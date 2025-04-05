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20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 520 ₽
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная поездка к озеру Рица из Нового Афона
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
14 110 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона - в Акармару, Ткуарчал и к трём водопадам
Открыть для себя неизведанные уголки страны души
Начало: В месте вашего проживания в Новом Афоне или Сухуме
Расписание: ежедневно в 09:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 апреля 2025Адгур, большое спасибо! Отзыв написан не сразу, но впечатления сохранились до сих пор. Динамично, увлекательно, любопытно, драйвово!! Рекомендуем 💯
- ЕЕвгения28 октября 2024Очень интересная и увлекательная поездка. Мы посмотрели великолепные виды (горы, реки, каньон), поплавали по озеру Рица на катамаране и насладились
- ЮЮлия3 октября 2024От души благодарим Дамея за прекрасную экскурсию. Было весело, познавательно и очень красиво. Рекомендуем и с удовольствием обратимся снова. Организация на высшем уровне 👍🏻
- ССветлана24 сентября 2024У нас была поездка на Рицу + по пути заезжали на винодельню, обалденные смотровые площадки, водопады, мосты. Было интересно красиво
- ООльга19 июля 2024Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.
- ВВиктория6 июля 2024Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Можно с детьми»
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