Поездка к озеру Рица из Нового Афона

Что вас ожидает: Мы отправимся на прогулку по самым живописным местам Абхазии. Свежий воздух, природные красоты, романтические легенды и особая атмосфера здешних мест позволит вам расслабиться, отдохнуть от шума и суеты больших городов. На пути к конечной цели мы увидим:

Юпшарский каньон;

Голубое озеро;

смотровые площадки, с которых открываются виды на красочную девственную природу этого края;

водопады Девичьи и Мужские слезы, где по традиции загадывают заветные желания. Поездка пройдет в вашем ритме, с остановками в понравившихся местах. Я расскажу легенды и предания этих мест. Важная информация:.

водопады Девичьи и Мужские слезы, где по традиции загадывают заветные желания. Поездка пройдет в вашем ритме, с остановками в понравившихся местах. Я расскажу легенды и предания этих мест. Важная информация:.

Выбирайте для путешествия удобную одежду и обувь, головной убор. Возьмите с собой солнцезащитные средства — солнце в горах очень активное.