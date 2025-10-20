читать дальше

нужно учитывать пожилым людям и людям с детьми. Детей лучше брать более взрослых, начиная хотя бы с 6 лет. Более младшим тяжело столько идти, им даже может быть страшновато в этом подземелье. Впечатление от нашей экскурсии было смазано как раз от того, что дети то громко плакали, то громко говорили, то хныкали-–скоро уже выйдем? –мешая слушать экскурсовода. И еще учтите, кто берет детей, что туалета в пещере, естественно, нет. Там прохладно, 12 градусов, берите ветровку. Есть пледы напрокат 100 рублей.

Посетили также дачу Сталина в Новом Афоне(она находится в неприглядном состоянии, лучше посетить другие дачи Сталина в Абхазии, например, в Холодной речке или Рице), Новоафонский храм(место силы с глубокой историей), отреставрированную ж/д станцию Пцырцха ( красивая локация с прудом) и в конце прогулка по парку(странное впечатление, неухоженности, даже местами убогости – ржавые катамараны из прошлого века украшают пруды, заросшие газоны… Спасают красивые растения, черные лебеди и множество стаек рыбок в пруду)