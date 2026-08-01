Абхазское вино начинается с виноградника, семейных историй и людей, что создают его из поколения в поколение. Вы побываете на фазенде и заглянете в погреб с дубовыми бочками. Узнаете, чем отличается терруар от сорта, и удивитесь, как проверить готовность напитка на слух. Попробуете вина и поймёте, что же такое истинная культурая пития.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наш путь лежит на семейную фазенду

Здесь, среди прогретых солнцем лоз, мы познакомим вас с французскими аристократами — Каберне, Мерло и Шардоне. И с исконно абхазскими сортами — Изабеллой, которую здесь ласково называют чёрной, и редких автохтонах вроде Качича и Ауасырхуа.

Спустимся с полей на современный завод

Вас встретит технолог-винодел, который знает каждую бутылку по имени. Покажет, как старые традиции сочетаются с новым итальянским оборудованием. И расскажет, как рождается напиток — от бережного отжима до контроля температуры в стальных чанах.

Самое сокровенное ждёт в погребе

В вечной прохладе и полумраке дозревают самые дорогие и выдержанные вина.

Кульминация — дегустация

Вы почувствуете разницу между молодым, искристым вином и выдержанным, сложным букетом. И когда ваше сердце выберет свой идеальный вкус, вы сможете купить эти вина и забрать вкус Абхазии с собой.

Организационные детали