Гид познакомит вас с историей, культурой и современной жизнью Абхазии, покажет город Новый Афон.
По желанию вместе с группой мы выберем один из дегустационных залов, где остановимся, чтобы попробовать местные вина и мёд.
Описание экскурсииЭто путешествие покажет вам место, где сплетаются богатая история, самобытная культура, южные традиции и христианское наследие глубокой древности. Место, где нёс свое слово и принял мученическую смерть один из апостолов Христа. Место, где расположено подземное царство Абхазии — Новоафонская пещера. Что вы увидите:
- Одну из важнейших религиозных святынь Абхазии, возведённую в конце XIX столетия — Ново-Афонский монастырь.
- Лебединое озеро. Прогуляетесь по живописному приморскому парку, прилегающему к знаменитому Лебединому озеру по зеркальной глади которого плавают черные и белые лебеди; знакомство с разнообразной флорой парка.
• Рукотворный Новоафонский водопад; уникальная железнодорожная станция Псырцха. По желанию также можете увидеть:
- Шедевр природы, именуемый «подземным царством», который впечатлит даже самого искушенного путешественника, в первую очередь, своими размерами — Ново-Афонская пещера.
- Вы познакомитесь с дачей Сталина, её историческим интерьером, раритетными вещами и интересными фактами из жизни вождя. Здесь сохранен в неприкосновенности дух сталинской эпохи.
- Историко-культурный заповедник «Анакопия». Здесь располагается храм Симона Кананита X века; Маршрут • Приморский парк • Рукотворный водопад • Ново-Афонский монастырь • Храм Симона Кананита • Cтанция «Псырцха» • По желанию (за доп. плату): посещение кельи Симона Кананита X в., Анакопийская крепость, Ново-Афонская пещера 700 руб., дача Сталина, Лыхнашта, храм Успения Св. Богородицы.
Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приморский парк
- Рукотворный водопад
- Ново-Афонский монастырь
- Храм Симона Кананита
- Станция «Псырцха»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в Новоафонскую пещеру - 700 руб.
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по вашему адресу по городам Сухум, Новый Афон
Завершение: По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
А
Алёна
20 окт 2025
Заказывали индивидуальный тур для нашей группы. У нас был великолепный экскурсовод Давид, который классно рассказал нам обо всех важных местах Н. Афона, показал, как потом добраться до них самостоятельно, почти
О
Ольга
15 июн 2025
Очень понравилось путешествие в Новоафонскую пещеру. Это восторг, очень впечатляет! Очень большая и глубокая. Находится на глубине под землей 180 м и более. Экскурсионной маршрут составляет 1,5 км пешком. Это
