Водная прогулка
Путешествие по восточной Абхазии: от рыбалки до самшитовой рощи
Проведите незабываемый день в восточной Абхазии, наслаждаясь рыбалкой, домашним вином и прогулками по самшитовой роще
Начало: По договоренности
«Нас ждет рыбалка на горных реках, пикник с домашним вином, прогулка по самшитовой роще, буйная растительность и свежий горный воздух»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Нового Афона - в село у подножья гор
Узнайте о жизни Абхазии, посетив старинные соборы и пещеры, и почувствуйте гостеприимство местных жителей в горном селе
Начало: По договорённости с организатором
28 июн в 08:00
1 июл в 08:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Долина семи озёр: горная сказка
Погрузитесь в мир природной красоты Абхазии, пройдя через реликтовые леса и альпийские луга к бирюзовым озёрам, которые не оставят вас равнодушными
Начало: По месту вашего проживания из городов Новый Афон и...
«В ходе экскурсии вас ждёт пеший подъём в гору»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
3300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Горы»
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