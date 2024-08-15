Индивидуальная
до 1 чел.
Новый Афон: экскурсия по святыням и живописным местам Абхазии
Погрузитесь в атмосферу древнего Нового Афона, посетив его знаменитые святыни и насладившись великолепием природы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
8800 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Святые места восточной Абхазии
Откройте для себя духовное наследие Абхазии в уникальной экскурсии по святым местам восточной части республики
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Групповая
до 20 чел.
Погружение в историю: Новый Афон
Узнайте о богатой истории и культуре Нового Афона. Посетите монастырь, парк и насладитесь дегустацией местных вин и мёда в компании единомышленников
Начало: По месту проживания
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
15 апр в 09:30
16 апр в 09:30
1150 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 августа 202413 августа были на экскурсии по Новому Афону. Замечательная экскурсия! Получили море впечатлений и воспоминаний о достопримечательностях Нового Афона. Большая
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Новоафонский монастырь»
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Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в апреле 2025
Сейчас в Новом Афоне в категории "Новоафонский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1150 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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