О Ольга На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица Адгур, большое спасибо! Отзыв написан не сразу, но впечатления сохранились до сих пор. Динамично, увлекательно, любопытно, драйвово!! Рекомендуем 💯

Е Евгения Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) читать дальше свежим воздухом Абхазии. Вся дорога была комфортной, Радж рассказал нам много много интересного про страну, народ, традиции. Останавливались в самых красивых местах и любовались природой. Спасибо большое за такую замечательную поездку! Жаль только, что время так быстро пролетело. Очень интересная и увлекательная поездка. Мы посмотрели великолепные виды (горы, реки, каньон), поплавали по озеру Рица на катамаране и насладились

Ю Юлия Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) От души благодарим Дамея за прекрасную экскурсию. Было весело, познавательно и очень красиво. Рекомендуем и с удовольствием обратимся снова. Организация на высшем уровне 👍🏻

С Светлана Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона) читать дальше насыщенно приятно. Дамей - профессионал своего дела. Плюс ко всему еще классные фото и видео нам заснял, за это прям отдельное спасибо. Мы, честно говоря, ребята капризные и требовательные, остались в полном восторге. В общем, большое спасибо Дамею за отличную экскурсию! Желаем процветания и довольных клиентов. У нас была поездка на Рицу + по пути заезжали на винодельню, обалденные смотровые площадки, водопады, мосты. Было интересно красиво

О Ольга На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.