаринами, лимонами, хурмой и др., попробуете местные вина, а дети в это время посмотрят на телят.
- Экоферма, где вам предложат приобрести местное мясо, сыры и специи.
- Старинный висячий мост, по которому вы пройдете и сделаете отличные снимки
- Голубое озеро: я раскрою легенду о его появлении и расскажу, в чем причина такого оттенка воды, а вы при желании прокатитесь на тарзанке над рекой неподалеку.
- Место, где сливаются две реки, и мост, «снявшийся» в фильме «Кавказская пленница».
- Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии. Чем он интересен помимо своей красоты — расскажем на экскурсии!
- Юпшарский каньон — высота его отвесных скал достигает 250 метров! Мы раскроем его историю и покажем, где были залежи динамита во время Отечественной войны.
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!», с которой вам откроются головокружительные ракурсы ущелья.
- Красавица-Рица — если захотите, полюбуетесь ее пейзажами не только с берега, но и с воды, прокатившись на катере.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
- Дополнительные расходы: входной билет в заповедник (700 руб.), при желании тарзанка (1000 руб., длина 500 метров)
- С собой возьмите паспорт, для детей — свидетельство о рождении, в сезон — купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Инал — ваша команда гидов в Гудауте
Провели экскурсии для 1360 туристов
Здравствуйте, меня зовут Инал, я и моя команда занимаемся джипингом уже 10 лет. Все мы из Абхазии, а значит, знаем ее как никто другой. Будем рады показать вам нашу «Страну Души»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алия
20 авг 2025
Всё было просто замечательно! Очень красивые незабываемые виды шикарной Абхазской природы,смотришь просто с открытым ртом. Гид замечательный,очень интересный и правильный маршрут. Было много остановок,спокойно можно сфотографироваться и погулять.
Входит в следующие категории Гудауты
