Абхазское вино начинается с виноградника, семейных историй и людей, что создают его из поколения в поколение. Вы побываете на фазенде и заглянете в погреб с дубовыми бочками. Узнаете, чем отличается терруар от сорта, и удивитесь, как проверить готовность напитка на слух. Попробуете вина и поймёте, что же такое истинная культурая пития.
Описание экскурсии
Наш путь лежит на семейную фазенду
Здесь, среди прогретых солнцем лоз, мы познакомим вас с французскими аристократами — Каберне, Мерло и Шардоне. И с исконно абхазскими сортами — Изабеллой, которую здесь ласково называют чёрной, и редких автохтонах вроде Качича и Ауасырхуа.
Спустимся с полей на современный завод
Вас встретит технолог-винодел, который знает каждую бутылку по имени. Покажет, как старые традиции сочетаются с новым итальянским оборудованием. И расскажет, как рождается напиток — от бережного отжима до контроля температуры в стальных чанах.
Самое сокровенное ждёт в погребе
В вечной прохладе и полумраке дозревают самые дорогие и выдержанные вина.
Кульминация — дегустация
Вы почувствуете разницу между молодым, искристым вином и выдержанным, сложным букетом. И когда ваше сердце выберет свой идеальный вкус, вы сможете купить эти вина и забрать вкус Абхазии с собой.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, бокал вина (+18), сырная и фруктовая нарезки
- Дополнительные бокалы вина — 300 ₽ за шт. (по желанию)
- Дорога на авто в одну сторону занимает несколько минут
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1815 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваша команда гидов в Новом Афоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 410 туристов
Вместе с коллегами мы проводим авторские туры и экскурсии по Абхазии — как пешеходные, так и на автомобилях. Я патриот Абхазии, знаю всё об истории, обычаях, традициях и привычках местного населения нашей многонациональной республики. С любовью отношусь к гостям своей родины Апсны. Моя цель — получить от путешественников такие слова: «Мы обязательно вернёмся к вам снова!»
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все понравилось. посмотрели как растёт виноград, какие сорта выращивает виновен, как делают вино, как его пить, как оценивать возраст вина и купаж.
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