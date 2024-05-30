1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1690013 520₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 110₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: в Новом Афоне
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Новом Афоне: Озеро Рица и водопады Абхазии
Погрузитесь в мир природных красот Абхазии с джип-туром по озеру Рица и величественным водопадам
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно, 10-30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
2 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Озеро Рица и Юпшарский каньон: экскурсия из Нового Афона с дегустацией
Ваше путешествие начнется с восхитительных пейзажей Юпшарского каньона, прогулки у озера Рица и водопадов, полных красоты и спокойствия
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 450₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Альпийские луга и Гегский водопад: эксклюзивный джип-тур в Новом Афоне
Погрузитесь в атмосферу природы на джип-туре по альпийским лугам и Гегскому водопаду. Откройте для себя живописные уголки Кавказа
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Уникальное путешествие к озеру Рица и природным красотам Абхазии
Погрузитесь в красоту озера Рица, удивительные водопады и каньоны. Насладитесь дегустацией местных продуктов
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад: приключение в Абхазии
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным уголкам Абхазии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Озеро Рица и абхазское застолье: погружение в культуру и природу
Погрузитесь в красоту абхазской природы и традиций с экскурсией на озеро Рица. Живописные виды и настоящее абхазское гостеприимство ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 9-00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
1 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Новый Афон и озеро Рица: архитектура, природа и приключения
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и приключений, посетив жемчужины Нового Афона и озера Рица с их неповторимыми памятниками и святынями
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Среда, Суббота 9-00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения30 мая 2024Огромная благодарность Дамею за фантастический день! Интересный рассказчик, внимательный гид, предугадывающий все пожелания туристов. Программа тура очень насыщенная, но при
- ООльга17 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Несмотря на сюрпризы погоды, все прошло великолепно, благодаря замечательному гиду. Все мои пожелания были учтены, автомобиль комфортный, время пролетело незаметно. Ахра, благодарю Вас за интересную экскурсию и незабываемые впечатления!
- ССусанна10 мая 2024Экскурсия содержит большое количество локаций, на которых вас не только терпеливо подождут пока вы сделаете фото, но и подробно расскажут
- EElena156 мая 2024Всё прошло хорошо.
- ИИрина29 апреля 2024Один день в нашу копилочку счастья! 👌весело, красиво, без лишних заездов на дегустации и пр. Вы сами распоряжайтесь своим временем, Адгур очень внимателен к своим пассажирам, а какие он делает фото и видео😍Хочется ездить на экскурсии теперь только так… 🫶
- ЕЕлена27 апреля 2024Адгур, могу сказать только огромное спасибо за путешествие, фото, сделанные с вашей помощью и впечатления, которые ещё долго будут вызывать
- РРегина28 марта 2024Это было незабываемое путешествие! Эту дорогу до озеро Рица просто преступление проезжать в закрытой машине. Кабриолет, прекрасный гид и захватывающие виды - это рецепт путешествия, которое никогда не забудется! Однозначно рекомендую!
- ВВалерия1 марта 2024Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
- ААнастасия9 января 2024Экскурсию проводил гид Армен - очень отзывчивый и позитивный человек. Учёл всё наши пожелания по содержанию поездки. Интересно рассказывал об
- ЛЛюбовь18 ноября 2023Очень замечательно провели время,замечательный водитель Лёва всё рассказал показал,было очень интересно и познавательно. Заезжали в те места где автобус экскурсионный не возит. Спасибо огромное команде Спутник, за организацию таких экскурсий. Будем ещё в Абхазии обязательно экскурсии только у вас.
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Популярные места»
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