Экскурсии проходящие только летом в Новом Афоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Новом Афоне, цены от 13 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Впервые в Абхазии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: в Новом Афоне
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
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    этом не утомительная. В комфортном режиме мы увидели все достопримечательности, которые есть на пути к большой Рице - водопады, сказочный лес, Голубое озеро, Юпшарский каньон и смотровую площадку над ним. Особый бонус - посещение дачи Сталина и катание на мемориальном катере 1950 года. Из Афона мы выезжали под дождем, но это только украсило поездку, сказочный лес в такую погоду становится и вправду сказочным и мистическим, как и вид со смотровой площадки. Очень всем рекомендую именно эту экскурсию, особенно если ее ведет Дамей) И еще - мы не собирались ни на какие дегустации, но когда я узнала, что в Абхазии выращивают мальбек и делают из него вино, не удержалась от посещения этой винодельни, которая превзошла все мои ожидания. Доводилось бывать в бодегах Риохи и Мендосы, так вот здесь уровень и качество вина не ниже. Любителям вина советую взять на заметку)

    Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тураОгромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
  • С
    Сусанна
    10 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
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    про каждое место, его историю. Особенно полезно погружение в историю республики, было очень познавательно. Путешествие действительно душевное, люди приятные, доброжелателтеые и отзывчивые. Экскурсовод Ахра, не только великолепный рассказчик, но ещё и очень аккуратный и внимательный водитель. Путешествие было интересным и приятным. Автомобиль чистый, комфортный. Ресторан с отличным обслуживанием, вкусной едой и приятными ценами. Не пожалейте времени и средств для посещения этой экскурсии.

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  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Один день в нашу копилочку счастья! 👌весело, красиво, без лишних заездов на дегустации и пр. Вы сами распоряжайтесь своим временем, Адгур очень внимателен к своим пассажирам, а какие он делает фото и видео😍Хочется ездить на экскурсии теперь только так… 🫶
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Адгур, могу сказать только огромное спасибо за путешествие, фото, сделанные с вашей помощью и впечатления, которые ещё долго будут вызывать
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    красочные воспоминания о поездке! Для тех кто выбирает на этом сайте гида для посещения Абхазии-не сомневайтесь, планируйте его с Адгуром, достойный, спокойный, с хорошим опытом ненавязчивого общения человек. АДГУР СПАСИБО!!!! 26 апреля 2024

  • Р
    Регина
    28 марта 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Это было незабываемое путешествие! Эту дорогу до озеро Рица просто преступление проезжать в закрытой машине. Кабриолет, прекрасный гид и захватывающие виды - это рецепт путешествия, которое никогда не забудется! Однозначно рекомендую!
    Это было незабываемое путешествие! Эту дорогу до озеро Рица просто преступление проезжать в закрытой машине. Кабриолет
  • В
    Валерия
    1 марта 2024
    Впервые в Абхазии
    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
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    в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских и девичьих слезах. Заехали в абхазскую деревню - посетили семейную винодельню, сыроварню с вкусными сырами. Понравилось абсолютно всё! Алхаз очень интересно рассказывал о достопримечательностях и о своей стране. Буквально влюбил нас в Абхазию. Приехав сюда впервые - мы думали - посмотрим и поставим себе галочку, что побывали в этой стране. Сейчас же, после этой экскурсии, мы уже планируем провести летний отдых здесь и уверена, что ещё не раз вернемся сюда - в эти красивейшие места!

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  • А
    Анастасия
    9 января 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
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    истории края и обычаях абхазов. Нам не очень повезло с погодой, но благодаря гиду мы увидели много красивого! Совершенно замечательным завершением экскурсии был ужин в кафе с местной кухней. Армен учил нас правильно кушать мамалыгу - это так необычно и вкусно!

  • S
    Sergey
    20 октября 2023
    Впервые в Абхазии
    Экскурсию провел Инал, сам абхаз и поэтому познакомил нас, по ходу экскурсии, с обычаями и традициями своей страны, чего мы
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    и хотели. Экскурсия получилась живая, красочная и очень интересная. Инал смог рассказами об обычаях своей страны не навязчиво заполнить время переезда от одного объекта экскурсии к другому. Если вы приехали в страну и хотите не только увидеть, но и услышать Абхазию, пригласите на свою экскурсию Инала.

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Летние»

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  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июне 2024
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