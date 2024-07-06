1 чел.
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20%
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1690013 520₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июля 2024Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!
- ААндрей6 июля 2024Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно. Позитивный человек,в день экскурсии встретились впервые,но общались как будто были знакомы задолго до этого. Ну и заключительной деталью, был конечно же автомобиль чистый,ухоженный. Впечатления от поездки 100% положительные. Спасибо Адгуру за незабываемые эмоции!!!!
- ССветлана26 июня 2024Путешествовали на озеро Рица с экскурсоводом Адгуром. Поездка понравилась. Адгур учитывает интересы туристов, что делает путешествие познавательным и увлекательным. На
- ЕЕкатерина25 июня 2024Брали частную экскурсию до озера Рица. Нашим гидом был чудесный,потрясающий и очень душевный Радж. Рассказывал все очень подробно и интересно. Очень здорово рассказал историю Абхазии,обычаи и традиции народа. Без сомнений рекомендую. Спасибо огромное за этот потрясающий день🫶
- ЕЕкатерина19 июня 2024Ездили на индивидуальную экскурсию с Дамейном на озеро Рица, водопады, дегустацию! Мы в полном восторге, спасибо огромное🙏💥Природа непередаваемая, путешествие комфортное, отличная машина, Дамей большой профессионал и просто прекрасный человек! 👏🏻🌸 Всем рекомендую, если вернемся еще, все экскурсии только с вами🤪💃🏼
- ККсения30 мая 2024Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
- ВВалерия1 марта 2024Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
- ААнастасия9 января 2024Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
- SSergey20 октября 2023Экскурсию провел Инал, сам абхаз и поэтому познакомил нас, по ходу экскурсии, с обычаями и традициями своей страны, чего мы
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «На выходные»
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