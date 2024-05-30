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этом не утомительная. В комфортном режиме мы увидели все достопримечательности, которые есть на пути к большой Рице - водопады, сказочный лес, Голубое озеро, Юпшарский каньон и смотровую площадку над ним. Особый бонус - посещение дачи Сталина и катание на мемориальном катере 1950 года. Из Афона мы выезжали под дождем, но это только украсило поездку, сказочный лес в такую погоду становится и вправду сказочным и мистическим, как и вид со смотровой площадки. Очень всем рекомендую именно эту экскурсию, особенно если ее ведет Дамей) И еще - мы не собирались ни на какие дегустации, но когда я узнала, что в Абхазии выращивают мальбек и делают из него вино, не удержалась от посещения этой винодельни, которая превзошла все мои ожидания. Доводилось бывать в бодегах Риохи и Мендосы, так вот здесь уровень и качество вина не ниже. Любителям вина советую взять на заметку)