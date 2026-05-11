Вот вы неспешно шагаете по набережной Махаджиров под сенью столетних эвкалиптов и пальм, вдыхая аромат субтропиков.
А через два часа стоите в ущелье Черниговка, где воздух наполнен влагой и свежестью реликтового леса.
По дороге вас ждёт дегустация вина, сыра и копчёного мяса, а ещё живые истории об Абхазии: от древнего царства до обычаев апсуара.
А через два часа стоите в ущелье Черниговка, где воздух наполнен влагой и свежестью реликтового леса.
По дороге вас ждёт дегустация вина, сыра и копчёного мяса, а ещё живые истории об Абхазии: от древнего царства до обычаев апсуара.
Описание экскурсии
9:30 — выезд из Гудауты
9:40–10:00 — дегустация. Вы попробуете местное вино, сыр и копчёное мясо
10:50–11:50 — набережная Махаджиров в Сухуме. Вы прогуляетесь мимо зданий в стиле модерн, пальм и столетних эвкалиптов. Увидите ротонды, драматический театр и остатки старой городской инфраструктуры.
12:10–12:50 — обед (по желанию)
13:00–14:10 — ущелье Черниговка. Живописное место с водопадами и бирюзовыми бассейнами. Гид познакомит с реликтовыми колхидскими лесами, где лианы обвивают буки, и расскажет, как горные породы и растительность создают целебный микроклимат.
14:20–16:30 — возвращение в Гудауту
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, вход в ущелье Черниговка, дегустация
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник и пятницу в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице 23 июля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Гудауте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 29 туристов
С 2006 года на рынке экскурсионных услуг. Широкий выбор направлений для любых путешествий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за такую шикарную экскурсию! Нам всё очень понравилось. Я с большим удовольствием слушала экскурсовода Сарию по дороге. Прогулялась по набережной Сухума — здания города впечатляют своими изысками. После мы
Юлия
Ответ организатора:
Мы очень рады, что Вам все понравилось. Ждем Вас снова на наших экскурсиях.
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Т
Экскурсия очень понравилась,экскурсовод отвечала на все интересующие вопросы и рассказывала исторические факты. В такую уютную компанию хочется ещё раз вернуться,спасибо!
Юлия
Ответ организатора:
Мы очень рады, что Вам все понравилось. Ждем Вас снова.
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