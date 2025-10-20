Мои заказы

Гид познакомит вас с историей, культурой и современной жизнью Абхазии, покажет город Новый Афон.

По желанию вместе с группой мы выберем один из дегустационных залов, где остановимся, чтобы попробовать местные вина и мёд.
4.5
2 отзыва
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Это путешествие покажет вам место, где сплетаются богатая история, самобытная культура, южные традиции и христианское наследие глубокой древности. Место, где нёс свое слово и принял мученическую смерть один из апостолов Христа. Место, где расположено подземное царство Абхазии — Новоафонская пещера. Что вы увидите:
  • Одну из важнейших религиозных святынь Абхазии, возведённую в конце XIX столетия — Ново-Афонский монастырь.
  • Лебединое озеро. Прогуляетесь по живописному приморскому парку, прилегающему к знаменитому Лебединому озеру по зеркальной глади которого плавают черные и белые лебеди; знакомство с разнообразной флорой парка.

• Рукотворный Новоафонский водопад; уникальная железнодорожная станция Псырцха. По желанию также можете увидеть:

  • Шедевр природы, именуемый «подземным царством», который впечатлит даже самого искушенного путешественника, в первую очередь, своими размерами — Ново-Афонская пещера.
  • Вы познакомитесь с дачей Сталина, её историческим интерьером, раритетными вещами и интересными фактами из жизни вождя. Здесь сохранен в неприкосновенности дух сталинской эпохи.
  • Историко-культурный заповедник «Анакопия». Здесь располагается храм Симона Кананита X века; Маршрут • Приморский парк • Рукотворный водопад • Ново-Афонский монастырь • Храм Симона Кананита • Cтанция «Псырцха» • По желанию (за доп. плату): посещение кельи Симона Кананита X в., Анакопийская крепость, Ново-Афонская пещера 700 руб., дача Сталина, Лыхнашта, храм Успения Св. Богородицы.

Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Приморский парк
  • Рукотворный водопад
  • Ново-Афонский монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Станция «Псырцха»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Новоафонскую пещеру - 700 руб.
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по вашему адресу по городам Сухум, Новый Афон
Завершение: По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

А
Алёна
20 окт 2025
Заказывали индивидуальный тур для нашей группы. У нас был великолепный экскурсовод Давид, который классно рассказал нам обо всех важных местах Н. Афона, показал, как потом добраться до них самостоятельно, почти
читать дальше

на каждой остановке помогал искать потеряшек из нашей группы, забрался с нами на доп. локацию - в Анакопийскую крепость. В общем, огромное спасибо и ему, и организаторам за впечатления и понимание)))

О
Ольга
15 июн 2025
Очень понравилось путешествие в Новоафонскую пещеру. Это восторг, очень впечатляет! Очень большая и глубокая. Находится на глубине под землей 180 м и более. Экскурсионной маршрут составляет 1,5 км пешком. Это
читать дальше

нужно учитывать пожилым людям и людям с детьми. Детей лучше брать более взрослых, начиная хотя бы с 6 лет. Более младшим тяжело столько идти, им даже может быть страшновато в этом подземелье. Впечатление от нашей экскурсии было смазано как раз от того, что дети то громко плакали, то громко говорили, то хныкали-–скоро уже выйдем? –мешая слушать экскурсовода. И еще учтите, кто берет детей, что туалета в пещере, естественно, нет. Там прохладно, 12 градусов, берите ветровку. Есть пледы напрокат 100 рублей.
Посетили также дачу Сталина в Новом Афоне(она находится в неприглядном состоянии, лучше посетить другие дачи Сталина в Абхазии, например, в Холодной речке или Рице), Новоафонский храм(место силы с глубокой историей), отреставрированную ж/д станцию Пцырцха ( красивая локация с прудом) и в конце прогулка по парку(странное впечатление, неухоженности, даже местами убогости – ржавые катамараны из прошлого века украшают пруды, заросшие газоны… Спасают красивые растения, черные лебеди и множество стаек рыбок в пруду)

