Отправляемся в путешествие к одной из самых живописных природных достопримечательностей Абхазии — Долине семи озёр.
Вы пройдёте под сенью реликтовых лесов и сочной зелени альпийских лугов, восхититесь видами гор и насладитесь свежей водой из минеральных источников. В финале нашего путешествия вас ждёт семь бирюзовых озёр, раскинувшихся в горной низине.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Наше путешествие начнется с Рицинского заповедника. По пути мы встретим живописнейшие пейзажи, озеро Рица, минеральные источники Аудахары и альпийские луга в высокогорье на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Именно с этой точки начнется наш поход по невероятным местам в «Долину 7 озёр», где перед нами откроется панорама с несколькими кристально чистыми озёрами. Важная информация:
- В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъём в гору. Надевайте удобную одежду и обувь.
- Для подъёма в долину возможен найм лошадей за дополнительную плату (2500 руб.).
- Продолжительность экскурсии: 09:00-22:00.
Среда, пятница, воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рицинский Национальный парк
- Минеральные источники Аудахары
- Долина семи озёр
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Экосбор: взрослый (12+) - 700 руб. /чел. детский (8-11) - 200 руб. /чел.
- Тарзанка (по желанию) - 1000 руб.
- Найм лошадей - 2500 руб.
- Пикник - 500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту вашего проживания из городов Новый Афон и Сухум
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъём в гору. Надевайте удобную одежду и обувь
- Для подъёма в долину возможен найм лошадей за дополнительную плату (2500 руб.)
- Продолжительность экскурсии: 09:00-22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
25 сен 2025
Экскурсия разочаровала своей организацией и качеством обслуживания. Задержка отправления, неудобства транспорта, отсутствие необходимой информации о питании и запасах воды, скудная экскурсионная программа и необустроенный маршрут оставили негативные впечатления. Гида фактически заменял водитель, чьи знания оставляли желать лучшего. Стоимость экскурсии оказалась несоразмерна уровню сервиса.
Д
Дарья
25 сен 2025
Очень красивые места для того, чтобы обрести гармонию с собой…
При выборе этой экскурсии обратите особое внимание на свою экипировку потому, как ходить нужно будет много!
