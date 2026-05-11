Вот вы неспешно шагаете по набережной Махаджиров под сенью столетних эвкалиптов и пальм, вдыхая аромат субтропиков. А через два часа стоите в ущелье Черниговка, где воздух наполнен влагой и свежестью реликтового леса. По дороге вас ждёт дегустация вина, сыра и копчёного мяса, а ещё живые истории об Абхазии: от древнего царства до обычаев апсуара.

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Описание экскурсии

9:30 — выезд из Гудауты

9:40–10:00 — дегустация. Вы попробуете местное вино, сыр и копчёное мясо

10:50–11:50 — набережная Махаджиров в Сухуме. Вы прогуляетесь мимо зданий в стиле модерн, пальм и столетних эвкалиптов. Увидите ротонды, драматический театр и остатки старой городской инфраструктуры.

12:10–12:50 — обед (по желанию)

13:00–14:10 — ущелье Черниговка. Живописное место с водопадами и бирюзовыми бассейнами. Гид познакомит с реликтовыми колхидскими лесами, где лианы обвивают буки, и расскажет, как горные породы и растительность создают целебный микроклимат.

14:20–16:30 — возвращение в Гудауту

Организационные детали