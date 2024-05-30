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скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: в Новом Афоне
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения30 мая 2024Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
- ООльга17 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
- ССусанна10 мая 2024Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
- ИИрина29 апреля 2024Один день в нашу копилочку счастья! 👌весело, красиво, без лишних заездов на дегустации и пр. Вы сами распоряжайтесь своим временем, Адгур очень внимателен к своим пассажирам, а какие он делает фото и видео😍Хочется ездить на экскурсии теперь только так… 🫶
- ЕЕлена27 апреля 2024Адгур, могу сказать только огромное спасибо за путешествие, фото, сделанные с вашей помощью и впечатления, которые ещё долго будут вызывать
- РРегина28 марта 2024Это было незабываемое путешествие! Эту дорогу до озеро Рица просто преступление проезжать в закрытой машине. Кабриолет, прекрасный гид и захватывающие виды - это рецепт путешествия, которое никогда не забудется! Однозначно рекомендую!
- ВВалерия1 марта 2024Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
- ААнастасия9 января 2024Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
- SSergey20 октября 2023Экскурсию провел Инал, сам абхаз и поэтому познакомил нас, по ходу экскурсии, с обычаями и традициями своей страны, чего мы
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Летние»
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