Погрузитесь в мир природной красоты Абхазии, пройдя через реликтовые леса и альпийские луга к бирюзовым озёрам, которые не оставят вас равнодушными

Начало: По месту вашего проживания из городов Новый Афон и...

«В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъём в гору»