Поездка к озеру Рица из Нового Афона

Вас ждет увлекательное путешествие к озеру Рица из Нового Афона. Путешествие включает посещение Юпшарского каньона и Голубого озера.
Вы сможете насладиться свежим горным воздухом, увидеть водопады Девичьи и Мужские слезы, а
Вы сможете насладиться свежим горным воздухом, увидеть водопады Девичьи и Мужские слезы, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды
- 🏞️ Природные достопримечательности
- 📜 Интересные легенды
- 🚶♂️ Прогулки на свежем воздухе
- 📸 Отличные фотомоменты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Молочный водопад
- Дача Сталина
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы отправимся на прогулку по самым живописным местам Абхазии. Свежий воздух, природные красоты, романтические легенды и особая атмосфера здешних мест позволит вам расслабиться, отдохнуть от шума и суеты больших городов. На пути к конечной цели мы увидим:
- Юпшарский каньон;
- Голубое озеро;
- смотровые площадки, с которых открываются виды на красочную девственную природу этого края;
водопады Девичьи и Мужские слезы, где по традиции загадывают заветные желания. Поездка пройдет в вашем ритме, с остановками в понравившихся местах. Я расскажу легенды и предания этих мест. Важная информация:.
водопады Девичьи и Мужские слезы, где по традиции загадывают заветные желания. Поездка пройдет в вашем ритме, с остановками в понравившихся местах. Я расскажу легенды и предания этих мест. Важная информация:.
Выбирайте для путешествия удобную одежду и обувь, головной убор. Возьмите с собой солнцезащитные средства — солнце в горах очень активное.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Рица
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Смотровые площадки, с которых открываются виды на красочную девственную природу этого края
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Молочный водопад и дача Сталина (дополнительно, по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор: 700 руб. с человека, дети до 8 лет - бесплатно, с 6 до 18 лет - 200 руб.
- Посещение дачи Сталина (по желанию): дорога и экскурсия - 1500 руб. руб. /чел. и билеты - 200 руб. /чел.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Выбирайте для путешествия удобную одежду и обувь
- Головной убор. Возьмите с собой солнцезащитные средства - солнце в горах очень активное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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