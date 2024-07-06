Экскурсии выходного дня в Новом Афоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Новом Афоне, цены от 13 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
На машине
скидка
20%
30 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
На машине
На кабриолете
18 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
3 авг в 09:00
10 авг в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!
  • А
    Андрей
    6 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно. Позитивный человек,в день экскурсии встретились впервые,но общались как будто были знакомы задолго до этого. Ну и заключительной деталью, был конечно же автомобиль чистый,ухоженный. Впечатления от поездки 100% положительные. Спасибо Адгуру за незабываемые эмоции!!!!
    Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Путешествовали на озеро Рица с экскурсоводом Адгуром. Поездка понравилась. Адгур учитывает интересы туристов, что делает путешествие познавательным и увлекательным. На
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    все заданные нами вопросы (история Абхазии, традиции народа, география местности) мы получили содержательные ответы в дополнение на нашу подготовку Гуглом:) Очередной раз убеждаемся, что никакой интернетный ресурс или ИИ не может заменить теплого понимающего человеческого общения. Выражаем глубокую благодарность Адгур и желаем ему профессионального успеха. Светлана, Владимир. СПб.

  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Брали частную экскурсию до озера Рица. Нашим гидом был чудесный,потрясающий и очень душевный Радж. Рассказывал все очень подробно и интересно. Очень здорово рассказал историю Абхазии,обычаи и традиции народа. Без сомнений рекомендую. Спасибо огромное за этот потрясающий день🫶
  • Е
    Екатерина
    19 июня 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Ездили на индивидуальную экскурсию с Дамейном на озеро Рица, водопады, дегустацию! Мы в полном восторге, спасибо огромное🙏💥Природа непередаваемая, путешествие комфортное, отличная машина, Дамей большой профессионал и просто прекрасный человек! 👏🏻🌸 Всем рекомендую, если вернемся еще, все экскурсии только с вами🤪💃🏼
  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
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    этом не утомительная. В комфортном режиме мы увидели все достопримечательности, которые есть на пути к большой Рице - водопады, сказочный лес, Голубое озеро, Юпшарский каньон и смотровую площадку над ним. Особый бонус - посещение дачи Сталина и катание на мемориальном катере 1950 года. Из Афона мы выезжали под дождем, но это только украсило поездку, сказочный лес в такую погоду становится и вправду сказочным и мистическим, как и вид со смотровой площадки. Очень всем рекомендую именно эту экскурсию, особенно если ее ведет Дамей) И еще - мы не собирались ни на какие дегустации, но когда я узнала, что в Абхазии выращивают мальбек и делают из него вино, не удержалась от посещения этой винодельни, которая превзошла все мои ожидания. Доводилось бывать в бодегах Риохи и Мендосы, так вот здесь уровень и качество вина не ниже. Любителям вина советую взять на заметку)

    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура
  • В
    Валерия
    1 марта 2024
    Впервые в Абхазии
    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
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    в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских и девичьих слезах. Заехали в абхазскую деревню - посетили семейную винодельню, сыроварню с вкусными сырами. Понравилось абсолютно всё! Алхаз очень интересно рассказывал о достопримечательностях и о своей стране. Буквально влюбил нас в Абхазию. Приехав сюда впервые - мы думали - посмотрим и поставим себе галочку, что побывали в этой стране. Сейчас же, после этой экскурсии, мы уже планируем провести летний отдых здесь и уверена, что ещё не раз вернемся сюда - в эти красивейшие места!

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  • А
    Анастасия
    9 января 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
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    истории края и обычаях абхазов. Нам не очень повезло с погодой, но благодаря гиду мы увидели много красивого! Совершенно замечательным завершением экскурсии был ужин в кафе с местной кухней. Армен учил нас правильно кушать мамалыгу - это так необычно и вкусно!

  • S
    Sergey
    20 октября 2023
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию провел Инал, сам абхаз и поэтому познакомил нас, по ходу экскурсии, с обычаями и традициями своей страны, чего мы
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    и хотели. Экскурсия получилась живая, красочная и очень интересная. Инал смог рассказами об обычаях своей страны не навязчиво заполнить время переезда от одного объекта экскурсии к другому. Если вы приехали в страну и хотите не только увидеть, но и услышать Абхазию, пригласите на свою экскурсию Инала.

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
  2. Впервые в Абхазии
  3. На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июле 2024
Сейчас в Новом Афоне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 14 110 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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