Приглашаем вас посетить солнечную Абхазию — увидеть рукотворные и природные достопримечательности, напиться чистейшей воды из горных источников, прогуляться по альпийским лугам и запечатлеть живописные виды в своем сердце и на
Описание экскурсииЧто вас ждет Альпийские луга представляют собой одно из наиболее красивых мест Абхазии. Едем через знаменитые Гагры, мимо популярного лазурного горного озера Рица, через нетронутые человеком горные долины поднимаемся к Кавказскому хребту. Вас очень впечатлит колорит страны души, а какая там природа — слов не хватит описать. Альпийские луга — это комплекс невероятных зеленых полян, высота над уровнем моря которого составляет порядка 2 тысяч метров. Располагаются они в горах Большого Кавказского хребта. Погрузитесь на целый день в удивительные по своей красоте места нетронутые человеком. Во внедорожнике одновременно может поместиться до 8 человек. Организационные моменты:
- Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий, от праздничных дней и утверждённых цен администраций Абхазии на самих объектах в рамках данного маршрута.
- Даты экскурсии могут быть перенесены в связи с сильными неблагоприятными погодными условиями или заменены по вашему желанию на другой тур. Важная информация: Маршрут Гегский водопад +Альпийские луга Аладхара + минеральные источники По желанию можете за доплату подняться на перевал ПЫВ 2030 метров над уровнем моря (но Гегский водопад убирается, не совместимо).
Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00 по согласованию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Девичьи слёзы
- Водопад Мужские слёзы
- Пасека и винный погреб (по желанию)
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («каменный мешок»)
- Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина когда едем на Гегский водопад
- Озеро Рица
- Водопад Влюбленных
- Альпийские луга 1 уровень (Аладхара + минеральный источник)
- Альпийские луга 2 уровень - 2030 метров над уровнем моря перевал ПЫВ (обговаривается заранее, по желанию, но на Гегский водопад уже не попадаем тогда, 3500 доплата разовая)
- Дикие места нетронутые цивилизацией
- Чистейшие минеральные источники, где попьете горной минеральной воды
- Познакомитесь с местными жителями, которые вообще не спускаются с гор вниз
- Увидите настоящих горных скакунов грациозных и сильных, при желании можно взять покататься
Что включено
- Заберем с адреса Алахадзе до Рыбзавода/Цандрипш/Гагра
- Лучший водитель
- Аренда 8 местного патриота на вашу компанию
- Гегский водопад + Альпийские луга Аладхара + минеральный источник
- Дегустация напитков, сыра, копченостей (по желанию)
Что не входит в цену
- Трансфер с других районов (пишите решим вопрос)
- Прокатиться на чистокровных горных скакунах (если там будет местный житель, они за свою доп. плату дает прокатиться).
- Экологический сбор на озере Рица: 700 руб. /взрослый с 12 лет 200 руб. /детский от 8-11 лет включительно дети до 8 лет бесплатно.
- Обед
- Перевал ПЫВ 2030 метров над уровнем моря (исключается тогда Гегский водопад) 3500 рублей доплата, по желанию
- Тарзанки по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем с адреса
Завершение: Ваш адрес в Пицунде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00 по согласованию
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Маршрут Гегский водопад +Альпийские луга Аладхара + минеральные источники
- По желанию можете за доплату подняться на перевал ПЫВ 2030 метров над уровнем моря (но Гегский водопад убирается, не совместимо)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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